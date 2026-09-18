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यूपीआई पर MDR चार्ज से दून के व्यापारी चिंतित, बोले- डिजिटल भुगतान की आदत डलवाई, अब डाल रहे शुल्क का बोझ

देहरादून: यूपीआई से 2 हजार रुपए से ज्यादा के भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर (MDR) को लेकर दून के व्यापारियों ने चिंता जताई है. व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने सालों तक डिजिटल और कैशलेस भुगतान को बढ़ावा दिया, व्यापारियों ने भी ग्राहकों को नकद के बजाय यूपीआई से भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया. अब बड़े डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लागू होने से कारोबार की लागत बढ़ सकती हैं. वहीं, अब पेट्रोल पंप पर भी दो हजार से ज्यादा पेट्रोल या डीजल लेने पर कैश से भुगतान करना पड़ेगा.

यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने की घोषणा: बता दें कि केंद्र सरकार ने करीब 6 साल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ट्रांजैक्शन (UPI) की पूरी तरह से मुफ्त सुविधा दी. अब सरकार ने घोषणा की है कि आगामी 15 अक्टूबर 2026 से व्यापारियों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए 2,000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% फीस लगेगी. हालांकि, आम लोगों के बीच होने वाले रोजमर्रा के लेन-देन और छोटे पेमेंट को किसी भी तरह के चार्ज से अलग रखा गया है.

2 हजार से ज्यादा के भुगतान पर प्रस्तावित MDR: प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, 2 हजार रुपए से ज्यादा के चुनिंदा पर्सन टू मर्चेंट (Person-to-Merchant) यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा. 75 हजार रुपए या उससे ज्यादा के लेन-देन पर शुल्क अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा.

यूपीआई पर 0.4% MDR से व्यापारी चिंतित (फोटो- ETV Bharat)

उदाहरण के तौर पर 3 हजार रुपए के भुगतान पर 12 रुपए और 10 हजार रुपए के भुगतान पर 40 रुपए एमडीआर बनेगा. हालांकि, यह शुल्क ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाएगा. बल्कि, व्यापारी पक्ष से संबंधित होगा. वहीं, 2 हजार रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट (P2M) यूपीआई भुगतान और पर्सन टू पर्सन (P2P) भुगतान को शुल्क से बाहर रखा गया है. कुछ आवश्यक क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान भी बताए गए हैं.

यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज का विरोध, सरकार का जवाब: इस फैसले के विरोध पर वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 'यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर ग्राहकों को कोई चार्ज नहीं देना होगा. एमडीआर मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम का एक चार्ज है. यह यूपीआई (UPI) पेमेंट करने वाले ग्राहकों पर लगने वाला चार्ज नहीं है.' वहीं, मंत्रालय का कहना था कि 2 हजार रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर चार्ज लगाने के फैसले पर दोबारा सोचने का कोई सवाल ही नहीं है.