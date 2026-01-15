ETV Bharat / state

महिला की जान बचाने वाले बहादुर बच्चों को SSP अजय सिंह ने किया सम्मानित, प्रयासों की सराहना

देहरादून: अदम्य साहस का परिचय देते हुए महिला की जान बचाने वाले दो बहादुर बच्चों को एसएसपी अजय सिंह ने सम्मानित किया है. डालनवाला क्षेत्र में ऑफिस के बाहर जल रहे दिए के पास बैठी महिला की जैकेट में आग लग गई थी और पास से गुजर रहे दोनों बच्चों ने अदम्य साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए आग को बुझाकर जान बचाई थी. साथ ही एसएसपी ने पुलिस कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में दोनों बच्चों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर उनके द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की. साथ ही भविष्य में भी लोगों की सहायता के लिए इसी प्रकार सदैव आगे रहने के लिए प्रेरित किया गया.

बच्चों ने बचाई थी महिला की जान: गौर हो कि घटना 21 दिसंबर शाम डालनवाला क्षेत्र के मोहनी रोड की है, जानकारी के मुताबिक, घटनास्थल से कुछ दूरी पर दो छात्र अपने घर से बाहर बैडमिंटन खेलने के लिए निकले थे. उन्होंने पास ही एक महिला को तेजी से चीखते-रोते देखा, जिसकी पीठ में आग लगी हुई थी, जो डालनवाला क्षेत्र में ऑफिस के बाहर जल रहे दिए से पास बैठी महिला की जैकेट में आग लग गई थी. उस समय घटनास्थल पर उन बच्चों के अलावा अन्य कोई मौजूद नहीं था. स्थिति की गंभीरता को समझते हुए दोनों छात्रों ने बिना घबराहट खुद ही आग बुझाना शुरू किया. कक्षा 10 के छात्र 15 वर्षीय प्रणवत सिंह निवासी मोहिनी रोड, डालनवाला ने तुरंत एक जैकेट की सहायता से आग को ढक कर बुझाया, जबकि कक्षा 6 के छात्र 10 वर्षीय दिवजोत सिंह ने तुरंत पानी लाकर सहायता की.