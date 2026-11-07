2003 असम महिला कथित रेप केस, देहरादून एसएसपी ने दिए जांच के आदेश, क्या बढ़ेंगी हरक सिंह की मुश्किलें?
करीब 23 साल पुराने कथित रेप के मामले में अमस के महिला की शिकायत पर देहरादून पुलिस ने जांच शुरू कर दी है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 7, 2026 at 5:51 PM IST
देहरादून: असम की रहने वाली एक महिला ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में एक शिकायत दी है. महिला का आरोप है कि साल 2003 में जब वो नाबालिग थी, तब उसके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दुष्कर्म किया था. कथित रेप के बाद उनसे एक बच्चे को भी जन्म दिया था, लेकिन तब अपनी राजनैतिक पहुंच व सरकार में होने का फायदा उठाकर हरक सिंह रावत ने कोई कार्रवाई नहीं होने दी थी. पीड़िता की शिकायत पर उत्तराखंड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.
पीड़िता ने डीएनए टेस्ट की मांग: पीड़िता ने प्रार्थना पत्र में अपने 23 साल के बेटे को उसकी पहचान के लिए संघर्ष करने की बात का भी जिक्र किया है. इसीलिए पीड़िता ने डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) टेस्ट कराने और 2003 के इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई करने की भी मांग की है.
एसएसपी देहरादून ने दिए जांच के आदेश: वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पीड़िता की शिकायत पर एसएसपी देहरादून ने महिला अधिकारी, क्षेत्राधिकारी डोईवाला वंदना वर्मा को सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कर आवश्यक विधि कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं इस मामले में हरक सिंह रावत का भी बयान आया है. उन्होंने कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय देहरादून में प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा.
हरक सिंह रावत ने दिया बयान: हरक सिंह रावत ने साफ किया है कि महिला ने उन पर जो रेप का आरोप लगाया है, वो बेबुनियाद है. उन्होंने इस आरोपों को बीजेपी के साजिश बताया है. हरक सिंह रावत का कहना है कि इस मामले में उन्हें 2003 में सीबीआई जांच में क्लीन चिट मिल गई थी, लेकिन बीजेपी अंकिता भंडारी का मुद्दा दबाने के लिए उस महिला को अब सामने लेकर आई है. हरक सिंह रावत ने साफ किया है कि झूठे आरोप लगाकर उनके जो छवि खराब की जा रही है, उसके लिए वो कोर्ट जाएंगे.
क्या है पूरा मामला: दरअसल, ये पूरा मामला हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के एक बयान से उठा था. बीते दिनों पत्रकारों के एक सवाल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2003 के असम की नाबालिग लड़की द्वारा बच्चे को जन्म देने का मुद्दा उठाया था. इस मामले में उन्होंने हरक सिंह रावत को लपेटा था. इसके बाद से इस मुद्दे पर उत्तराखंड का राजनीतिक माहौल गरमा गया.
वहीं आज 7 नवंबर को करीब 23 साल बाद पीड़िता भी असम से देहरादून पहुंची और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हरक सिंह रावत पर 2003 में रेप का आरोप लगाया. साथ ही अपने बच्चे के डीएनए टेस्ट की मांग की. इस मामले में उन्होंने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में एक प्रार्थना पत्र भी दिया है, जिस पर पुलिस ने जांच के आदेश दिए है.
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