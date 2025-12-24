ETV Bharat / state

क्रिसमस और नये साल को लेकर तैयार दून पुलिस, जारी किया ट्रैफिक प्लान, एक क्लिक में पढ़ें

देहरादून: क्रिसमस और नए साल को लेकर देहरादून पुलिस ने ट्रैफिक प्लान तैयार किया है. साथ ही ट्रैफिक प्लान को लेकर एडवाइजरी भी जारी की है. जिससे आम जनता को दिक्कतों का सामना न करना पड़े. इसके साथ ही पुलिस ने ओवर स्पीडिंग से निपटने के लिए भी प्लान तैयार किया है. हुड़दंग करने वालों, खतरनाक स्टंट करने वाले चालकों और शराब पीकर वाहन चलाने (Drunken Driving) और Over Speeding करनें वालों के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति अपनाने की बात कही गई है.

क्रिसमस के मद्देनजर ट्रैफिक प्लान

