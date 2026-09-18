यूपीआई पर MDR चार्ज से दून के व्यापारी चिंतित, बोले- डिजिटल भुगतान की आदत डलवाई, अब डाल रहे शुल्क का बोझ
यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने की घोषणा पर व्यापारियों ने जताई चिंता, व्यापारियों ने शुल्क न लेने की रखी मांग, जानिए क्या कहा?
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : September 18, 2026 at 6:36 PM IST
देहरादून: यूपीआई से 2 हजार रुपए से ज्यादा के भुगतान पर प्रस्तावित 0.4 प्रतिशत एमडीआर (MDR) को लेकर दून के व्यापारियों ने चिंता जताई है. व्यापारियों का कहना है कि सरकार ने सालों तक डिजिटल और कैशलेस भुगतान को बढ़ावा दिया, व्यापारियों ने भी ग्राहकों को नकद के बजाय यूपीआई से भुगतान के लिए प्रोत्साहित किया. अब बड़े डिजिटल भुगतान पर एमडीआर लागू होने से कारोबार की लागत बढ़ सकती हैं. वहीं, अब पेट्रोल पंप पर भी दो हजार से ज्यादा पेट्रोल या डीजल लेने पर कैश से भुगतान करना पड़ेगा.
यूपीआई पेमेंट पर चार्ज वसूलने की घोषणा: बता दें कि केंद्र सरकार ने करीब 6 साल तक यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस ट्रांजैक्शन (UPI) की पूरी तरह से मुफ्त सुविधा दी. अब सरकार ने घोषणा की है कि आगामी 15 अक्टूबर 2026 से व्यापारियों को इस प्लेटफॉर्म के जरिए 2,000 रुपए से ज्यादा के पेमेंट पर 0.4% फीस लगेगी. हालांकि, आम लोगों के बीच होने वाले रोजमर्रा के लेन-देन और छोटे पेमेंट को किसी भी तरह के चार्ज से अलग रखा गया है.
2 हजार से ज्यादा के भुगतान पर प्रस्तावित MDR: प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार, 2 हजार रुपए से ज्यादा के चुनिंदा पर्सन टू मर्चेंट (Person-to-Merchant) यूपीआई भुगतान पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर यानी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) लागू होगा. 75 हजार रुपए या उससे ज्यादा के लेन-देन पर शुल्क अधिकतम 300 रुपए तक सीमित रहेगा.
उदाहरण के तौर पर 3 हजार रुपए के भुगतान पर 12 रुपए और 10 हजार रुपए के भुगतान पर 40 रुपए एमडीआर बनेगा. हालांकि, यह शुल्क ग्राहक से सीधे नहीं लिया जाएगा. बल्कि, व्यापारी पक्ष से संबंधित होगा. वहीं, 2 हजार रुपए तक के पर्सन टू मर्चेंट (P2M) यूपीआई भुगतान और पर्सन टू पर्सन (P2P) भुगतान को शुल्क से बाहर रखा गया है. कुछ आवश्यक क्षेत्रों के लिए अलग प्रावधान भी बताए गए हैं.
यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज का विरोध, सरकार का जवाब: इस फैसले के विरोध पर वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 'यूपीआई के जरिए पेमेंट करने पर ग्राहकों को कोई चार्ज नहीं देना होगा. एमडीआर मर्चेंट पेमेंट इकोसिस्टम का एक चार्ज है. यह यूपीआई (UPI) पेमेंट करने वाले ग्राहकों पर लगने वाला चार्ज नहीं है.' वहीं, मंत्रालय का कहना था कि 2 हजार रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर 0.4 प्रतिशत एमडीआर चार्ज लगाने के फैसले पर दोबारा सोचने का कोई सवाल ही नहीं है.
व्यापारियों ने सब्सिडी जारी रखने की मांग की: व्यापारियों का कहना है कि डिजिटल भुगतान से कारोबार का रिकॉर्ड तैयार होता है और लेन-देन औपचारिक व्यवस्था में दर्ज होता है. इससे सरकार को जीएसटी (GST) और आयकर के रूप में राजस्व मिलने का भी तर्क व्यापारियों ने दिया है. उनका कहना है कि डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए सरकार को सब्सिडी व्यवस्था जारी रखनी चाहिए. ताकि, इसका अतिरिक्त बोझ व्यापारियों पर न आए.
ग्राहक से शुल्क लेना भी आसान नहीं: व्यापारियों के सामने एक चुनौती ये भी है कि एमडीआर की लागत ग्राहक पर डालना आसान नहीं होगा. यदि व्यापारी कीमत बढ़ाकर अतिरिक्त लागत निकालने की कोशिश करता है, तो ग्राहक इसे सीधे कीमत बढ़ाने के तौर पर देख सकता है. वहीं, लागत खुद उठाने पर कम मार्जिन वाले कारोबार में मुनाफा प्रभावित होने की बात व्यापारी कह रहे हैं.
"यूपीआई अब कारोबार का जरूरी हिस्सा बन चुका है. एक ग्राहक परिवार के लिए कई जोड़ी जूते खरीदता है, तो बिल आसानी से 2 हजार रुपए से ऊपर पहुंच जाता है. ऐसे में 0.4 प्रतिशत एमडीआर व्यापारी के लिए अतिरिक्त खर्च बन सकता है."- मन्नू डोरा, फुटवियर व्यापारी, पलटन बाजार
क्या बोले व्यापारी सुनील मैसन? व्यापारी सुनील मैसन ने कहा कि सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया और व्यापारियों ने भी ग्राहकों को यूपीआई अपनाने के लिए प्रेरित किया. अब एमडीआर लागू होने से अतिरिक्त लागत आएगी. उनका कहना है कि,
"डिजिटल भुगतान से बिक्री रिकॉर्ड में आती है और इससे जीएसटी व आयकर संग्रह को भी फायदा होता है. इसलिए सरकार को सब्सिडी जारी रखने पर विचार करना चाहिए."- सुनील मैसन, व्यापारी
सरकार की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, एमडीआर ग्राहक से वसूला जाने वाला शुल्क नहीं है. यह भुगतान इकोसिस्टम में बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं और यूपीआई ऐप प्रदाताओं के बीच साझा होने वाला शुल्क है. सरकार की मानें तो शुल्क व्यवस्था का उद्देश्य यूपीआई भुगतान व्यवस्था के बुनियादी ढांचे और संबंधित सेवाओं को टिकाऊ बनाना है.
वहीं, व्यापारियों का कहना है कि यूपीआई अब रोजमर्रा के कारोबार की जरूरत बन चुका है. ऐसे में नए एमडीआर के लागू होने से पहले छोटे और मध्यम कारोबारियों पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया जाना चाहिए. व्यापारियों ने केंद्र सरकार से एमडीआर की समीक्षा करने और डिजिटल भुगतान के लिए पुरानी सब्सिडी व्यवस्था जारी रखने की मांग की है.
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