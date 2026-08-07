डेहरी EO विमल हत्याकांड: 'MLA सोनू सिंह और IG विकास वैभव का कनेक्शन'? तेजस्वी के आरोपों पर आई LIB की सफाई
विमल कुमार हत्याकांड मामले में तेजस्वी के निशाने पर आए डेहरी एमएलए सोनू सिंह से 'लेट्स इंस्पायर बिहार' ने किनारा कर लिया. रिपोर्ट- रवि कुमार
Published : August 7, 2026 at 6:17 PM IST
रोहतास : बिहार के चर्चित डेहरी डालमिया नगर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी EO डॉ विमल कुमार हत्याकांड के बाद डेहरी विधायक सोनू सिंह को लेकर राजनीतिक बयानबाजी के बीच अब 'लेट्स इंस्पायर बिहार' की ओर से बड़ी सफाई सामने आयी है. संस्था ने स्पष्ट किया है की डेहरी के लोजपा(R) विधायक सोनू सिंह का संस्था से कोई औपचारिक संबंध नहीं है. वह केवल एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से संस्था के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होते रहे हैं.
तेजस्वी यादव के सवाल उठाने के बाद आई सफाई : यह सफाई तब आई है जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी विधायक सोनू सिंह और मगध रेंज के आईजी विकास वैभव के संबंधों को लेकर सवाल उठाए थे. तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया था कि सोनू सिंह का मगध रेंज के आई जी विकास वैभव से मधुर संबंध हैं और आईजी की ओर से संचालित संस्था लेट इंस्पायर बिहार को फंडिंग करते हैं. इस संबंध में तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर आईपीएस विकास वैभव और विधायक सोनू सिंह की तस्वीर भी साझा की थी.
''जो शख्श बिहार को आगे ले जाना चाहता है, बिहार को संवारना चाहता है, बिहार को विकसित बिहार बनाना चाहता है, ऐसे शख्स पर इस तरह का आरोप लगाना सही नहीं है. IPS विकास वैभव की ऐसी कोई मंशा नहीं है. तेजस्वी यादव को राजनीति ही करनी है, तो बिहार में अनेक मुद्दे हैं उसे लेकर राजनीति करें.''- अखिलेश कुमार, समन्वयक, लेट्स इंस्पायर बिहार
लेट्स इंस्पायर बिहार ने विधायक सोनू सिंह से किया किनारा : तेजस्वी यादव के आरोपों के बाद अब संस्था की ओर से यह सफाई सामने आई है. प्रेस कॉन्फ्रेंस में संस्था के पदाधिकारियों ने कहा कि विधायक सोनू सिंह किसी पदाधिकारी या सदस्य के तौर पर संस्था से जुड़े नहीं हैं. वे एक जनप्रतिनिधि होने के नाते संस्था के कुछ कार्यक्रमों में शामिल जरूर हुए थे. इस पूरे घटनाक्रम के बाद आईजी विकास वैभव और 'लेट्स इंस्पायर बिहार' को लेकर भी राजनीतिक बहस तेज हो गई है. हालांकि संस्था की ओर से विधायक और संगठन के बीच किसी भी औपचारिक संबंध से इंकार किया गया है.
''लेट्स इंस्पायर बिहार सामाजिक संस्था है. विकास वैभव जो हमेशा बिहार के हित की सोचते हैं उनपर आरोप लगाना, गन्दी मानसिकता का परिचायक है. EO विमल कुमार हत्याकांड की जांच अभी चल रही है, तेजस्वी यादव से भी आग्रह है कि आप भी संस्था में आएं आईए मिल कर बिहार को प्रेरित करें.''- अखिलेश कुमार, समन्वयक, लेट्स इंस्पायर बिहार
EO की पत्नी ने उठाए सोनू सिंह पर सवाल : गौरतलब है की डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ विमल कुमार की औरंगाबाद जिले के बारुण में पीट-पीट कर हत्या कर दी गई थी. घटना के बाद पुलिस और SIT की कार्रवाई में मामले के उद्भेदन का दावा किया गया. इसके बाद मृतक की पत्नी की ओर से विधायक सोनू सिंह पर लगाए गए. आरोपों ने मामले को नया राजनीतिक मोड़ दे दिया.
औरंगाबाद में हुई थी हत्या : बता दें कि डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी डॉ विमल कुमार की औरंगाबाद जिले के बारुण में हत्या के बाद मामला राजनीतिक रूप से भी गरमा गया है. मृतक की पत्नी बबीता विमल ने विधायक सोनू सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे. उनका आरोप था कि विधायक की ओर से कथित तौर पर 25 से 50 लाख की रंगदारी मांगी जाती थी. बार-बार फोन कर उन्हें टॉर्चर किया जाता था. हालांकि यह आरोप मृतक की पत्नी के द्वारा लगाए हैं.
ड्राइवर मिथिलेश कुमार कबूल चुका है जुर्म : औरंगाबाद एसआईटी ने खुलासा किया है कि ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने हत्या का जुर्म कबूल लिया है. जांच में सामने आया है कि डेहर ईओ की हत्या उनके ही ड्राइवर ने की थी. हत्या में प्रयुक्त रॉड को नहर से बरामद किया गया है. ईओ की हत्या को जानबूझकर सड़क हादसे का रूप दिया गया था. SIT की जांच में बताया गया है कि आरोपी ड्राइवर ने बार-बार ईओ के ऊपर कार चढ़ाई थी जिससे मामला एक्सीडेंट का लगे.
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