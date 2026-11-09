सर्दी आई तो बदला बांके बिहारी का अंदाज, कुर्ता-पायजामा-जैकेट में सजे ठाकुरजी, फूल बंगले में 56 भोग
बांके बिहारीजी मंदिर में खीर सहित कई प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया. फूल बंगले की झांकी सजाई गई.
Published : November 9, 2026 at 2:44 PM IST
भरतपुर: किला स्थित श्री बांके बिहारीजी मंदिर में दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के अवसर पर भक्ति, परंपरा और अनूठे श्रृंगार का संगम देखने को मिल रहा है. यहां भगवान के वस्त्रों से लेकर भोग तक हर व्यवस्था भक्तों की श्रद्धा और उनके भाव से जुड़ी है. वहीं, गोवर्धन पूजा में गोबर से पर्वत बनाने और उसका पूजन करने की सदियों पुरानी परंपरा और महत्व है.
मंदिर के सेवायत देवेंद्र भारद्वाज ने बताया कि भगवान के बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उनका श्रृंगार किया जाता है. दीपावली पर ठाकुरजी को सफेद और लाल रंग की विशेष पोशाक धारण कराई गई थी. वहीं, गोवर्धन पूजा के अवसर पर उन्हें लाल रंग की आकर्षक पोशाक पहनाई गई है. इस बार पोशाक में कुर्ता, पायजामा और जैकेट भी शामिल है. सर्दी को देखते हुए जैकेट धारण कराई गई है. खास बात यह है कि भगवान का पायजामा रेडीमेड नहीं है, बल्कि कपड़े से विशेष रूप से तैयार किया गया है. कपड़े को इस तरह सिलाई और सज्जा दी गई है कि वह पायजामे जैसा नजर आता है. यह विशेष पोशाक कोलकाता में रहने वाले एक श्रद्धालु परिवार की ओर से भेंट की गई है.
पढ़ें: जयपुर के परकोटे में सपरिवार पहुंचे सीएम भजनलाल शर्मा, प्रोटोकॉल छोड़ आमजन के बीच पैदल घूमे, बच्चों को बांटी चॉकलेट
भाव के अनुसार बदलता है ठाकुरजी का श्रृंगार: मंदिर में भगवान के श्रृंगार की परंपरा भी अपने आप में खास है. ठाकुरजी का श्रृंगार किसी एक निश्चित पहनावे या नियम तक सीमित नहीं है. भक्तों के मन में जिस समय जैसा भाव उत्पन्न होता है, उसी के अनुरूप भगवान को सजाया जाता है. कभी विशेष रंग की पोशाक पहनाई जाती है तो कभी मौसम और अवसर के अनुसार वस्त्रों में बदलाव किया जाता है. भगवान बाल स्वरूप में हैं, इसलिए उनका श्रृंगार भी बाल मन की रुचियों और भक्तों की भावनाओं के अनुरूप किया जाता है. उनका मानना है कि भगवान की कृपा के बिना उनके श्रृंगार में भी परिवर्तन संभव नहीं है.
माखन-मिश्री से बिस्कुट तक का भोग: भारद्वाज ने बताया कि सोमवार को ठाकुरजी के दरबार में 56 भोग लगाया गया है. इसमें अलग-अलग तरह के पकवान, मिठाइयां और व्यंजन सजाए गए. सेवायत के अनुसार भगवान बाल स्वरूप में हैं. जैसे एक बच्चे का मन कभी किसी एक चीज के लिए करता है तो कभी किसी दूसरी चीज के लिए, उसी तरह भगवान के लिए भी भक्तों के मन में अलग-अलग व्यंजन अर्पित करने का भाव आता है. कभी माखन-मिश्री, कभी बिस्कुट तो कभी दूसरे पकवानों का भोग लगाया जाता है. 56 भोग की परंपरा में व्यंजनों की विविधता के साथ भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम और समर्पण भी जुड़ा है. मंदिर में खीर सहित कई प्रकार के पकवानों का भोग लगाया गया. फूल बंगले की झांकी में विराजमान ठाकुरजी के दर्शन और 56 भोग की सजावट ने पूरे वातावरण को भक्तिमय बना दिया.
इसे भी पढ़ें: जयपुर से ब्रिटेन तक दीपावली की धूम, आमेर में स्पेनिश मेहमान तो लंदन के किले में 'घूमर' और 'कालबेलिया' ने मचाया धमाल
गोवर्धन पूजा का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व: उन्होंने बताया कि गोवर्धन पूजा का एक महत्वपूर्ण पक्ष गोबर से गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर उसका पूजन करना है. भारतीय परंपरा में गोबर को शुद्धता और सुख-समृद्धि का प्रतीक माना गया है. पुराने समय में दीपावली के अवसर पर घरों के आंगन और चौक को गोबर से लीपा जाता था. इसके बाद गोबर से ही सुंदर कंगूरे और विभिन्न आकृतियां बनाई जाती थीं. यह केवल घर की सजावट नहीं, बल्कि धार्मिक आस्था और स्वच्छता से जुड़ी परंपरा थी. समय के साथ पक्के मकानों और बदलती जीवनशैली के कारण घरों में गोबर से लिपाई करने का चलन कम हो गया है, लेकिन गोवर्धन पूजा में गोबर का महत्व आज भी कायम है.
अन्नकूट में अन्न और पकवानों का विशेष विधान: भारद्वाज ने बताया कि गोवर्धन पूजा के साथ अन्नकूट महोत्सव की परंपरा भी जुड़ी हुई है. अन्नकूट का शाब्दिक अर्थ अन्न का समूह है. इसमें विभिन्न प्रकार के अनाज और पकवान तैयार कर भगवान को अर्पित किए जाते हैं. अन्नकूट में नौ प्रकार के अन्न का विधान बताया गया है, जबकि 56 भोग में अलग-अलग प्रकार के व्यंजन शामिल होते हैं. भगवान को अर्पित किया गया यह प्रसाद बाद में श्रद्धालुओं में वितरित किया जाता है. मंदिर में गोवर्धन पूजा के अवसर पर अन्नकूट का प्रसाद, खीर और अन्य पकवान भी तैयार किए गए हैं.
मंगलवार को होगी गोवर्धन पूजा: सेवायत भारद्वाज ने बताया कि इस बार गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर भी अलग-अलग मत देखने को मिल रहे हैं. सोमवार को सोमवती अमावस्या होने के कारण कुछ लोग इसी दिन गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन कर रहे हैं, जबकि किला स्थित श्री बिहारीजी मंदिर में मंगलवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव मनाया जाएगा. मंदिर में धार्मिक आयोजन पंचांग में दिए गए विधान के अनुरूप किए जाते हैं. पंचांग की गणना के आधार पर मंगलवार को गोवर्धन पूजा का दिन निर्धारित किया गया है. उनका कहना है कि धार्मिक आयोजनों में अपनी ओर से तिथि तय करने के बजाय पंचांग के निर्देशों का पालन करना चाहिए.
इसे भी पढ़ें: Diwali 2026 : दीपावली पर जगमगाई झीलों की नगरी उदयपुर, देखने उमड़े पर्यटक
पढ़ें: दीपावली से पहले रूप चतुर्दशी पर संवरने पहुंचे जयपुर राइट्स, ऑक्सी फेशियल और हेयर कलरिंग का ट्रेंड
पढ़ें: दीवाली पर वर्षों पुरानी परंपरा: महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए महिलाएं अपने प्रतिष्ठानों पर बनाती हैं मांडणा