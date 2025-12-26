ETV Bharat / state

देहरादून का संडे मार्केट हुआ शिफ्ट, अब यहां सजेगा बाजार, जानिए क्यों लिया गया ये फैसला

देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाले संडे मार्केट को जाम की स्थिति को देखते हुए आईएसबीटी शिफ्ट कर दिया गया है.

Dehradun Sunday Market
संडे मार्केट को लेकर स्थल का निरीक्षण (फोटो सोर्स- District Administration)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : December 26, 2025 at 5:17 PM IST

देहरादून: आखिरकार देहरादून के लैंसडाउन चौक के पास रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाला साप्ताहिक बाजार यानी संडे मार्केट को शिफ्ट कर दिया गया है. अब यह संडे मार्केट आईएसबीटी के पास मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर लगेगा. संडे मार्केट को शिफ्ट करने की मुख्य वजह शहर में लगने वाला जाम बताया जा रहा है.

दरअसल, देहरादून जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर रेंजर्स ग्राउंड में लगने वाले रविवार साप्ताहिक बाजार को आईएसबीटी के पास मेट्रो रेल लिमिटेड की भूमि पर ट्रांसफर कर दिया गया है. दून शहर में जाम का सबब बन चुके यातायात व्यवस्था का दम घोंटने वाले संडे बाजार को डीएम ने ट्रांसफर करने के आदेश दिए हैं.

संडे मार्केट से हो रही थी कई समस्याएं: बता दे कि रेंजर्स ग्राउंड में प्रत्येक रविवार को बाजार सजता था. जिसमें काफी संख्या में आम जनता खरीदारी करनी पहुंचती थी. साथ ही वाहनों का आगमन और अव्यवस्थित पार्किंग के कारण लैंसडाउन चौक, दर्शन लाल चौक, बुद्धा चौक, दून अस्पताल चौक और क्रॉस रोड तिराहा/चौराहा समेत आसपास के क्षेत्रों में जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी.

Dehradun Sunday Market
निरीक्षण पर निकले देहरादून डीएम सविन बंसल (फोटो सोर्स- District Administration)

इससे आम जनता के साथ दून मेडिकल कॉलेज और दून अस्पताल आने-जाने वाले मरीजों, उनके परिजनों एवं एंबुलेंस सेवाओं के आवागमन में भी परेशानी होती थी. रेंजर्स ग्राउंड के पास दून अस्पताल समेत शहर के प्रमुख मार्ग, तिराहे, चौराहे और अलग-अलग कार्यालय स्थित हैं.

ऐसे में रविवार बाजार यानी संडे मार्केट के कारण ट्रैफिक प्रभावित होता था. जिसका सीधा असर बीमार, घायलों और आवश्यक सेवाओं पर पड़ता था. लिहाजा, बुजुर्गों, बच्चों और आकस्मिक सेवाओं के सहूलियत के मद्देनजर जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाते हुए संडे मार्केट को ट्रांसफर करने का निर्णय लिया.

इससे पहले रविवार वीकली बाजार कल्याण समिति ने रेंजर्स ग्राउंड में संचालित संडे मार्केट को शहर के किसी अन्य उपयुक्त स्थान पर ट्रांसफर करने का अनुरोध किया था. इस संबंध में बैठक आहूत की गई थी. जिसमें चर्चा के बाद डीएम बंसल ने लोकहित में रेंजर्स ग्राउंड में रविवार साप्ताहिक बाजार (संडे मार्केट) के संचालन पर रोक लगाई.

Dehradun Sunday Market
आईएसबीटी स्थित मेट्रो रेल की भूमि पर लगेगा संडे मार्केट (फोटो सोर्स- District Administration)

हाईकोर्ट तक पहुंचा संडे मार्केट शिफ्टिंग मामला: उन्होंने आईएसबीटी के पास उत्तराखंड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड की भूमि पर संडे मार्केट को ट्रांसफर करने के निर्देश दिए. ऐसे में अब देहरादून का संडे मार्केट आईएसबीटी के पास सजेगा. गौर हो कि यह मामला हाईकोर्ट की टेबल पर भी गया. जहां से कई बार देहरादून डीएम, नगर आयुक्त को नोटिस भी जारी किया. जिसके बाद आखिरकार अब मामले पर एक्शन लिया गया है.

"जिला प्रशासन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सार्वजनिक परिवहन और आवश्यक सेवाओं के निर्बाध संचालन के उद्देश्य से एक आदेश जारी किया है. जिसके तहत संडे मार्केट का संचालन आईएसबीटी के पास उत्तराखंड मेट्रो रेल शहरी अवस्थापना और भवन निर्माण निगम लिमिटेड की उस भूमि पर किया जाएगा, जो उत्तराखंड शासन के शासनादेश 2 फरवरी 2023 के अंतर्गत देहरादून में नियो (मेट्रो) परियोजना के लिए लीज पर ट्रांसफर की गई है. जो वर्तमान में खाली है और एमडीडीए के कब्जे एवं नियंत्रण में है. यह व्यवस्था तब तक प्रभावी रहेगी, जब तक भूमि पर मेट्रो परियोजना से संबंधित कोई वास्तविक कार्य शुरू नहीं हो जाता है."- सविन बंसल, डीएम, देहरादून

