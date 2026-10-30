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महाराष्ट्र में छिपा बैठा था लाखों की ठगी का फरार आरोपी, एसटीएफ ने ऐसे किया गिरफ्तार

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

दबिश देकर आरोपी को किया गिरफ्तार: एसटीएफ एसएसपी द्वारा साइबर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई और वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए साइबर टीमों को निर्देश दिए गए हैं. इसी क्रम में एसटीएफ की टीम ने 26 अक्टूबर 2026 को महाराष्ट्र के सांगली जिले में दबिश देकर आरोपी यासीन युसूफ मनेर को गिरफ्तार किया.