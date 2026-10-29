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मसूरी के बाद अब देहरादून की बारी, जाम से मुक्ति के लिए गृह सचिव ने संभाली कमान, तैयार हो रहा नया ट्रैफिक रोडमैप

राजधानी की यातायात व्यवस्था सुधारने की कोशिश ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में बिगड़ती यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए अब नए सिरे से रोडमैप तैयार किया जा रहा है. समय के साथ राजधानी में वाहनों का दबाव बढ़ा है, जबकि सड़कें, पार्किंग और यातायात प्रबंधन से जुड़ी चुनौतियां भी लगातार बढ़ रही हैं. ऐसे में प्रशासन अब यातायात व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए अलग-अलग बिंदुओं पर काम करने की तैयारी में है. इस पूरे मामले पर गृह सचिव शैलेश बगौली खुद नजर रख रहे हैं. वह इस संबंध में कई बार अधिकारियों की बैठक भी ले चुके हैं.

मसूरी के बाद देहरादून पर फोकस: यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पहले मसूरी को लेकर विस्तृत होमवर्क किया गया है. मसूरी में कुल 42 पार्किंग स्थल चिह्नित किए गए हैं. इसके साथ ही अतिक्रमण हटाने और उन स्थानों पर सुधार करने की कवायद चल रही है, जहां यातायात का दबाव अधिक रहता है.