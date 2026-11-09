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सर्दी आई तो बदला बांके बिहारी का अंदाज, कुर्ता-पायजामा-जैकेट में सजे ठाकुरजी, फूल बंगले में 56 भोग

कुर्ते पायजामा की पोशाक धारण किए बांके बिहारीजी ( ETV Bharat Bharatpur )

भरतपुर: किला स्थित श्री बांके बिहारीजी मंदिर में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर भक्ति, परंपरा और अनूठे श्रृंगार का संगम देखने को मिल रहा है. यहां भगवान के वस्त्रों से लेकर भोग तक हर व्यवस्था भक्तों की श्रद्धा और उनके भाव से जुड़ी है. वहीं, गोवर्धन पूजा में गोबर से पर्वत बनाने और उसका पूजन करने की सदियों पुरानी परंपरा और महत्व है.