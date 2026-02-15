ETV Bharat / state

'अचानक बदल गए नौकरानी के हाव भाव', मालकिन ने लगाया सोने के बिस्किट चुराने का आरोप, मुकदमा दर्ज

महिला ने नौकरानी पर सोने के बिस्किट चुराने का आरोप लगाया. आरोप लगाया कि घटना के बाद नौकरानी ने अपने घर में रिनोवेशन कराया.

MAID ACCUSED OF THEFT
मालकिन ने लगाया सोने के बिस्किट चुराने का आरोप (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 15, 2026 at 2:02 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: शहर के थाना प्रेमनगर क्षेत्र की रहने वाली महिला ने अपनी नौकरानी पर चार सोने के बिस्किट चोरी करने का आरोप लगाया है. थाना प्रेमनगर पुलिस ने इस मामले में नौकरानी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. आरोप लगाया है कि नौकरानी का चोरी के पैसों से रहन-सहन बदल गया है. इसके अलावा घर में रिनोवेशन का काम भी कराया जा रहा है.

मामले के मुताबिक, कर्नल चंद्र मोहन शाह की बेटी कुसुम रावत निवासी झाझरा प्रेम नगर ने शिकायत दर्ज कराई कि उसके घर एक महिला हाउस हेल्पर के रूप में काम करती थी. रीना नवंबर 2023 से घर पर काम करती आ रही थी. 29 मई 2025 को अपनी बेटी का एडमिशन करवाने के लिए वे मुंबई गए थे. उस दौरान घर पर बेटा रहता था, जिसके लिए महिला प्रतिदिन खाना बनाने आती थी.

पीड़ित महिला ने बताया कि वह पहले एल ब्लॉक ए डब्ल्यूएचओ में रहती थी और 11 नवंबर 2025 को वे अपने अपने नए घर में शिफ्ट हुए. शिफ्टिंग के दौरान उन्होंने ऑलमारी के लॉकर से अपने कीमती सामान का बैग जिसमें सोने के बिस्किट भी थे, अपने हैंड बैंक में रख लिए. हैंड बैक को सुरक्षित अपने नए डब्ल्यूएचओ ब्लॉक वाले बेडरूम की अलमारी में रख दिया.

30 नवंबर 2025 की सुबह करीब 10 बजे उन्होंने अपने बेडरूम की ऑलमारी को खोलकर उसमें रखे बैग को खोलकर सामान को चेक किया तो पता चला कि बैग के अंदर रखे 4 सोने के बिस्किट और दो लाख रुपए गायब मिले. इससे पहले उनके स्टोर की लॉकर की दूसरी चाबी भी गायब मिली, जो कि पीड़िता को दिसंबर 2025 को मिली थी. इसके बाद हाउस हेल्पर महिला से इस संबंध में पूछा गया तो वह घबरा गई.

पीड़ित महिला कुसुम रावत ने बताया कि चोरी की घटना के बाद हाउस हेल्पर महिला के हाव-भाव बदल गए थे. महिला ने अपने घर में फर्श डालने और रंगाई पुताई का काम शुरू कर दिया था. वह काम पर देर से आने लगी और ज्यादा छुट्टी लेने लगी थी.

थाना प्रेम नगर प्रभारी कुंदन राम ने बताया है कि कुसुम रावत की शिकायत के आधार पर नौकरानी रीना पुंडीर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

चोरी का मुकदमा खारिज: वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने चोरी के मुकदमे को खारिज कर दिया है. दरअसल, पुलिस महिला सिपाही ने 13 फरवरी 2026 को नेहरू कॉलोनी थाने में शिकायत दर्ज कराई कि 12 फरवरी को वह और उसके पति ड्यूटी पर थे. जब वह वापस आए तो घर का ताला टूटा हुआ था और ऑलमारी से सोने चांदी के जेवरात और तीन हजार रुपए नकद गायब थे.

पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद जांच अधिकारी दारोगा धनीराम पुरोहित ने जब मामले की तफ्तीश शुरू की तो कहानी कुछ और ही निकली. मौके पर फील्ड यूनिट को चोरी का कोई साक्ष्य नहीं मिला और ताले भी टूटे नहीं मिले. नेहरू कॉलोनी प्रभारी संजीत कुमार ने बताया कि, सिपाही को अपने सभी जेवरात और नकदी घर के अंदर ही मिल गए हैं और वह कहीं सामान रखकर भूल गई थी. जांच के दौरान घटना का होना नहीं पाया गया और माल बरामद हो गया. इसलिए मुकदमे को मिस्टेक ऑफ फैक्ट मानते हुए खारिज कर फाइनल रिपोर्ट लगा दी गई है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

नौकरानी पर चोरी का आरोप
सोने के बिस्किट चोरी
GOLD BISCUITS STOLEN
ACCUSED OF STEALING GOLD BISCUITS
MAID ACCUSED OF THEFT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.