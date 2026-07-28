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नाबालिग के साथ अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी, कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा

देहरादून: विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी मनोज शर्मा उर्फ मनोज कुमार को दोषी ठहराते हुए 2 साल 5 माह 28 दिन की सजा सुनाई है. अदालत ने 27 जुलाई को फैसला सुनाया, जबकि 28 जुलाई को सजा पर आदेश जारी किया गया.

प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक, घटना 22 अगस्त 2021 की है. पटेल नगर क्षेत्र में रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची ने आरोप लगाया था कि किराएदार मनोज शर्मा उसे बहाने से ऊपर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की. विरोध करने पर आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. बाद में बच्ची ने यह बात अपनी बुआ को बताई, जिसके बाद 1 सितंबर 2021 को पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया.

मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में अपने बयान में घटना का विस्तार से उल्लेख किया और आरोपी की पहचान की. प्रॉसिक्यूटर पक्ष ने पीड़िता, उसकी बुआ, डॉक्टर, विद्यालय के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने वाले गवाह और विवेचक समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए. अदालत ने स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर पीड़िता की उम्र घटना के समय 12 वर्ष से कम मानी.