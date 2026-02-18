ETV Bharat / state

देहरादून अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मामला, परेशान हुये 9 हजार खाताधारक, बैंक ने कहा- परेशान न हों ग्राहक

देहरादून: 10 फरवरी 2026 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्बन को ऑपरेटिव बैंक पर 6 महीने के लिए सभी वित्तीय लेनदेन पर रोक लगा दी है. इससे बैंक में लगभग 9 हजार खाता धारकों के करोड़ों रुपए फंस गए हैं. जिसके बाद खाता धारकों को अपनी मेहनत की कमाई की चिंता सताने लग गई है. वहीं, बैंक की ओर से इस मामले को लेकर प्रतिक्रयी भी सामने आई है. बुधवार को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पहुंचे खाता धारकों ने कहा कि, उन्होंने अपने जीवन भर की पूंजी को उन्होंने एफडीआई के रूप में बैंक में जमा कराए थे. कई लोगों ने करंट अकाउंट और सेविंग खाते भी खोले थे. फिलहाल आरबीआई ने किसी भी प्रकार के खाते, चालू आवर्ती या सावधी जमा से रकम निकालने की रोक लगा दी है. इससे व्यापारी वर्ग का सारा कार्य बाधित हो गया है. व्यापारी किसी भी देनदारों को राशि का भुगतान नहीं कर पा रहे है. बैंक में प्रतिबंध लगने से उनके सामने रोजी-रोटी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है. देहरादून अर्बन कोऑपरेटिव बैंक मामला (ETV Bharat) बैंक के खातेदार संजीव वर्मा ने कहा बैंक में हुए कथित घोटाले का कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने 2013-14 में दर्शाया है. आरबीआई की तरफ से हर साल बैंकों का ऑडिट किए जाने के बावजूद अब यह 12 वर्षों के बाद पकड़ में आया है. उन्होंने कहा जब बैंक में यह मामला वर्ष 2013-14 में हुआ था, तब आरबीआई ने एक्शन क्यों नहीं लिया? इतने वर्षों बाद अब यह बढ़कर 38 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है. उन्होंने कहा आज 9 हजार खाता धारक प्रभावित हैं.