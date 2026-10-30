महाराष्ट्र में छिपा बैठा था लाखों की ठगी का फरार आरोपी, एसटीएफ ने ऐसे किया गिरफ्तार
देहरादून एसटीएफ ने साइबर ठगी मामले में फरार चल रहे आरोपी को महाराष्ट्र से अरेस्ट किया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 30, 2026 at 12:26 PM IST|
Updated : October 30, 2026 at 12:48 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (STF) ने साइबर धोखाधड़ी के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए 84 लाख 70 हजार रुपये की ठगी के प्रकरण में वांछित आरोपी को महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है. आरोपी की पहचान यासीन युसूफ मनेर निवासी जिला सांगली, महाराष्ट्र के रूप में हुई है. आरोपी देहरादून साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज दो मुकदमों में फरार चल रहा था.
दबिश देकर आरोपी को किया गिरफ्तार: एसटीएफ एसएसपी द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए साइबर टीमों को निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में एसटीएफ की टीम ने 26 अक्टूबर 2026 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में दबिश देकर आरोपी यासीन युसूफ मनेर को गिरफ्तार किया.
बैंक खाते में ट्रांसफर हुए थे 29.50 लाख रुपये: एसटीएफ के मुताबिक, साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में दर्ज मुकदमा की विवेचना के दौरान आरोपी का नाम सामने आया था. यह मुकदमा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318(4), 61(2) और आईटी एक्ट की धारा 66(D) के तहत दर्ज है. जांच में सामने आया कि सितंबर 2024 में पीड़ित ने आरोपी से संबंधित बैंक ऑफ महाराष्ट्र के खाते में 29 लाख 50 हजार रुपये ट्रांसफर किए थे. यह खाता साइबर ठगी की रकम प्राप्त करने वाली पहली लेयर का बैंक खाता था.
दो मुकदमों में चल रहा था वांछित: आरोपी देहरादून साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में दर्ज मुकदमा संख्या 71/2024 में भी वांछित था. इस मामले में उसे BNSS की धारा 35(3) के तहत नोटिस भेजा गया था, लेकिन नोटिस मिलने के बावजूद वह विवेचना में शामिल नहीं हुआ और पुलिस को सहयोग नहीं कर रहा था. इसके बाद एसटीएफ की साइबर टीम ने महाराष्ट्र पहुंचकर उसकी तलाश की और दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से साइबर धोखाधड़ी में इस्तेमाल किया गया एक मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किया गया है.
एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने आम लोगों से अपील की है कि साइबर वित्तीय धोखाधड़ी होने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत करें या राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं. साथ ही समय पर शिकायत करने से ठगी की रकम को फ्रीज कराने की संभावना बढ़ जाती है.
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