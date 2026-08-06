ETV Bharat / state

डेहरी EO विमल हत्याकांड में सामने आया हत्या के आरोपी का नाम, SIT औरंगाबाद का बड़ा खुलासा

रोहतास : बिहार के चर्चित डेहरी ऑन सोन नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार हत्याकांड में औरंगाबाद पुलिस एवं विशेष जांच दल SIT ने बड़ा खुलासा किया है. कई दिनों से रहस्य बनी इस सनसनी खेज हत्या में पुलिस ने दावा किया है कि किसी बाहरी अपराधी ने नहीं बल्कि मृतक के ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने ही हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

एसआईटी जांच में बड़ा खुलासा : पुलिस के अनुसार आरोपी ड्राइवर ने पूछताछ के दौरान अपना अपराध स्वीकार कर लिया है, तथा उसकी निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड भी बरामद कर ली गई है. पुलिस अधीक्षक कार्यालय औरंगाबाद के द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार 1 अगस्त 2026 को बारुण थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार का शव मिलने के बाद मामला हत्या का सामने आया था.

मानसिक रूप से परेशान था आरोपी ड्राइवर : प्रारंभिक जांच के बाद SIT का गठन किया गया जिसे वैज्ञानिक साक्ष्य, पूछताछ और तकनीकी विश्लेषण के आधार पर मामले की तह तक पहुंचने का दावा किया है. पुलिस के अनुसार आरोपी ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने पूछताछ में बताया कि वह काफी समय से छुट्टी नहीं मिलने और अधिकारी के व्यवहार से मानसिक रूप से परेशान था.

पुलिस जांच के अनुसार- ''दोनों के बीच कई बार कहा सुनी भी हो चुकी थी घटना वाले दिन जब दोनों डेहरी से पटना की ओर जा रहे थे इस दौरान रास्ते में पेशाब करने को लेकर दोनों के बीच फिर विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ गया कि ड्राइवर अपना आपा खो बैठा.'' कबूलनामे के अनुसार ड्राइवर ने बारुण दाउदनगर नहर रोड पर गाड़ी रोक दी, इसके बाद उसने वाहन की डिक्की से टायर खोलने वाली लोहे की रॉड निकाली और कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार के सिर पर लगातार कई बार वार कर दिया. जिससे गंभीर चोट लगने से अधिकारी लहूलुहान होकर गिर पड़े.

'ड्राइवर ने साक्ष्य मिटाने की भी कोशिश की' : पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपी ने साक्ष्य मिटाने और घटना को सड़क दुर्घटना का रूप देने की कोशिश की उसने गाड़ी को आगे पीछे करके घायल अधिकारी के ऊपर वाहन चढ़ा दिया ताकि ऐसा लगे कि उनकी मौत सड़क हादसे में हुई है और लोग सड़क दुर्घटना समझ बैठे.

हत्या में प्रयुक्त रॉड बरामद : घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने लोहे की रॉड को सड़क के दूसरी ओर स्थित एक पेड़ के पास नहर में फेंक दिया पुलिस ने आरोपी के निशान दही पर गोताखोरों की सहायता से नहर में तलाशी अभियान चलाया और हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद कर ली पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट , चोटो की प्रकृति तथा बरामद हथियार आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान की पुष्टि करते हैं.