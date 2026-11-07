माननीयों की व्यस्तता ने बढ़ाया 'तेजस' का अकेलापन, सफेद टाइगर को भी रिबन कटने का इंतजार
देहरादून चिड़ियाघर में तेजस को देखने के लिए पर्यटकों का इंतजार बढ़ गया है. तेजस टाइगर का क्वारंटाइन समय लंबा होता जा रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 7, 2026 at 7:14 AM IST
देहरादून (उत्तराखंड): देहरादून चिड़ियाघर में नीली आंखों वाले तेजस का अकेलापन बढ़ता जा रहा है. एक महीने से भी ज्यादा समय से क्वारंटाइन व्हाइट टाइगर अब तक पर्यटकों के लिए नहीं खोला जा सका है. आमतौर पर ट्रांसलोकेट वन्यजीव को 20 दिन या 1 महीने के क्वारंटाइन पर रखा जाता है. लेकिन पूरी तरह स्वस्थ तेजस के मामले में ऐसा नहीं हो पाया और महीनाभर पूरा होने के बाद भी सभी की नजरों से इसे दूर रखा गया है.
देहरादून चिड़ियाघर में नीली आंखों वाले सफेद टाइगर तेजस का अकेलापन लगातार बढ़ता जा रहा है. पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए काफी प्रयासों के बाद 28 सितंबर को देहरादून लाए गए तेजस को अब तक आम लोगों के दीदार के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सका है. करीब 40 दिन से अधिक समय बीतने के बावजूद तेजस बाड़े में बंद है.
खास बात यह है कि तेजस के स्वास्थ्य को लेकर कोई समस्या नहीं है और न ही उसके बीमार होने की कोई जानकारी है. इसके बावजूद वन्यजीव प्रेमियों को उसके दीदार के लिए इंतजार करना पड़ रहा है. दरअसल दूसरे स्थान से लाए जाने वाले वन्यजीवों को सामान्य तौर पर 20 दिन से एक महीने तक क्वारंटाइन में रखा जाता है.
इस दौरान उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जाती है, ताकि किसी भी तरह के संक्रमण की आशंका को दूर किया जा सके. तेजस भी इसी प्रक्रिया के तहत क्वारंटाइन में रखा गया था. लेकिन निर्धारित अवधि पूरी होने के बाद भी उसे पर्यटकों के लिए नहीं खोला गया है. तेजस के इंतजार की वजह अब क्वारंटाइन नहीं, बल्कि उसके बाड़े के उद्घाटन के लिए माननीयों का समय मिलना बन गया है.
पहले चर्चा थी कि वन मंत्री सुबोध उनियाल सफेद टाइगर के बाड़े का उद्घाटन कर इसे पर्यटकों के लिए खोलेंगे. लेकिन बाद में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों इसका उद्घाटन कराने का निर्णय लिया गया. इसके बाद वन विभाग मुख्यमंत्री कार्यालय से समय लेने की कोशिशों में जुटा रहा.
अब मुख्यमंत्री कार्यालय से 17 नवंबर का समय मिलने के बाद तेजस के सार्वजनिक दीदार का रास्ता साफ हुआ है. यानी 28 सितंबर को देहरादून पहुंचे तेजस को करीब 50 दिन बाद पर्यटक देख सकेंगे. तब तक उसे बाड़े में ही अकेले रहना होगा. वहीं वन्यजीव प्रेमियों को भी उसके दीदार के लिए करीब दो सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा.
जल्द ही सफेद टाइगर को देखने का इंतजार खत्म होगा और पर्यटक इसके दीदार कर सकेंगे.
-सुबोध उनियाल, वन मंत्री, उत्तराखंड
उधर व्हाइट टाइगर के क्वॉरेंटाइन को लेकर प्रोटोकॉल की बात करें तो खुद चिड़ियाघर के पशु चिकित्सक ने उम्मीद लगाई थी कि इसे करीब एक महीने के क्वॉरेंटाइन में रखा जाएगा और देहरादून ले जाने के बाद से ही लगातार व्हाइट टाइगर तेजस पूरी तरह स्वस्थ है और एक्टिव भी.
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