मसूरी में सेल्फी लेते वक्त सीधे खाई में गिरा युवक, एक झटके में ही चली गई जान

मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में एक दर्दनाक हादसा हो गया. जहां एक युवक की सेल्फी लेने के दौरान गहरी खाई में जा गिरा. जिससे युवक की मौके पर ही जान चली गई. हादसा इतना भयावह था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में पुलिस और स्थानीय लोगों को पांच घंटे से ज्यादा समय लग गया.

स्कूटी खड़ी कर ले रहा था सेल्फी, संतुलन बिगड़ा और खाई में जा गिरा: जानकारी के मुताबिक, युवक देहरादून का रहने वाला था. जो स्कूटी संख्या UK 07 AH 2325 से देहरादून वापस लौट रहा था. इसी दौरान उसने मसूरी के एक पहाड़ी मार्ग पर सड़क किनारे स्कूटी खड़ी की और खाई के पास खड़े होकर सेल्फी लेने लगा. तभी युवक का पैर फिसल गया और वो सीधे गहरी खाई में जा गिरा. हादसे की सूचना मिलते ही तत्काल मसूरी पुलिस मौके पर पहुंची.

सेल्फी के चक्कर में खाई में गिरा युवक (फोटो सोर्स- ETV Bharat)

गहरी खाई होने की वजह से रेस्क्यू में लगे 5 घंटे: खाई काफी गहरी और दुर्गम होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा. स्थानीय लोगों की मदद से करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद युवक को खाई से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी. हालांकि, उसे एंबुलेंस के माध्यम से मसूरी स्थित उप जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.