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देहरादून स्मार्ट सिटी की 30 इलेक्ट्रिक बसों के चक्के जाम, क्या बंद होने की कगार पर है 'ग्रीन ट्रांसपोर्ट', जानें कारण

बस संचालन बंद होने की वजह ड्राइवरों की हड़ताल, कर्मचारियों का आरोप कुछ ड्राइवरों को अचानक हटाने से बढ़ा विवाद, धीरज सजवाण की रिपोर्ट

ELECTRIC BUS STRIKE
डिपो में खड़ी इलेक्ट्रिक बसें (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 4, 2026 at 2:40 PM IST

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देहरादून: स्मार्ट सिटी देहरादून के तहत शहर में चल रही 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन ड्राइवरों की हड़ताल के चलते ठप है. चार से पांच ड्राइवरों पर कार्रवाई के बाद शुरू हुआ विवाद अब बस संचालन, कर्मचारियों की नौकरी, वेतन और थर्ड पार्टी कंपनी से लेकर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है.

30 इलेक्ट्रिक बसों के चक्के जाम: देहरादून को स्मार्ट और आधुनिक शहर बनाने के लिए शुरू किया गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अब अपने अंतिम दौर में है. लेकिन प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई कई सुविधाओं की स्थिति सवालों के घेरे में है. इनमें शहर की ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था भी शामिल है. स्मार्ट सिटी के तहत करीब तीन साल से निजी कंपनी के माध्यम से संचालित हो रही 30 इलेक्ट्रिक बसों के पहिए फिलहाल थम गए हैं. बसें अलग-अलग रूट पर आम लोगों को सार्वजनिक परिवहन की सुविधा देने के बजाय ISBT ट्रांसपोर्ट नगर में कंपनी के कार्यालय पर खड़ी हैं.

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स्मार्ट सिटी की 30 इलेक्ट्रिक बसों के पहिए थमे (ETV Bharat)

ड्राइवरों की हड़ताल से थमा बसों का संचालन: इलेक्ट्रिक बसों का संचालन बंद होने की तत्काल वजह ड्राइवरों की हड़ताल बताई जा रही है. कर्मचारियों का आरोप है कि कुछ ड्राइवरों को अचानक नौकरी से हटाए जाने के बाद विवाद बढ़ा और इसके विरोध में सभी रूट की बसों का संचालन रोक दिया गया. वहीं, देहरादून स्मार्ट सिटी के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी तीरथ पाल सिंह का कहना है कि-

कुछ ड्राइवरों के खिलाफ अनुशासनहीनता का मामला सामने आया था. इसी आधार पर कार्रवाई की गई. हालांकि, स्मार्ट सिटी प्रबंधन का कहना है कि मामले में दोनों पक्षों की बात सुनी जा रही है और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा.
–तीरथ पाल सिंह, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, देहरादून स्मार्ट सिटी-

क्या घाटे में चल रही हैं इलेक्ट्रिक बसें? कर्मचारियों का दावा है कि मामला सिर्फ अनुशासनहीनता तक सीमित नहीं है. उनका कहना है कि बस संचालन करने वाली कंपनी में लंबे समय से कई तरह की समस्याएं चली आ रही हैं. इनमें कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिलने से लेकर अचानक नौकरी से हटाने और बसों के संचालन में कथित अनियमितताएं शामिल हैं.

देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत वर्ष 2021 से 30 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जा रहा है. इसके लिए निजी कंपनी eveytrans को जिम्मेदारी दी गई थी. अब कर्मचारियों का आरोप है कि बस संचालन लगातार घाटे में चल रहा है और इसके बावजूद व्यवस्था को जारी रखा जा रहा है. कर्मचारियों का कहना है कि शहर के कुछ रूट पर बसों में पर्याप्त यात्री नहीं मिलते, जबकि कई रूट पर बसें खाली या कम यात्रियों के साथ चलती हैं. ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर जिस ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था को शहर की परिवहन जरूरतों को पूरा करने और निजी वाहनों का दबाव कम करने के लिए शुरू किया गया था, वह आर्थिक रूप से टिकाऊ क्यों नहीं बन पाई.

कर्मचारियों का आरोप-समय पर नहीं मिलता वेतन: बस कर्मचारियों का आरोप है कि स्थानीय लोगों से काम कराने के बावजूद उन्हें कई बार वेतन के लिए इंतजार करना पड़ता है. कर्मचारियों का कहना है कि कंपनी की कार्यप्रणाली को लेकर उन्होंने स्मार्ट सिटी प्रशासन से शिकायत भी की है. हटाए गए ड्राइवरों में शामिल गुलशन का कहना है कि-

मुझे और मेरे साथियों को अचानक काम से हटा दिया गया. इसके बाद संबंधित रूट की बसों का संचालन भी प्रभावित हुआ. जब कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो ड्राइवरों ने सामूहिक रूप से सभी रूट की बसों का संचालन रोक दिया.
–गुलशन, हटाए गए ड्राइवर-

अधिकृत कंपनी की जगह थर्ड पार्टी से संचालन का आरोप: इस पूरे विवाद में सबसे गंभीर आरोप बसों के संचालन के लिए जिम्मेदार कंपनी और उसके द्वारा इस्तेमाल की जा रही कथित थर्ड पार्टी व्यवस्था को लेकर सामने आया है. कर्मचारी नेता बन्देश नौटियाल का दावा है कि-

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ड्राइवर हड़ताल पर गए (ETV Bharat)

जिन बसों के संचालन की जिम्मेदारी स्मार्ट सिटी ने एक कंपनी को दी थी, उसका संचालन सीधे उसी कंपनी द्वारा नहीं किया जा रहा, बल्कि किसी दूसरी थर्ड पार्टी कंपनी के माध्यम से कराया जा रहा है. हमने इस मामले को लेकर जिलाधिकारी आशीष चौहान से भी मुलाकात की.
-बन्देश नौटियाल, कर्मचारी नेता-

बन्देश का आरोप है कि बातचीत के दौरान यह बात सामने आई कि बस संचालन में थर्ड पार्टी की भूमिका है. हालांकि, स्मार्ट सिटी के अधिकारियों की ओर से इस संबंध में जानकारी होने से इनकार किए जाने का दावा कर्मचारी नेता ने किया है. बन्देश नौटियाल के मुताबिक, करीब पांच ड्राइवरों के साथ बड़ी संख्या में परिचालकों को भी अचानक हटाया गया है. उनका आरोप है कि कई रूट पर बसें अपेक्षित यात्रियों के बिना चल रही हैं और व्यवस्था में कई स्तर पर अनियमितताएं हैं.

UKD ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पर उठाए सवाल: इलेक्ट्रिक बसों के संचालन को लेकर उठे विवाद ने अब राजनीतिक रंग भी ले लिया है. उत्तराखंड क्रांति दल ने इसे सिर्फ बस संचालन से जुड़ा विवाद मानने के बजाय पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं. UKD नेता राजेंद्र सिंह बिष्ट का आरोप है कि-

इलेक्ट्रिक बसों के संचालन में अगर अधिकृत कंपनी के बजाय किसी दूसरी कंपनी की भूमिका है, तो इसकी जांच होनी चाहिए. कंपनियां अपना मुनाफा कमा रही हैं, लेकिन स्थानीय कर्मचारी परेशान हैं. आम जनता को भी स्मार्ट सिटी के नाम पर अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. हम करीब 1500 करोड़ रुपये के पूरे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इसमें अनियमितताओं की जांच की मांग करते हैं.
–राजेंद्र सिंह बिष्ट, UKD नेता-

सवाल सिर्फ बसों के खड़े होने का नहीं: देहरादून में इस समय 30 इलेक्ट्रिक बसों का एक साथ खड़ा होना सिर्फ ड्राइवरों की हड़ताल का मामला नहीं दिख रहा. इसके पीछे बस संचालन की आर्थिक व्यवहार्यता, कर्मचारियों की सेवा शर्तें, वेतन भुगतान, रूट की उपयोगिता और संचालन के लिए अधिकृत कंपनी की भूमिका जैसे कई सवाल हैं.

एक तरफ देहरादून को ग्रीन और स्मार्ट मोबिलिटी की दिशा में आगे बढ़ाने की बात होती रही है. वहीं दूसरी तरफ स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बसें ही सड़क से बाहर खड़ी हैं. ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इस ग्रीन ट्रांसपोर्ट व्यवस्था का भविष्य क्या होगा. क्या शहर को वास्तव में ऐसा सार्वजनिक परिवहन मॉडल मिल पाएगा, जो आर्थिक रूप से टिकाऊ, कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और आम लोगों के लिए भरोसेमंद हो?

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