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देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार ढही, मलबे में दबा युवक, हालत गंभीर

देहरादून में लगातार बारिश का दौर जारी है. लगातार बारिश होने ओर सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार काफी पुरानी होने के कारण कमजोर पड़ गई.

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देहरादून में सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार ढही (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 18, 2026 at 5:44 PM IST

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देहरादून: सेंट्रियो मॉल के सामने मंगलवार को बड़ा हादसा हो गया. कोतवाली डालनवाला क्षेत्र में सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार अचानक भरभराकर गिर गई. हादसे के दौरान पासपोर्ट बनवाने आए एक युवक के मलबे में दबने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया. सूचना मिलते ही कोतवाली डालनवाला पुलिस मौके पर पहुंची. रेस्क्यू कर घायल युवक को मलबे से बाहर निकाल कर इलाज के लिए दून अस्पताल भिजवाया गया. जहां युवक का इलाज चल रहा है.

जानकारी के मुताबिक, 26 वर्षीय सचिन पुत्र बलबीर सिंह, निवासी ग्राम रतौली, टिहरी गढ़वाल, देहरादून में पासपोर्ट बनवाने आया था. वह सेंट्रियो मॉल के सामने इंतजार कर रहा था. इसी दौरान सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार अचानक उसके ऊपर गिर गई. सचिन मलबे के नीचे दब गया. उसका बायां पैर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. साथ ही हादसे के समय पास में ही चाय का ठेला लगाने वाले 53 वर्षीय विनोद को भी हल्की चोटें आई हैं.

जिसके बाद सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार गिरने से आसपास अफरा तफरी का माहौल हो गया. स्थानीय लोगों द्वारा हादसे की सूचना पुलिस को दी गई. हादसे की सूचना मिलते ही हाथीबड़कला पुलिस चौकी और डालनवाला थाना पुलिस की टीम तत्काल मौके पर पहुंची. पुलिस ने राहत और बचाव अभियान चलाते हुए युवक को मलबे से बाहर निकाला. इसके बाद 108 एंबुलेंस की मदद से घायल सचिन को इलाज के लिए दून अस्पताल भेजा गया.

बता दें देहरादून में लगातार बारिश का दौर जारी है. लगातार बारिश होने ओर सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार काफी पुरानी होने के कारण कमजोर पड़ गई थी. जिसके कारण दीवार बारिश के कारण गिर गई.

कोतवाली डालनवाला प्रभारी नरेंद्र गहलावत ने बताया सर्वे ऑफ इंडिया की दीवार गिरने से एक युवक घायल हुआ. जिसको एंबुलेंस के जरिय दून अस्पताल में भर्ती कराया गया है. साथ ही आपदा प्रबंधन की टीम को बुलाकर मलबा इकट्ठा करते हुए सर्वे ऑफ इंडिया को जानकारी दी गई है.

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