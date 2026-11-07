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2003 असम महिला कथित रेप केस, देहरादून एसएसपी ने दिए जांच के आदेश, क्या बढ़ेंगी हरक सिंह की मुश्किलें?

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देहरादून: असम की रहने वाली एक महिला ने उत्तराखंड पुलिस मुख्यालय में एक शिकायत दी है. महिला का आरोप है कि साल 2003 में जब वो नाबालिग थी, तब उसके साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत ने दुष्कर्म किया था. कथित रेप के बाद उनसे एक बच्चे को भी जन्म दिया था, लेकिन तब अपनी राजनैतिक पहुंच व सरकार में होने का फायदा उठाकर हरक सिंह रावत ने कोई कार्रवाई नहीं होने दी थी. पीड़िता की शिकायत पर उत्तराखंड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़िता ने डीएनए टेस्ट की मांग: पीड़िता ने प्रार्थना पत्र में अपने 23 साल के बेटे को उसकी पहचान के लिए संघर्ष करने की बात का भी जिक्र किया है. इसीलिए पीड़िता ने डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) टेस्ट कराने और 2003 के इस मामले में विधि सम्मत कार्रवाई करने की भी मांग की है.