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रक्षाबंधन से पहले आम जनता को झटका, 10 फीसदी महंगी हुई मिठाई, पिस्ता एक साल में 130 प्रतिशत महंगा

10 फीसदी महंगी हुई मिठाई ( PHOTO- ETV Bharat )