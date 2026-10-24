सोनभद्र में चोरों के हौसले बुलंद: अब मंदिर को बनाया निशाना, ताला तोड़कर चुराई भगवान की मूर्ति
ओबरा थाना क्षेत्र स्थित शारदा मंदिर में चोरों ने बोला धावा, भगवान की मूर्ति और अन्य सामान किया पार
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 8:53 PM IST
सोनभद्र : ओबरा थाना क्षेत्र में चोरों ने शारदा मंदिर को निशाना बनाया है. यहां बदमाशों ने मंदिर के तीन ताले तोड़कर राधा-कृष्ण दरबार से लड्डू गोपाल की पीतल की बड़ी मूर्ति और चांदी की बांसुरी समेत अन्य धातुओं की कीमती वस्तुएं पार कर दिया.
घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ जुट गई. इस वारदात को लेकर मंदिर समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. वहीं, मंदिर परिसर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक संदिग्ध चेहरा छिपाकर परिसर में घुसता और वारदात को अंजाम देता नजर आ रहा है.
ओबरा थानाध्यक्ष पुण्य प्रसून श्रीवास्तव ने बताया कि चोरों तक पहुंचने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ और सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही है. पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि चोर मंदिर में किस रास्ते से दाखिल हुए, वारदात को कितने लोगों ने अंजाम दिया और चोरी के बाद किस दिशा में फरार हुए.
बता दें कि एक सप्ताह के भीतर चोरी की यह दूसरी बड़ी घटना है, इससे पहले विजयदशमी के दिन चोरों ने एक बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी पार कर दिया था. अब मंदिर में चोरी की वारदात के बाद स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ गई है. लोगों का कहना है कि मुख्य चौराहे पर स्थित मंदिर में चोरों ने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, इससे पता चलता है उनके हौसले कितने बुलंद हैं.
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