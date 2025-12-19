CBI ऑफिसर बनकर बुजुर्ग से लाखों की साइबर ठगी, आरोपी हरियाणा से गिरफ्तार
7 महीने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को हिसार हरियाणा से गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 19, 2025 at 10:19 PM IST
देहरादून: साइबर ठगी के मामलों में हर रोज एक्शन हो रहा है. इसी कड़ी में आज देहरादून एसटीएफ ने बड़ी सफलता हासिल की है. एसटीएफ ने देहरादून निवासी 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक से डिजिटल अरेस्ट के माध्यम से की साइबर ठगी के बाद आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है.
बता दें अगस्त 2024 में देहरादून निवासी 85 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक ने शिकायत दर्ज कराई थी कि साइबर ठगों ने खुद को मुंबई पुलिस और सीबीआई का अधिकारी बताकर फोन किया. उसके खिलाफ फर्जी मनी लॉन्ड्रिंग केस और गिरफ्तारी वारंट जारी होने की बात कही. उसके बाद केस से नाम हटाने और खातों में जमा धनराशि का वेरिफिकेशन करने के नाम पर बताए गए खातों में RTGS के माध्यम से ट्रांजैक्शन करवाकर कुल 47 लाख रूपये ट्रांसफर करवाये.
जिसके बाद गठित पुलिस टीम ने घटना में प्रयोग मोबाइल नंबरों, बैंक खातों, चैट्स और संबंधित डिजिटल माध्यमों की जानकारी के लिए बैंकों, टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स, डोमेन होस्टिंग कंपनियों और मेटा कंपनी से जानकारी ली. जिसके बाद घटना से संबंधित मास्टरमाइंड आरोपी अनमोल निवासी जिला हिसार (हरियाणा) को चिन्हित कर गिरफ्तारी के प्रयास किए गए. आरोपी शातिर किस्म का अपराधी था. गिरफ्तारी से बचने के लिए वह लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा. जिसके कारण पुलिस ने आरोपी के ठिकानों पर कई दबिशें दी.
बाद न्यायालय ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया. एसएसपी एसटीएफ ने जुलाई 2025 में आरोपी के खिलाफ 15 हजार रूपए का इनाम घोषित कर अभियुक्त की शीघ्र गिरफ्तारी के निर्देश दिए. आखिरकार 7 महीने के बाद पुलिस टीम ने आरोपी को हिसार हरियाणा से गिरफ्तार किया है.एसएसपी एसटीएफ नवनीत भुल्लर ने बताया साइबर ठगों 47 लाख रुपए को साइबर ठगी के मामला दर्ज किया गया था. जिसके बाद पुलिस टीम ने आरोपी 20 वर्षीय अनमोल को हिसार हरियाणा से गिरफ्तार किया गया है.
