ETV Bharat / state

रमजान और होली को लेकर एसएसपी का एक्शन, स्थिति बिगड़ने पर क्षेत्र के थाना प्रभारियों पर होगी कार्रवाई

देहरादून: वर्तमान में चल रहे रमजान के महीने और आगामी होली के पर्व के दौरान किसी भी तरह की अनहोनी न हो, इसको लेकर देहरादून पुलिस ने तैयारी कर ली है. एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने सभी थाना प्रभारियों को अपने-अपने थाना क्षेत्रों के संवेदनशील स्थानों और मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों की निगरानी रखने के निर्देश दिए. साथ ही पहले पर्वों के दौरान हुए विवादों की स्टडी करते हुए सुरक्षा के प्रबंध करने के निर्देश दिए है. एसएसपी ने स्पष्ट किया है कि थाना क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने पर संबंधित थाना प्रभारी जिम्मेदार होगा. उस थाना प्रभारी के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया जाएगा.

एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने जिले के सभी राजपत्रित अधिकारियों (गजेटेड ऑफिसर) और थाना प्रभारियों के साथ बैठक की. बैठक के दौरान ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत चलाए जा रहे सत्यापन अभियान में सभी संस्थानों, प्रतिष्ठानों, औद्योगिक क्षेत्रों और अन्य स्थानों पर निवासरत बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन की कार्रवाई में लापरवाही न करने की हिदायत दी. साथ ही कोताही बरतने थाना प्रभारियों की जवाबदेही तय करते कार्रवाई किए जाने की चेतावनी दी.

स्थिति बिगड़ने पर क्षेत्र के थाना प्रभारियों पर होगी कार्रवाई- एसएसपी देहरादून (VIDEO-ETV Bharat)

चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश: एसएसपी ने कहा कि, सभी सीओ और थाना प्रभारी अपने-अपने सर्किल और क्षेत्रों में नियमित रूप से प्रभावी चेकिंग करें. इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए. साथ ही सभी थाना क्षेत्रों में नियमित चेकिंग प्वाइंट के अलावा अन्य स्थानों पर भी आकस्मिक रूप से चेकिंग अभियान चलाया जाए. चेकिंग के स्थान और समय का निर्धारण संबंधित सीओ और थाना प्रभारी द्वारा किया जाए.