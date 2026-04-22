देहरादून पुलिस में बड़ा फेरबदल, 50 से ज्यादा इंस्पेक्टर और दारोगाओं का तबादला, देखिए लिस्ट

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने देहरादून के 54 पुलिसकर्मियों जिनमें 6 इंस्पेक्टर, 40 दरोगा और 8 महिला दारोगा शामिल हैं का तबादला किया

DEHRADUN POLICE TRANSFERS
देहरादून में पुलिस का ट्रांसफर (Etv Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 22, 2026 at 9:35 AM IST

देहरादून: एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने देहरादून जिले के पुलिस महकमे में बहुत बड़ा फेरबदल किया है. एक साथ 50 से ज्यादा थानाध्यक्षों और चौकी प्रभारियों का तबादला किया गया है. ये तबादले देर रात किए गए हैं. बताया जा रहा है कि नए एसएसपी ने देहरादून जिले की खस्ताहाल कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए ये ट्रांसफर किए हैं.

देहरादून पुलिस महकमे में बंपर तबादले: एसएसपी देहरादून ने 54 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है. इनमें 6 इंस्पेक्टर, 40 दरोगा और 8 महिला दारोगा शामिल हैं. जिन थानाध्यक्षों और चौकी प्रभारियों का तबादला किया गया है, उनकी लिस्ट इस प्रकार है...

DEHRADUN POLICE TRANSFERS
ट्रांसफर लिस्ट (Etv Bharat)

इंस्पेक्टरों का तबादला

  1. निरीक्षक प्रदीप रावत को प्रभारी निरीक्षक राजपुर से प्रभारी निरीक्षक थाना सहसपुर भेजा गया
  2. निरीक्षक शंकर सिंह बिष्ट को प्रभारी निरीक्षक सहसपुर से प्रभारी निरीक्षक थाना कैंट भेजा गया
  3. निरीक्षक कमल कुमार लुंठी को प्रभारी निरीक्षक कैंट से प्रभारी निरीक्षक थाना डोईवाला भेजा गया
  4. उपनिरीक्षक अशोक राठौड़ को थानाध्यक्ष वसंत विहार से एसआईएस पुलिस कार्यालय भेजा गया
  5. निरीक्षक मुकेश त्यागी को प्रभारी एसओजी से प्रभारी एएनटीएफ पुलिस कार्यालय भेजा गया
  6. निरीक्षक प्रदीप राणा को प्रभारी निरीक्षक डोईवाला से पुलिस कार्यालय भेजा गया

इसके साथ ही दारोगाओं का तबादला किया गया है, उनकी लिस्ट इस प्रकार है...

DEHRADUN POLICE TRANSFERS
ट्रांसफर लिस्ट (Etv Bharat)

दारोगाओं का तबादला

  1. उपनिरीक्षक शैंकी कुमार को एसओजी से थानाध्यक्ष बसंत विहार बनाया गया
  2. उपनिरीक्षक संदीप कुमार को एसओजी से प्रभारी एसओजी नगर बनाया गया
  3. उपनिरीक्षक परमेश्वर दत्त भट्ट को थानाध्यक्ष सेलाकुई से थानाध्यक्ष राजपुर भेजा गया
  4. उपनिरीक्षक लोकपाल परमार को पुलिस लाइन से थानाध्यक्ष सेलाकुई बनाया गया
  5. उपनिरीक्षक आशीष कुमार को चौकी प्रभारी आईएसबीटी कोतवाली पटेल नगर से वरिष्ठ उपनिरीक्षक नेहरू कॉलोनी भेजा गया
  6. उपनिरीक्षक मनोहर सिंह रावत को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना डोईवाला भेजा गया
  7. उपनिरीक्षक मनमोहन नेगी को वरिष्ठ उपनिरीक्षक कोतवाली नगर से वरिष्ठ उपनिरीक्षक सहसपुर भेजा गया
  8. उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह नेगी को वरिष्ठ उपनिरीक्षक नेहरू कॉलोनी से वरिष्ठ उपनिरीक्षक थाना कैंट भेजा गया
  9. उपनिरीक्षक जितेंद्र कुमार को थाना सहसपुर से वरिष्ठ उपनिरीक्षक प्रेम नगर भेजा गया
  10. उप निरीक्षक राजेश बिष्ट को चौकी प्रभारी सभावाला से वरिष्ठ उपनिरीक्षक कोतवाली नगर भेजा गया
  11. उपनिरीक्षक जयवीर सिंह को चौकी प्रभारी लक्कीबाग थाना कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी आईएसबीटी कोतवाली पटेल नगर बनाया गया
  12. उपनिरीक्षक अरविंद पवार को चौकी प्रभारी आईएसबीटी थाना ऋषिकेश से चौकी प्रभारी सभावाला भेजा गया
  13. उपनिरीक्षक आदित्य सैनी को थाना रायवाला से चौकी प्रभारी लालतप्पड़ बनाया गया
  14. उपनिरीक्षक विनय मित्तल को चौकी प्रभारी लालतप्पड़ से थाना डालनवाला भेजा गया
  15. उपनिरीक्षक रफत अली को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी नया गांव बनाया गया
  16. उपनिरीक्षक वैभव गुप्ता को चौकी पर भारी नया गांव से चौकी पर भारी कुल्हाल भेजा गया
  17. उपनिरीक्षक प्रवेश रावत को थाना सेलाकुई से चौकी प्रभारी मालदेवता बनाया गया
  18. उपनिरीक्षक विनय त्रिवेदी को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी बाईपास थाना नेहरू कॉलोनी भेजा गया
  19. उपनिरीक्षक सूरज कंडारी को थाना चकराता से चौकी प्रभारी जखान थाना राजपुर भेजा गया
  20. उपनिरीक्षक दीपक त्रिवेदी को चौकी प्रभारी जखान से चौकी प्रभारी आईटी पार्क थाना राजपुर भेजा गया
  21. उपनिरीक्षक राकेश पुंडीर को थाना नेहरू कॉलोनी से चौकी प्रभारी लख्खी बाग थाना कोतवाली नगर भेजा गया
  22. उपनिरीक्षक गिरीश बडोनी को थाना विकास नगर से चौकी प्रभारी जोगीवाला थाना नेहरू कॉलोनी भेजा गया
  23. उपनिरीक्षक विजय प्रताप राही को चौकी प्रभारी जोगीवाला से थाना प्रेम नगर भेजा गया
  24. उपनिरीक्षक अजय भट्ट को थाना विकास नगर से थाना रायपुर भेजा गया
  25. उपनिरीक्षक खुशीराम पांडे को प्रभारी एएनटीएफ पुलिस कार्यालय से प्रभारी एसओजी देहात बनाया गया
  26. उप निरीक्षक दीपक पवार को चौकी प्रभारी बाईपास से एसओजी नगर भेजा गया
  27. उपनिरीक्षक ओमप्रकाश को चौकी प्रभारी माल देवता से थाना नेहरू कॉलोनी भेजा गया
  28. उपनिरीक्षक शैलेंद्र ममगाई को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी आईएसबीटी थाना ऋषिकेश भेजा गया
  29. उपनिरीक्षक बलवीर सिंह को पुलिस लाइन से चौकी प्रभारी नालापानी थाना डालनवाला भेजा गया
  30. उपनिरीक्षक अजीत कुमार को चौकी प्रभारी लक्ष्मण चौक थाना कोतवाली नगर से थाना नेहरू कॉलोनी भेजा गया
  31. उपनिरीक्षक ज्योति प्रसाद उनियाल को चौकी प्रभारी खुडबुडा थाना कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी लक्ष्मण चौक थाना कोतवाली नगर भेजा गया
  32. उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार को पुलिस लाइन से वरिष्ठ उपनिरीक्षक चकराता भेजा गया
  33. उपनिरीक्षक विकेंद्र सिंह को पुलिस लाइन से थाना डालनवाला भेजा गया
  34. उपनिरीक्षक गिरीश नेगी को पुलिस लाइन से एसआईएस शाखा भेजा गया
  35. उपनिरीक्षक अशोक कुमार को पुलिस लाइन से थाना रायवाला भेजा गया
  36. उपनिरीक्षक लोकपाल परमार को पुलिस लाइन से थाना रायपुर भेजा गया
  37. उपनिरीक्षक मनोज रावत को थाना ऋषिकेश से थाना डालनवाला भेजा गया
  38. उपनिरीक्षक दीपक गैरोला को थाना कैंट से चौकी प्रभारी पंडितवाडी बनाया गया
  39. उपनिरीक्षक मनमोहन सिंह को चौकी प्रभारी पंडितवाडी से थाना कैंट भेजा गया
  40. उपनिरीक्षक विनय शर्मा को पुलिस लाइन से थाना कोतवाली नगर भेजा गया

इन महिला दारोगाओं का भी हुआ तबादला...

महिला दारोगा का ट्रांसफर

  1. महिला उपनिरीक्षक कुसुम पुरोहित को कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी खुडबुडा थाना कोतवाली नगर भेजा गया
  2. महिला उपनिरीक्षक रजनी चमोली को पुलिस लाइन से एसआईएस शाखा भेजा गया
  3. महिला उपनिरीक्षक शशि को पुलिस लाइन से थाना सेलाकुई भेजा गया
  4. महिला उपनिरीक्षक मेघा को पुलिस लाइन से थाना कोतवाली नगर भेजा गया
  5. महिला उपनिरीक्षक नीमा को कोतवाली नगर से थाना रायपुर भेजा गया
  6. महिला उपनिरीक्षक दीपशिखा को पुलिस लाइन से थाना रानी पोखरी भेजा गया
  7. महिला उपनिरीक्षक विनीता बेलवाल को थाना क्लेमेंटटाउन से एसआईएस शाखा भेजा गया
  8. महिला उपनिरीक्षक ज्योति को थाना कोतवाली नगर से थाना रायवाला भेजा गया

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया है कि निरीक्षक ओर उपनिरीक्षक का स्थानांतरण किया गया है. साथ ही सभी को निर्देशित किया जाता है कि तत्काल नवनियुक्ति स्थान के लिए रवाना होंगे.
ये भी पढ़ें: उत्तराखंड पुलिस महकमे में बंपर ट्रांसफर, 10 DSP को मिली नई तैनाती, 5 CO भी बदले

