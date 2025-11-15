ETV Bharat / state

दिल्ली धमाके के बाद हरकत में उत्तराखंड पुलिस, वाहनों को रेंट और बेचने वाले प्रतिष्ठानों को निर्देश, SOP जारी

देहरादून: दिल्ली धमाके की घटना के बाद देहरादून पुलिस अलर्ट मोड़ पर है. एसएसपी ने पुरानी कार, बाइकों को रेंट और बेचने वाले प्रतिष्ठानों का शनिवार को औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान वाहनों को रेंट और बेचने वाले संबंधित सभी रिकॉड और रजिस्टर चेक किए गए. साथ ही वाहनों की खरीद-फरोख्त के संबंध में एसओपी तैयार करने के लिए मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं. एसओपी के तहत वाहन बेचते समय खरीददार के सभी दस्तावेजों और मोबाइल नंबरों को वेरीफाई करना प्रतिष्ठान संचालकों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी. वाहन को बेचते समय बैंक के माध्यम से पैसों का लेन-देन अनिवार्य करना होगा, जिससे खरीदार के बैंक खाते की भी जानकारी मिल सकेगी.

दरअसल, हाल ही में दिल्ली में हुई कार विस्फोट की घटना के मद्देनजर डीजीपी द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में एसएसपी ने सभी अधीनस्थों को अपने-अपने थाना क्षेत्रो में शांति और सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर लगातार चेकिंग अभियान चलाने और थाना क्षेत्रों में स्थित बाइक रेंटल प्रतिष्ठानों की भी चेकिंग कर आवश्यक कार्रवाई किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

वहीं शनिवार को एसएसपी ने खुद नगर क्षेत्र के अंतर्गत स्थित पुरानी बाइक, कार को रेंट और बेचने वाले प्रतिष्ठानों का आकस्मिक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान एसएसपी ने प्रतिष्ठानों में कार, बाइकों को रेंट और बेचने से संबंधित दस्तावेज और रजिस्टर को चेक करते हुए प्रतिष्ठान संचालकों को दिशा निर्देश दिए गए हैं.