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क्रूज शिप में नौकरी दिलाने के नाम पर छात्रों से 52 लाख की ठगी, पति-पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज

देहरादून में नौकरी के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है. युवाओं से करीब 52 लाख रुपए की ठगी की गई है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : June 4, 2026 at 5:10 PM IST

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देहरादून: होटल मैनेजमेंट के छात्रों और युवाओं को क्रूज शिप व विदेशी जहाजों में नौकरी दिलाने का झांसा देकर लाखों रुपये की ठगी का मामला सामने आया है. इस संबंध में देहरादून के प्रेमनगर थाने में एमजीआईएचएम इंस्टीट्यूट के उपाध्यक्ष की शिकायत के आधार पर झारखंड निवासी दंपत्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है.

जानकारी के मुताबिक नन्दा की चौकी पर स्थित एमजीआईएचएम (मां गंगा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड प्रोफेशनल स्टडीज) देहरादून के उपाध्यक्ष शंकर सिंह अधिकारी ने प्रेम नगर थाने में तहरीर दी थी. तहरीर में उन्होंने एक दंपति (नीतीश कुमार और एस कुमारी) झारखंड के देवगढ़ में एक कंपनी के संचालक हैं.

आरोप है कि दोनों पति-पत्नी होटल मैनेजमेंट कोर्स पूरा कर चुके छात्रों और कॉलेजों से संपर्क कर उन्हें विदेशों में जहाजों पर रोजगार दिलाने का भरोसा देते थे. नौकरी और वीजा की प्रक्रिया के नाम पर युवाओं से बड़ी रकम वसूली जाती थी. शुरुआत में युवाओं को विजिट वीजा उपलब्ध कराया जाता था और बाद में दुबई की किसी कंपनी के जरिए रोजगार वीजा में बदलने का दावा किया जाता था.

आरोप है कि भरोसा कायम करने के लिए यात्रा टिकट, होटल बुकिंग और विदेश यात्रा की व्यवस्था भी की जाती थी. कुछ युवाओं को विदेश ले जाकर अस्थायी रूप से होटलों में ठहराया गया और उन्हें छोटी समुद्री यात्राएं कराकर नौकरी मिलने का विश्वास दिलाया गया. इसके बाद दस्तावेजीकरण, प्रोसेसिंग और अन्य औपचारिकताओं के नाम पर लगातार अतिरिक्त धनराशि मांगी जाती रही, जबकि वास्तविक रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया.

आरोप है कि आरोपियों ने अलग-अलग पीड़ितों से मिलाकर करीब 52 लाख रुपये की रकम ली है. आरोपियों ने फर्जी अनुबंध, टिकट, होटल बुकिंग और वीजा जैसे दस्तावेज तैयार कर उनका इस्तेमाल भी किया. साथ ही शिकायत में मामले को मानव तस्करी और संगठित वित्तीय धोखाधड़ी से जुड़ा होने की आशंका भी जताई गई है.

साथ ही आरोपियों के कुछ विदेशी संपर्कों का भी उल्लेख करते हुए उनकी गतिविधियों की गहन जांच की मांग की गई है. एक महीने पहले करीब पांच व्यक्ति मलेशिया में फंसे हुए बताए जा रहे थे, जबकि छह अन्य संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में थे. इसके अलावा कई युवक अभी भी मुंबई और दिल्ली में आगे की प्रक्रिया का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट के द्वारा सभी को वापस लाया गया है.

थाना प्रेमनगर एसएसआई जितेंद्र कुमार ने बताया है कि एमजीआईएचएम (MGIHM) देहरादून के उपाध्यक्ष शंकर सिंह अधिकारी की शिकायत के आधार पर नीतीश कुमार और एस कुमारी के खिलाफ थाना प्रेमनगर में मुकदमा दर्ज किया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है.

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FRAUD CASE OF RS 52 LAKH
नौकरी के नाम पर 52 लाख की ठगी
देहरादून में दंपति पर मुकदमा दर्ज
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