2 लाख 39 हजार सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू, जानें डीएलएड प्रशिक्षण -2025 प्रक्रिया कब होगी पूरी
डीएलएड प्रशिक्षण के लिए के लिए कुल 2,39,500 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग पोर्टल पूरी तरह से सक्रिय है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 13, 2026 at 10:59 AM IST
प्रयागराज: डीएलएड प्रशिक्षण-2025 में प्रवेश के लिए सोमवार से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की 10,600 सीटों और 3,304 निजी व अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 सीटों सहित कुल 2,39,500 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है.
काउंसलिंग के पहले ही दिन शाम तक 400 से अधिक अभ्यर्थियों ने संस्थानों के विकल्प भरे हैं. पहले चरण में एक से 20,000 तक रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 15 जनवरी तक कॉलेज विकल्प भर सकेंगे. इनका संस्था आवंटन 15 जनवरी को जारी किया जाएगा.
दूसरे चरण में 15 से 18 जनवरी तक 20,001 से 70,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों और पहले चरण में विकल्प न भर पाने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा. इस चरण का संस्था आवंटन 19 जनवरी को घोषित किया जाएगा.
तीसरे चरण में 19 से 22 जनवरी तक 70,001 से 1,24,230 रैंक तक के अभ्यर्थी कॉलेज विकल्प भर सकेंगे. इनका आवंटन 23 जनवरी को जारी होगा.
चयनित अभ्यर्थियों को 30 जनवरी की शाम छह बजे तक संबंधित संस्थानों में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा.
इस दूसरे चरण की काउंसलिंग 5 फरवरी से शुरू होगी, जबकि पूरी प्रवेश प्रक्रिया 21 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी.
टीईटी पर आज हो सकता है बड़ा फैसला, आयोग की बैठक पर टिकी नजरें
उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की मंगलवार को होने वाली बैठक में टीईटी को लेकर अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है.
प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार टीईटी परीक्षा 29 और 30 जनवरी को होनी है, लेकिन अब तक तैयारियों को लेकर कोई ठोस संकेत नहीं मिलने से असमंजस की स्थिति बनी हुई है.
आयोग की ओर से पीजीटी के 624 और टीजीटी के 4,163 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है और उनकी परीक्षाओं की तिथियां भी घोषित की जा चुकी हैं.
पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार के अध्यक्ष बनने के बाद 23 दिसंबर को आयोग की पहली बैठक हुई थी. इसके बाद कई बैठकें हुईं, लेकिन टीईटी और पीजीटी को लेकर अब तक कोई स्पष्ट निर्णय सामने नहीं आ सका है.
13 जनवरी को होने वाली बैठक में टीईटी को लेकर स्थिति साफ हो सकती है. बैठक में हाल ही में निरस्त की गई असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा पर भी चर्चा होने की संभावना है.
आयोग के उप सचिव संजय सिंह के अनुसार बैठक का कोई विशेष एजेंडा तय नहीं है, लेकिन परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों पर विचार किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें - UP Board Exam 2026: परीक्षार्थियों के लिए हेल्प डेस्क सेवा शुरू, एक्जाम से जुड़ी हर समस्या का मिलेगा समाधान