मसूरी के बाद अब देहरादून की बारी, जाम से मुक्ति के लिए गृह सचिव ने संभाली कमान, तैयार हो रहा नया ट्रैफिक रोडमैप
देहरादून की यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है. गृह सचिव की निगरानी में प्रशासन तमाम बिंदु चिह्नित कर रहा है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 29, 2026 at 9:09 AM IST
देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब नए सिरे से रोडमैप तैयार किया जा रहा है. समय के साथ राजधानी में वाहनों का दबाव बढ़ा है, जबकि सड़कें, पार्किंग और यातायात प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में प्रशासन अब यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए अलग-अलग बिंदुओं पर काम करने की तैयारी में है. इस पूरे मामले पर गृह सचिव शैलेश बगौली खुद नजर रख रहे हैं. वह इस संबंध में कई बार अधिकारियों की बैठक भी ले चुके हैं.
मसूरी के बाद देहरादून पर फोकस: यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पहले मसूरी को लेकर विस्तृत होमवर्क किया गया है. मसूरी में कुल 42 पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं. इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने और उन स्थानों पर सुधार करने की कवायद चल रही है, जहां यातायात का दबाव अधिक रहता है.
पर्यटन सीजन के दौरान मसूरी में वाहनों की बढ़ती संख्या के कारण लगने वाले जाम को देखते हुए पार्किंग और ट्रैफिक प्रबंधन को अहम माना जा रहा है.मसूरी के लिए यातायात सुधार का खाका तैयार करने के बाद अब प्रशासन का ध्यान देहरादून की ओर है. राजधानी में भी इसी तरह यातायात से जुड़ी समस्याओं का आकलन कर समाधान तलाशने की तैयारी है.
पार्किंग से लेकर ट्रैफिक लाइट्स तक का होगा आकलन: देहरादून के लिए तैयार किए जा रहे रोडमैप में नए पार्किंग पॉइंट्स चिह्नित करने के साथ उन क्षेत्रों की पहचान भी की जाएगी, जहां वाहनों का दबाव सबसे अधिक रहता है. इसके अलावा ट्रैफिक लाइट्स की मौजूदा स्थिति, उनके संचालन और जरूरी सुधारों से जुड़े बिंदुओं पर भी काम किया जाएगा. उद्देश्य यह है कि यातायात का दबाव केवल कुछ प्रमुख सड़कों तक सीमित न रहे और जाम की समस्या से निपटने के लिए व्यावहारिक समाधान तलाशे जा सकें.
मसूरी के बाद देहरादून के लिए प्लान तैयार हो रहा है और इसमें नए पार्किंग स्थल से लेकर ट्रैफिक लाइट्स की स्थितियों को भी देखकर खाका तैयार किया जा रहा है.
-आशीष चौहान, जिलाधिकारी-
बढ़ते ट्रैफिक ने बढ़ाई चुनौती: देहरादून में लगातार बढ़ती आबादी, वाहनों की संख्या, सीमित पार्किंग और सड़क किनारे अतिक्रमण को यातायात संबंधी चुनौतियों से जोड़कर देखा जाता है. ऐसे में केवल यातायात पुलिस की तैनाती बढ़ाने से समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है. इसके लिए पार्किंग, सड़क प्रबंधन, ट्रैफिक सिग्नल और जाम प्रभावित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर समन्वित योजना बनाना जरूरी है.
गृह सचिव की निगरानी में चल रही इस कवायद के तहत अब देहरादून की यातायात संबंधी समस्याओं का खाका तैयार किया जा रहा है. हालांकि इस योजना के तहत चिह्नित किए जाने वाले नए पार्किंग स्थलों और प्रस्तावित सुधारों का अंतिम स्वरूप सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि राजधानी को जाम से राहत दिलाने के लिए प्रशासन किन उपायों को प्राथमिकता देता है.
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