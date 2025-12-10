ETV Bharat / state

देहरादून में स्वदेशी महोत्सव का शुभारंभ, महिला उद्यमियों को किया गया सम्मानित

देहरादून: परेड ग्राउंड में आयोजित स्वदेशी महोत्सव उत्तराखंड विकास प्रदर्शनी में मंत्री रेखा आर्या ने महिला सम्मेलन का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने महिला उद्यमियों को सम्मानित भी किया. इस स्वदेशी महोत्सव में उत्तराखंड के अलग-अलग जिलों में रोजगार के क्षेत्र में काम कर रही महिलाओं द्वारा प्रदर्शनियां भी लगाई गई हैं.

स्मृति विकास संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा महिलाएं हमारे स्वदेशी अभियान का आधार है, क्योंकि उनके द्वारा तैयार किए गए उत्पाद देश-विदेश में अपनी पहचान बना रहे हैं. उन्होंने कहा कि हम सभी को स्वदेशी के भाव को अपने रोजमर्रा के आचरण और दिनचर्या में शामिल करना होगा तभी देश स्वदेशी आंदोलन पर आगे बढ़ सकेगा.

कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा अगर हम भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं तो इसमें स्वदेशी उत्पादों और कौशल की सबसे बड़ी भूमिका रहने वाली है. उन्होंने कहा कि एक समय में स्वदेशी आंदोलन ने हमारे देश को आजादी दिलाने में योगदान किया था लेकिन अब समय है कि हम इस आजादी को और मजबूत और सुरक्षित बनाएं. यह भी स्वदेशी के भाव को मजबूत करने से ही संभव हो सकेगा.

संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद की उपाध्यक्ष मधु भट्ट ने कहा स्वदेशी की अलख गांव से लेकर शहरों तक जगानी है. जिस दिशा में हमारी सरकार बेहद ही कुशल कार्य कर भी रही है. उन्होंने कहा अपनी संस्कृति और बोली भाषा को भी अपने आचरण में लाना होगा, ताकि आने वाली पीढ़ी इस स्वदेशी भावना से प्रेरित रहे.