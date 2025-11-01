राष्ट्रपति के दौरे को लेकर कल देहरादून में रूट रहेगा डायवर्ट, जानिए ट्रैफिक प्लान

ETV Bharat / state

देहरादून: शहर मे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम के मद्देनजर शहर में यातायात प्लान किया गया है और यह यातायात प्लान 2 नवंबर और 3 नवंबर तक रहेगा. साथ ही 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से रात 9 तक भारी वाहनों के लिए नो-एन्ट्री प्लान भी तैयार किया गया है.

  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लैंडिंग के 10 मिनट पहले कैंब्रियन हॉल स्कूल से जीटीसी हेलीपैड जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया जायेगा. साथ ही वाटिका तिराहा से जीटीसी हेलीपैड जाने वाले ट्रैफिक को पोस्ट ऑफिस तिराहा की ओर डायवर्ट किया जाएगा.
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के लैंडिंग के 10 मिनट पहले कैंट क्षेत्र से आकाश गंगा की ओर से आने वाले ट्रैफिक को पोस्ट ऑफिस तिराहा पर रोक दिया जायेगा.
  • राष्ट्रपति के लैंडिंग के बाद सर्किट हाउस तिराहा से राजभवन और सीएसडी तिराहा की ओर व दिलाराम चौक से कैंट रोड की ओर कोई ट्रैफिक नहीं भेजा जायेगा.
  • राष्ट्रपति के प्रस्थान की तैयारी पर मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वेल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं जायेगा. ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जायेगा. साथ ही दिलाराम चौक से ग्रेट वैल्यू तिराहा जाने वाले ट्रैफिक को बहल/बैनी बाजार चौक पर रोका जायेगा.
  • राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्थान की तैयारी होने पर धोरण पुल से ग्रेट वेल्यू जाने वाले ट्रैफिक को आईटी पार्क की ओर भेजा जायेगा. साथ ही ग्रेट वैल्यू पर कैनाल रोड से आने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे रोका जायेगा.
  • कालीदास रोड से कैंट जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पहले कालीदास रोड पर ही रोका जायेगा.

3 नवंबर को वीवीआईपी प्रवास स्थल से विधानसभा तक डायवर्जन प्लान.

  • राष्ट्रपति के प्रस्थान से पहले मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वेल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं जायेगा. ट्रैफिक को साईं मंदिर से काठबंगला तिराहा होते हुए भेजा जायेगा. साथ ही ग्रेट वैल्यू से जाखन जाने वाले ट्रैफिक को कैनाल रोड होते हुए भेजा जायेगा.
  • राष्ट्रपति के प्रस्थान की तैयारी पर बहल चौक से दिलाराम चौक जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे बैरियर लगाकर रोका जायेगा. साथ ही सर्वे चौक से कोई भी ट्रैफिक बेनी बाजार की ओर नहीं जायेगा.
  • राष्ट्रपति के प्रस्थान करने पर आराघर से ईसी रोड की ओर ट्रैफिक रोक दिया जायेगा. साथ ही फब्बारा चौक,इनकम टैक्स चौक और धर्मपुर चौक से भी आराघर चौक की ओर ट्रैफिक नहीं जायेगा.
  • राष्ट्रपति के एनआईवीएच पास करने पर विधानसभा तिराहा से रिस्पना पुल की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जायेगा. रिस्पना पुल से नेहरू कॉलोनी तिराहा और विधानसभा तिराहा की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जायेगा. साथ ही नेहरू कॉलोनी तिराहा से फब्बारा चौक जाने वाले ट्रैफिक को धर्मपुर चौक की ओर भेजा जायेगा.
  • राष्ट्रपति के एनआईवीएच पास करने पर बाईपास चौकी और डिफेन्स कालोनी की ओर से आने वाला ट्रैफिक मोहकमपुर की तरफ डायवर्ट किया जायेगा.

3 नवंबर को वीवीआईपी प्रवास स्थल से जीटीसी हेलीपैड तक डायवर्जन प्लॉन

  • राष्ट्रपति के प्रस्थान की तैयारी पर मसूरी डायवर्जन से ग्रेट वैल्यू की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जायेगा. ट्रैफिक को सांई मन्दिर से काठ बंगला तिराहा होते हुए भेजा जाएगा. साथ ही दिलाराम चौक से ग्रेट वैल्यू तिराहा जाने वाले ट्रैफिक को दिलाराम, बहल और बैनीबाजार चौक पर रोका जायेगा.
  • राष्ट्रपति के प्रस्थान की तैयारी होने पर धोरण पुल से ग्रेट वेल्यू जाने वाले ट्रैफिक को आईटी पार्क की ओर भेजा जायेगा. साथ ही ग्रेट वेल्यू पर कैनाल रोड से आने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पीछे रोका जायेगा.
  • कालीदास रोड से कैंट जाने वाले ट्रैफिक को 50 मीटर पहले कालीदास रोड पर ही रोका जायेगा.
  • राष्ट्रपति के प्रस्थान होने पर सर्किट हाउस तिराहा से राजभवन और सीएसडी तिराहा की ओर ट्रैफिक नहीं भेजा जायेगा. साथ ही दिलाराम चौक से हाथीबड़कला रोड की ओर भी ट्रैफिक नहीं भेजा जाएगा.
  • राष्ट्रपति के प्रस्थान होने पर कैंब्रियन हाल स्कूल से जीटीसी हेलीपैड जाने वाले ट्रैफिक को रोक दिया जायेगा. साथ ही वाटिका तिराहा से जीटीसी हेलीपैड जाने वाले ट्रैफिक को पोस्ट आफिस तिराहा की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
  • राष्ट्रपति के टेक ऑफ के 10 मिनट पहले कैंट क्षेत्र से आकाश गंगा की ओर से आने वाले ट्रैफिक को पोस्ट ऑफिस तिराहा पर रोक दिया जायेगा.

3 नवंबर को सुबह 7 बजे से रात 9 तक भारी वाहनों के लिए नो-एन्ट्री प्लान

  • नया गांव से आईएसबीटी से रिस्पना पुल की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन
  • 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
  • आशारोडी से आईएसबीटी से रिस्पना पुल की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन.
  • 3 नवंबर को सुबह 07 बजे से रात 09 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
  • रानीपोखरी से भानियावाला- हर्रावाला की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन 3 नवंबर को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
  • नेपाली फार्म से भानियावाला- हर्रावाला की ओर आने वाले सभी प्रकार के भारी वाहनों का आवागमन 3 नवंबर को सुबह 07 बजे से रात 9 बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.

