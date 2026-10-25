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देहरादून नामी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ केस, पहले भी लग चुके हैं शिक्षक पर आरोप, सोशल मीडिया पर पूर्व छात्राओं का दावा

देहरादून नामी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ मामला ( PHOTO- ETV Bharat )

पूर्व स्कूल में भी लगे थे आरोप: जानकारी के मुताबिक, आरोपी शिक्षक पूर्व में शहर के अन्य प्रतिष्ठित स्कूल में फिजिक्स पढ़ाते थे. आरोप है कि उस दौरान एक छात्रा ने उनके व्यवहार को लेकर स्कूल प्रबंधन से शिकायत की थी. छात्रा ने मामला अपने परिजनों के सामने भी रखा था. इसके बाद स्कूल प्रबंधन ने कार्रवाई करते हुए शिक्षक को स्कूल से हटा दिया था.