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सर्दी में बेजुबानों की फिक्र: जू में सांप-मगरमच्छों को मिलेगी हीटर की गर्माहट, जानवरों का मेन्यू भी बदला

देहरादून चिड़ियाघर ( PHOTO-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है. पर्वतीय अंचलों से लेकर मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने लगी है. बदलते मौसम में तापमान का असर इंसानों के साथ-साथ वन्यजीवों पर भी पड़ता है. जिसको देखते हुए देहरादून चिड़ियाघर प्रशासन ने जानवरों और पक्षियों को कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं. जू प्रबंधन ने जानवरों की सेहत और शरीर की गर्माहट बनाए रखने के लिए उनके दैनिक आहार में बदलाव करने का फैसला किया है. वहीं बाड़ों में कृत्रिम गर्माहट के भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं.

सर्दियों का मौसम आते ही वन्यजीवों की इम्यूनिटी मजबूत रखना बेहद जरूरी होता है. इसके लिए उनके खाने में पौष्टिक और गर्म तासीर वाली चीजों को शामिल करने की तैयारी की जा रही है. साथ ही शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के जानवरों और पक्षियों के लिए अलग-अलग भोजन चार्ट तैयार किया गया है. नए डाइट चार्ट में आवश्यक विटामिन सप्लीमेंट्स शामिल किए जाएंगे, ताकि उनके शरीर का तापमान सामान्य बना रहे और वे ठंड की चपेट में न आएं.