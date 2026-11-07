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माननीयों की व्यस्तता ने बढ़ाया 'तेजस' का अकेलापन, सफेद टाइगर को भी रिबन कटने का इंतजार

फाइल फोटो टाइगर ( Photo-Forest Department )

देहरादून (उत्तराखंड): देहरादून चिड़ियाघर में नीली आंखों वाले तेजस का अकेलापन बढ़ता जा रहा है. एक महीने से भी ज्यादा समय से क्वारंटाइन व्हाइट टाइगर अब तक पर्यटकों के लिए नहीं खोला जा सका है. आमतौर पर ट्रांसलोकेट वन्यजीव को 20 दिन या 1 महीने के क्वारंटाइन पर रखा जाता है. लेकिन पूरी तरह स्वस्थ तेजस के मामले में ऐसा नहीं हो पाया और महीनाभर पूरा होने के बाद भी सभी की नजरों से इसे दूर रखा गया है.

देहरादून चिड़ियाघर में नीली आंखों वाले सफेद टाइगर तेजस का अकेलापन लगातार बढ़ता जा रहा है. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफी प्रयासों के बाद 28 सितंबर को देहरादून लाए गए तेजस को अब तक आम लोगों के दीदार के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. करीब 40 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद तेजस बाड़े में बंद है.