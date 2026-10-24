ETV Bharat / state

सोनभद्र में चोरों के हौसले बुलंद: अब मंदिर को बनाया निशाना, ताला तोड़कर चुराई भगवान की मूर्ति

मंदिर में चोरी ( Photo Credit; ETV Bharat )

सोनभद्र : ओबरा थाना क्षेत्र में चोरों ने शारदा मंदिर को निशाना बनाया है. यहां बदमाशों ने मंदिर के तीन ताले तोड़कर राधा-कृष्ण दरबार से लड्डू गोपाल की पीतल की बड़ी मूर्ति और चांदी की बांसुरी समेत अन्य धातुओं की कीमती वस्तुएं पार कर दिया.

शारदा मंदिर में चोरी (Video Credit; ETV Bharat) घटना की जानकारी मिलते ही मंदिर परिसर में लोगों की भारी भीड़ जुट गई. इस वारदात को लेकर मंदिर समिति के सदस्यों और स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश है. सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन शुरू कर दी है. वहीं, मंदिर परिसर का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें एक संदिग्ध चेहरा छिपाकर परिसर में घुसता और वारदात को अंजाम देता नजर आ रहा है.