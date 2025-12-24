क्रिसमस और नये साल को लेकर तैयार दून पुलिस, जारी किया ट्रैफिक प्लान, एक क्लिक में पढ़ें
नये साल पर मसूरी आने वाले पर्यटकों को खास ध्यान रखना होगा. पुलिस ने इसके लिए ट्रैफिक के साथ ही पार्किंग प्लान की व्यवस्था की.
Published : December 24, 2025 at 8:43 PM IST
देहरादून: क्रिसमस और नए साल को लेकर देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. साथ ही ट्रैफिक प्लान को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है. जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. इसके साथ ही पुलिस ने ओवर स्पीडिंग से निपटने के लिए भी प्लान तैयार किया है. हुड़दंग करने वालों, खतरनाक स्टंट करने वाले चालकों और शराब पीकर वाहन चलाने (Drunken Driving) और Over Speeding करनें वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने की बात कही गई है.
क्रिसमस के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान
- सैन्ट्रियो मॉल- सेन्ट्रियो मॉल में पार्किंग फुल हो जाने की स्थिति में वाहनों के लिए एनसीआर प्लाजा नियर पासपोर्ट कार्यालय हाथीबड़कला,बक्शी प्लाजा नियर पासपोर्ट कार्यालय हाथीबड़कला पार्किंग के लिए व्यवस्था की गई है.
- पैसेफिक मॉल- पैसेफिक मॉल और राजपुर रोड में कांप्लेक्स आदि में पार्किंग फुल हो जाने पर नगर निगम ने रोड साईड में पेड पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
- स्कॉलर होम से ICICI राजपुर रोड तक सड़क के एक तरफ पार्किंग और पैसेफिक हिल्स के सामने सड़क के एक तरफ पार्किंग.
- मॉल ऑफ देहरादून - मॉल ऑफ देहरादून में पार्किंग फुल हो जाने पर मॉल ऑफ देहरादून के निकट मैदान में वाहनों की पार्किंग की जा सकती है.
- नैनी बैकरी,एलोरा, सीएनआई चर्च नियर ग्लोब चौक, नैनी बैकरी,एलोरा और CNI चर्च पर पार्किंग फुल हो जाने पर नगर निगम ने रोड साईड में पेड पार्किंग की व्यवस्था की गई है.
- आनंदम स्वीट शॉप के सामने बहल चौक,राजपुर रोड पर ओरियंट चौक स्थित पंजाब ज्वैलर्स से पार्क व्यू होटल तक सड़क किनारे पार्किंग, जेजे टावर नियर HDFC बैंक बहल चौक राजपुर रोड के सामने, सेंट ब्रांचेज चर्च नियर परेड ग्राउंड,तिब्बती मार्केट के समाने परेड ग्राउंड में और सेंट जोन चर्च नियर दून अस्पताल राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स नियर तहसील चौक के पास पार्किंग होगी.
- इसके अलाला मसूरी में क्रिसमस मनाए जाने के लिए लाईब्रेरी चौक - केम्प्टी टैक्सी स्टैण्ड, पिक्चर पैलेस (कुलडी) - किंग क्रेग पार्किंग पर व्यवस्था की गई है.
न्यू ईयर ट्रैफिक प्लान एडवाइजरी
- न्यू ईयर और वीकेंड के अवसर पर मसूरी जाने वाले वाहनों को दिल्ली से रुड़की और सहारनपुर से मोहंड होते हुए मसूरी भेजा जाएगा.
- दिल्ली से रुड़की होते हुए सहारनपुर रोड होकर मोहंड से आशारोड़ी होते हुए आईएसबीटी होकर शिमला बाईपास से सैन्ट ज्यूड्स चौक होते हुए बल्लुपुर चौक होकर गढ़ी कैंट तिराहा से अनारवाला तिराहा होते हुए जोहड़ी गांव से मसूरी रोड़ होकर कुठाल गेट से मसूरी भेजा जायेगा.
- हरिद्वार से ऋषिकेश होते हुए हर्रावाला से मोहकमपुर फ्लाईओवर होकर जोगीवाला से U टर्न कैलाश अस्पताल होकर पुलिया नंबर 6 होते हुए रिंग रोड़ से लाडपुर तिराहा होकर सहस्त्रधारा क्रासिंग से आईटी पार्क होकर किरशाली चौक से साईं मन्दिर तिराहा होकर मसूरी डाइवर्जन होते हुए कुठालगेट से मसूरी भेजा जायेगा.
शहर में दबाव की स्थिति में प्लान B
- हरिद्वार से नेपाली फार्म तिराहा होकर भानियावाला तिराहा होते हुए एयरपोर्ट तिराहा से थानो रोड होते हुए महाराणा प्रताप चौक से लाडपुर तिराहा होकर सहस्त्रधारा क्रासिंग से आईटी पार्क होते हुए किरशाली चौक से साईं मन्दिर तिराहा होकर मसूरी डाइवर्जन से कुठाल गेट होते हुए मसूरी भेजा जायेगा.
- मसूरी से दिल्ली,सहारनपुर / रुड़की, ऋषिकेश,हरिद्वार और विकासनगर जाने के लिए वापसी रूट
- मसूरी से कुठाल गेट होते हुए ओल्ड राजपुर रोड़ होकर राजपुर साईं मन्दिर होते हुए किरशाली चौक से आईटी पार्क होकर तपोवन बाईपास रोड से नाला पानी चौक होकर तपोवन गेट से लाडपुर तिराहा होकर पुलिया नंबर 06 से जोगीवाला से ऋषिकेश, हरिद्वार और आईएसबीटी की ओर जा सकेंगे.
मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत पार्किंग और ट्रैफिक प्लान A
- मसूरी की तरफ आने वाले यातायात को किंग क्रेग से लाईब्रेरी व पिक्चर पैलेस की ओर सामान्य रूप से संचालित किया जायेगा.
- मसूरी क्षेत्र के अंतर्गत सम्पूर्ण उपलब्ध पार्किंग क्षमता का 70 प्रतिशत उपयोग होने पर प्लान B को लागू किया जाएगा.
ट्रैफिक प्लान B
- इस प्लान के अन्तर्गत पर्यटकों के वाहनों को किंग क्रेग पार्किंग मे पार्क किया जायेगा।जहां से पर्यटकों को लोकल टैक्सी वाहन के माध्यम से उनके गन्तव्य की ओर भेजा जाएगा। आवश्यकता के अनुसार शटल सेवा के माध्यम से गंतव्य स्थल की ओर भेजा जायेगा.
- किंग क्रेग पार्किंग फुल होने की दशा मे प्लान C को लागू किया जाएगा.
- प्लान-C के तहत गज्जी बैण्ड से लोकल टैक्सी वाहन के माध्यम से पर्यटकों को उनके गन्तव्य स्थल की ओर भेजा जाएगा.
रैश ड्राइविंग,ड्रंकिंग ड्राइविंग और ओवर स्पीड को कंट्रोल करने के लिए प्लान
- यातायात पुलिस ने आम जनता की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से हुड़दंग करने वालों, खतरनाक स्टंट करने वाले चालकों और शराब पीकर वाहन चलाने (Drunken Driving) और Over Speeding करने वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाते हुए कार्यवाही के लिए विशेष पुलिस टीमें (Interceptors और चेकिंग दल) तैनात की जायेगी.
- मसूरी डाइवर्जन,सेंट ज्यूड्स चौक,ढाक पट्टी, ओल्ड राजपुर रोड,आशारोड़ी,कुठालगेट,किरशाली चौक,दुधली,अनुराग चौक,दिलाराम चौक,महिंद्रा चौक, आराघर टी-जंक्शन,कौलागढ़ चौक,महाराणा प्रताप चौक,सर्किट हाउस तिराहा,सहस्त्रधारा क्रासिंग,जोगीवाला चौक,झाझरा,विधोली,बंगाली कोठी चौक,लाल पुल, बालासुन्दरी मन्दिर तिराहा कैनाल रोड ओर घंटाघर