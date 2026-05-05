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देहरादून में वीकेंड पर ट्रैफिक का दवाब होगा कम! SSP ने बनाई कार्य योजना, थाना प्रभारियों को लगाई फटकार

देहरादून एसएसपी ने वीकेंड पर यातायात के संचालन के लिए कार्यालयों में नियुक्त पुलिस को भी ड्यूटी में नियुक्त करने के निर्देश दिए गए है.

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देहरादून एसएसपी की बैठक. (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 5, 2026 at 7:50 PM IST

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देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में वीकेंड पर ट्रैफिक जाम से परेशान जनता को राहत दिलाने के लिए पुलिस ने कमर कस ली है. आज देहरादून एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने एसपी सिटी और एसपी ट्रैफिक को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए. इस दौरान तय किया गया कि वीकेंड पर यातायात के अतिरिक्त दबाव के मद्देनजर आशारोड़ी से मसूरी तक के रूट को सेक्टरों में विभाजित किया जाएगा.

इसके अलावा देहरादून एसएसपी ने वीकेंड के दौरान यातायात के संचालन के लिए कार्यालयों में नियुक्त पुलिस बल को भी ड्यूटी में नियुक्त करने के निर्देश दिए गए है. साथ ही अनावश्यक रूप से विवेचनाओं को लंबित रखने वाले अधिकारियों को चेतावनी दी है और शिथिलता बरतने वाले थाना प्रभारियों को चेतावनी दी गई हैं.

आज एसएसपी ने जनपद के सभी राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध बैठक की. बैठक के दौरान एसएसपी ने वीकेंड पर्यटक सीजन के मद्देनजर यातायात के दबाव को कम करने के लिए एसपी सिटी और एसपी ट्रैफिक को विस्तृत कार्य योजना तैयार करने को कहा. वहीं आगामी वीकेंड के दौरान उसे प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिये गये. साथ ही बैठक के दौरान अपराध नियंत्रण, कानून व्यवस्था, चार धाम यात्रा और वीकेंड पर्यटक सीजन के मद्देनजर एसएसपी ने अधिकारियों को निर्देश दिए.

दरअसस, दिल्ली देहरादून एलीवेटेड रूट के शुरू होने से वीकेंड के दौरान देहरादून में ट्रैफिक का दबाव काफी बढ़ गया है. इसीलिए आशारोड़ी से मसूरी तक के रूट को अलग-अलग सेक्टरों में विभाजित किया गया है. उसी हिसाब के कार्य योजना भी तैयार की जाएगी.

इसके साथ ही ड्रोन के माध्यम से यातायात व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जाएगी. वहीं जनपद के मुख्य पर्यटक स्थल मसूरी में यातायात व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए अतिरिक्त पुलिस को नियुक्त करने के निर्देश दिये गये. साथ ही मसूरी और उसके आस-पास के क्षेत्र में यातायात के दबाव को कम करने के लिए अतिरिक्त पार्किंग स्थल चिन्हित करने के लिए निर्देशित किया गया.

वहीं, ऑपरेशन प्रहार के तहत सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों में सत्यापन अभियान चलाते हुए आपराधिक गतिविधियों में शामिल आरोपियों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाही करने को कहा. रात के समय अनावश्यक रूप से घूमने वाले व्यक्तियों को थाने लाकर उनसे आवश्यक पूछताछ की जाये. साथ ही नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आवश्यक वैधानिक कार्रवाही अमल में लाई जाए.

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया कि सभी थाना प्रभारियों को आदतन अपराधियों के खिलाफ अधिक से अधिक निरोधात्मक कार्रवाही करने के निर्देश दिए गए. साथ ही निरोधात्मक कार्रवाही में शिथिलता बरतने वाले थाना प्रभारियों को फटकार लगाते हुए कड़ी कार्रवाही की चेतावनी दी गई.

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