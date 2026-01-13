ETV Bharat / state

2 लाख 39 हजार सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू, जानें डीएलएड प्रशिक्षण -2025 प्रक्रिया कब होगी पूरी

2 लाख 39 लाख सीटों पर प्रवेश के लिए ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू. ( ETV Bharat )

प्रयागराज: डीएलएड प्रशिक्षण-2025 में प्रवेश के लिए सोमवार से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो गई है. उत्तर प्रदेश के 67 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों (डायट) की 10,600 सीटों और 3,304 निजी व अल्पसंख्यक कॉलेजों की 2,28,900 सीटों सहित कुल 2,39,500 सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग पोर्टल सक्रिय कर दिया गया है. काउंसलिंग के पहले ही दिन शाम तक 400 से अधिक अभ्यर्थियों ने संस्थानों के विकल्प भरे हैं. पहले चरण में एक से 20,000 तक रैंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी 15 जनवरी तक कॉलेज विकल्प भर सकेंगे. इनका संस्था आवंटन 15 जनवरी को जारी किया जाएगा. दूसरे चरण में 15 से 18 जनवरी तक 20,001 से 70,000 रैंक तक के अभ्यर्थियों और पहले चरण में विकल्प न भर पाने वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा. इस चरण का संस्था आवंटन 19 जनवरी को घोषित किया जाएगा. तीसरे चरण में 19 से 22 जनवरी तक 70,001 से 1,24,230 रैंक तक के अभ्यर्थी कॉलेज विकल्प भर सकेंगे. इनका आवंटन 23 जनवरी को जारी होगा. चयनित अभ्यर्थियों को 30 जनवरी की शाम छह बजे तक संबंधित संस्थानों में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा.

इस दूसरे चरण की काउंसलिंग 5 फरवरी से शुरू होगी, जबकि पूरी प्रवेश प्रक्रिया 21 फरवरी तक पूरी कर ली जाएगी.