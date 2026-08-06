डेहरी EO विमल हत्याकांड में सामने आया हत्या के आरोपी का नाम, SIT औरंगाबाद का बड़ा खुलासा
कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड में औरंगाबाद की SIT की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है. पढ़ें पूरी खबर-
Published : August 6, 2026 at 3:43 PM IST
रोहतास : बिहार के चर्चित डेहरी ऑन सोन नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड में औरंगाबाद पुलिस एवं विशेष जांच दल SIT ने बड़ा खुलासा किया है. कई दिनों से रहस्य बनी इस सनसनी खेज हत्या में पुलिस ने दावा किया है कि किसी बाहरी अपराधी ने नहीं बल्कि मृतक के ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया.
एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा : पुलिस के अनुसार आरोपी ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, तथा उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय औरंगाबाद के द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार 1 अगस्त 2026 को बारुण थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार का शव मिलने के बाद मामला हत्या का सामने आया था.
मानसिक रूप से परेशान था आरोपी ड्राइवर : प्रारंभिक जांच के बाद SIT का गठन किया गया जिसे वैज्ञानिक साक्ष्य, पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने का दावा किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने पूछताछ में बताया कि वह काफी समय से छुट्टी नहीं मिलने और अधिकारी के व्यवहार से मानसिक रूप से परेशान था.
पुलिस जांच के अनुसार- ''दोनों के बीच कई बार कहा सुनी भी हो चुकी थी घटना वाले दिन जब दोनों डेहरी से पटना की ओर जा रहे थे इस दौरान रास्ते में पेशाब करने को लेकर दोनों के बीच फिर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि ड्राइवर अपना आपा खो बैठा.'' कबूलनामे के अनुसार ड्राइवर ने बारुण दाउदनगर नहर रोड पर गाड़ी रोक दी, इसके बाद उसने वाहन की डिक्की से टायर खोलने वाली लोहे की रॉड निकाली और कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के सिर पर लगातार कई बार वार कर दिया. जिससे गंभीर चोट लगने से अधिकारी लहूलुहान होकर गिर पड़े.
'ड्राइवर ने साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की' : पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने साक्ष्य मिटाने और घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की उसने गाड़ी को आगे पीछे करके घायल अधिकारी के ऊपर वाहन चढ़ा दिया ताकि ऐसा लगे कि उनकी मौत सड़क हादसे में हुई है और लोग सड़क दुर्घटना समझ बैठे.
हत्या में प्रयुक्त रॉड बरामद : घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने लोहे की रॉड को सड़क के दूसरी ओर स्थित एक पेड़ के पास नहर में फेंक दिया पुलिस ने आरोपी के निशान दही पर गोताखोरों की सहायता से नहर में तलाशी अभियान चलाया और हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद कर ली पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट , चोटो की प्रकृति तथा बरामद हथियार आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान की पुष्टि करते हैं.
पुलिस की जांच अब भी जारी : हालांकि पुलिस ने ड्राइवर को मुख्य आरोपी बताते हुए घटना का खुलासा कर दिया है. लेकिन जांच अभी समाप्त नहीं हुई है. पुलिस अन्य संभावित पहलुओं और संभावित संलिप्तता की भी गहन जांच कर रही है. जांच के तहत पुलिस निम्न बिंदुओं पर काम कर रही है.
तीसरे किसी शख्स का इन्वॉल्मेंट तो नहीं? : घटनास्थल पर टावर डम्प लेकर तकनीकी विश्लेषण किया जा रहा है. संदिग्ध व्यक्तियों का सीडीआर कॉल डिटेल रिकॉर्ड एवं आईपीडीआर निकाला जा रहा है. डेहरी ऑन सोन से घटनास्थल तक के सभी सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित कर उनकी जांच की जा रही है. नगर परिषद के कर्मचारी एवं संबंधित लोगों से लगातार पूछताछ की जा रही है. जांच के दौरान यदि कोई नया तथ्य सामने आता है तो उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
1 अगस्त को दर्ज हुई थी एफआईआर : गौरतलब है कि इस मामले में 1 अगस्त 2026 को बारुण थाना में कांड संख्या 312/26 दर्ज किया गया था. मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर SIT का गठन किया गया था. अब पुलिस ने दावा किया है कि वैज्ञानिक साक्ष्य और आरोपी के जुर्म कबूल करने के बयान के आधार पर हत्या की गुत्थी काफी हद तक सुलझा ली गई है.
मृत अधिकारी की पत्नी ने लगाए थे डेहरी विधायक पर हत्या के आरोप : हालांकि पुलिस ने इस मामले में बड़ा खुलासा किया है, लेकिन यह मामला शुरू से ही चर्चाओं में रहा है. मृतक अधिकारी के पत्नी बबीता विमल के द्वारा पहले डेहरी विधायक सोनू सिंह पर कई गंभीर आरोप लगा चुकी हैं. मामले को लेकर विभिन्न संगठन और कर्मचारियों में भी व्यापक आक्रोश देखा गया था. ऐसे में अब सब की निगाहें पुलिस की आगे की जांच पर टिकी है.
केवल ड्राइवर या कोई और भी घटना में शामिल? : सवाल ये है कि क्या इस हत्याकांड में केवल ड्राइवर ही शामिल था या जांच में कोई नया तथ्य सामने आता है? पुलिस का कहना है कि उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई जारी है. जांच पूरी होने के बाद ही पूरे घटनाक्रम की अंतिम तस्वीर स्पष्ट हो सकेगी.
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