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नाबालिग के साथ अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी, कोर्ट ने दोषी को सुनाई सजा

देहरादून की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा सुनाई.

Man sentenced for molesting minor
नाबालिग के साथ अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 28, 2026 at 8:22 PM IST

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देहरादून: विशेष पॉक्सो अदालत ने 12 वर्षीय बच्ची से अश्लील हरकत और जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी मनोज शर्मा उर्फ मनोज कुमार को दोषी ठहराते हुए 2 साल 5 माह 28 दिन की सजा सुनाई है. अदालत ने 27 जुलाई को फैसला सुनाया, जबकि 28 जुलाई को सजा पर आदेश जारी किया गया.

प्रॉसिक्यूटर के मुताबिक, घटना 22 अगस्त 2021 की है. पटेल नगर क्षेत्र में रहने वाली 12 वर्षीय बच्ची ने आरोप लगाया था कि किराएदार मनोज शर्मा उसे बहाने से ऊपर ले गया और उसके साथ अश्लील हरकत की. विरोध करने पर आरोपी ने किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी. बाद में बच्ची ने यह बात अपनी बुआ को बताई, जिसके बाद 1 सितंबर 2021 को पटेल नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया.

मामले की सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अदालत में अपने बयान में घटना का विस्तार से उल्लेख किया और आरोपी की पहचान की. प्रॉसिक्यूटर पक्ष ने पीड़िता, उसकी बुआ, डॉक्टर, विद्यालय के रिकॉर्ड प्रस्तुत करने वाले गवाह और विवेचक समेत कई गवाहों के बयान दर्ज कराए. अदालत ने स्कूल रिकॉर्ड के आधार पर पीड़िता की उम्र घटना के समय 12 वर्ष से कम मानी.

बचाव पक्ष ने आरोपी को झूठा फंसाए जाने और आपसी पैसों के विवाद का तर्क दिया, लेकिन अदालत ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर इन दलीलों को स्वीकार नहीं किया.

अदालत ने आरोपी मनोज शर्मा उर्फ मनोज कुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 354(क), 506 और पॉक्सो अधिनियम की धारा 7/8 के तहत दोषी करार देते हुए सजा सुनाई. साथ ही यह भी दर्ज किया कि आरोपी पहले से ज्यूडिशियरी कस्टडी में बिताई गई अवधि का लाभ पाने का हकदार होगा.

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नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को सजा
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देहरादून पॉक्सो अदालत
DEHRADUN POCSO COURT
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