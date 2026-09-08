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देहरादून पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल, 53 इंस्पेक्टर, दारोगा और एएसआई का ट्रांसफर, देखें पूरी लिस्ट

देहरादून: जिले के पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है. जिले में कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 53 निरीक्षक, उप निरीक्षक और अपर उप निरीक्षक स्तर के पुलिसकर्मियों का ट्रांसफर हुआ है. सभी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. जारी आदेश के मुताबिक कई महत्वपूर्ण थानों के प्रभारी बदले गए हैं.

53 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई के तबादले: निरीक्षक विनोद गुसाईं को प्रभारी निरीक्षक पटेल नगर से प्रभारी निरीक्षक डालनवाला बनाकर भेजा गया है. निरीक्षक नरेश राठौर को प्रभारी निरीक्षक थाना प्रेमनगर से प्रभारी निरीक्षक पटेल नगर की जिम्मेदारी दी गई है. इसी तरह निरीक्षक संतोष कुंवर को प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय से प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट, निरीक्षक नरेंद्र गहलावत को प्रभारी निरीक्षक डालनवाला से प्रभारी निरीक्षक मसूरी और निरीक्षक देवेंद्र चौहान को प्रभारी निरीक्षक मसूरी से प्रभारी निरीक्षक थाना नेहरू कॉलोनी बनाया गया है. निरीक्षक प्रदीप रावत को प्रभारी निरीक्षक सहसपुर से प्रभारी शिकायत प्रकोष्ठ पुलिस कार्यालय भेजा गया है.

उप निरीक्षक स्तर पर भी व्यापक फेरबदल: तबादला सूची में उप निरीक्षक स्तर पर भी बड़े पैमाने पर बदलाव किया गया है. मोहन सिंह को थाना क्लेमेंटाउन से थाना रायवाला, लोकपाल परमार को सेलाकुई से क्लेमेंटाउन, गिरीश नेगी को एसआईएस शाखा से थाना प्रेमनगर, शैंकी कुमार को थाना बसंत विहार से सेलाकुई में नियुक्ति मिली है. मनोज नौटियाल को थाना नेहरू कॉलोनी से थाना सहसपुर भेजा गया है. उपनिरीक्षक अमित शर्मा को चौकी प्रभारी झाझरा थाना प्रेमनगर से थानाध्यक्ष बसंत विहार बनाया गया.

कौन कहां भेजा गया