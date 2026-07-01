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3 दिशाओं से काटने वाली आपदा के 10 महीने बाद भी पुल-सड़कें अधूरी, क्या मानसून की परीक्षा झेल पाएगा देहरादून?

देहरादून को सितंबर 2025 की आपदा में कई बड़े जख्म मिले थे, जो अभी तक भी नहीं भर पाए हैं. रिपोर्ट- धीरज सजवाण.

2025 DISASTER UTTARAKHAND
पुरानी आपदा के जख्म अभी भी हरे. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 1, 2026 at 12:00 PM IST

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देहरादून: साल 2025 सितंबर की आपदा ने पहली बार देहरादून को तीन दिशाओं से लगभग काट दिया था. उसके 10 महीने बाद अब एक और मानसून दस्तक देने वाला है, लेकिन पिछली तबाही के कई निशान आज भी राजधानी की सड़कों, पुलों और संपर्क मार्गों पर साफ दिखाई दे रहे हैं. इस साल मॉनसून के लिए देहरादून कितना तैयार है, और जहां बीते साल आपदा की वजह से तबाही हुई थी, वहां क्या-क्या काम हुए हैं, उसी को ईटीवी भारत ने जानने का प्रयास किया.

सितंबर 2025 की आपदा देहरादून शायद ही कभी भूल पाए: दरअसल, 5 सितंबर 2025 की रात और 16 सितंबर की सुबह आई आपदा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के इतिहास में एक ऐसे अध्याय के रूप में दर्ज हो गई, जिसे शहर लंबे समय तक भूल नहीं पाएगा. उस रात हुई भारी बारिश ने न केवल शहर के भीतर तबाही मचाई थी, बल्कि पहली बार ऐसा हुआ था जब राजधानी की तीनों प्रमुख दिशाओं से आने वाले संपर्क मार्ग एक साथ बाधित हो गए थे.

देहरादून को सितंबर 2025 की आपदा में कई बड़े जख्म मिले थे (ETV Bharat)

मसूरी रोड पर पुल टूट गया था. प्रेमनगर-नंदा की चौकी के पास भी पुल क्षतिग्रस्त हो गया था. हरिद्वार मार्ग पर लालतप्पड़ के पास सड़क का हिस्सा बह गया था और मालदेवता का मार्ग भी वाशआउट हो गया था. ईटीवी भारत ने तब ग्राउंड पर जाकर हालात का जायजा लिया था.

उस समय शासन और प्रशासन ने तेजी से पुनर्निर्माण और स्थायी समाधान का भरोसा दिया था. अब एक बार फिर से मॉनसून सक्रिय होने वाला है. आखिर बीते साल आपदा के रूप में देहरादून को जो जख्म मिले थे, उस पर कितना मरहम लगा, यही जानने की कोशिश ईटीवी भारत ने की है.

जब पहली बार तीन दिशाओं से कट गया था देहरादून: पिछले साल की आपदा को जानकार सामान्य प्राकृतिक घटना नहीं मानते. इतिहासकारों और स्थानीय विशेषज्ञों ने भी इसे राजधानी के लिए अभूतपूर्व बताया था. कारण यह था कि देहरादून के उत्तर, पूर्व और पश्चिम तीनों दिशाओं से आने वाले प्रमुख मार्ग एक साथ प्रभावित हुए थे.

उत्तर दिशा में मसूरी रोड पर शिव मंदिर के पास स्थित पुल टूट गया था. दूसरी ओर मालदेवता मार्ग कई स्थानों पर वाशआउट हो गया था. पूर्व दिशा में प्रेमनगर से आगे नंदा की चौकी के पास स्थित पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे विकासनगर, पांवटा साहिब और हिमाचल प्रदेश की ओर का संपर्क प्रभावित हुआ. वहीं पश्चिम दिशा में लालतप्पड़ के पास हरिद्वार-देहरादून मार्ग पर सड़क और पुल का हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था, जिसके बाद यातायात को एक लेन पर शिफ्ट करना पड़ा.

उस समय यह कहा गया था कि राजधानी ने कई वर्षों में पहली बार इतनी व्यापक और बहुआयामी आपदा देखी है. प्रशासन के सामने चुनौती केवल राहत और बचाव की नहीं थी, बल्कि शहर की जीवनरेखा माने जाने वाले संपर्क मार्गों को दोबारा खड़ा करने की भी थी.

नंदा की चौकी पुल: यह पुल विकासनगर, हरबर्टपुर, पांवटा साहिब और हिमाचल प्रदेश की ओर जाने वाले हजारों लोगों के लिए महत्वपूर्ण संपर्क कड़ी है. आपदा के बाद पुल के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई, लेकिन 10 महीने बीत जाने के बाद भी यह कार्य पूरा नहीं हो पाया है. मौके पर अभी भी निर्माणकार्य जारी है. स्थानीय व्यक्ति रूपेश नेगी कहना है कि जिस गति से काम होना चाहिए था, वैसा नहीं हुआ. अब जब मॉनसून फिर से दस्तक दे चुका है तो लोगों का यही मानना है कि अगर इस साल भी भारी बारिश हुई तो निर्माणाधीन पुल और आसपास की व्यवस्थाएं कितनी सुरक्षित रहेंगी.

मसूरी रोड पर स्थायी पुल का इंतजार: देहरादून-मसूरी मार्ग राज्य के सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन मार्गों में शामिल है. पिछले साल आपदा में शिव मंदिर के पास स्थित पुल के टूटने के बाद यातायात बहाल करने के लिए यहां अस्थायी तौर पर बेली ब्रिज लगाया गया था. उस समय इसे अंतरिम व्यवस्था बताते हुए स्थायी आरसीसी पुल निर्माण की बात कही गई थी, लेकिन करीब 10 महीने बाद भी स्थायी पुल निर्माण धरातल पर दिखाई नहीं देता.

हालात यह हैं कि पर्यटन सीजन में बढ़ते दबाव और वाहनों की संख्या को देखते हुए यहां एक और बेली ब्रिज लगाकर व्यवस्था को अस्थायी रूप से सुचारू किया गया है. यानी जहां पिछले साल अस्थायी समाधान किया गया था, वहीं आज भी स्थायी समाधान की जगह अस्थायी व्यवस्था ही राजधानी और पर्यटन नगरी मसूरी के बीच यातायात का आधार बनी हुई है. विशेषज्ञों का कहना है कि यह मार्ग केवल पर्यटन के लिए ही नहीं बल्कि स्थानीय आबादी, स्कूलों, संस्थानों और आपदा की स्थिति में राहत एवं बचाव कार्यों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है.

लालतप्पड़ राजधानी के प्रवेश द्वार पर अधूरा पुनर्निर्माण: हरिद्वार और ऋषिकेश से देहरादून आने वाला मार्ग राजधानी का सबसे व्यस्त प्रवेश द्वार माना जाता है. पिछले साल लालतप्पड़ क्षेत्र में चार लेन सड़क का एक बड़ा हिस्सा आपदा में क्षतिग्रस्त हो गया था. आपदा के बाद यातायात को वैकल्पिक रूप से संचालित किया गया, लेकिन आज भी स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है.

लगभग 10 महीने बाद भी क्षतिग्रस्त हिस्सा पूरी तरह तैयार नहीं हो सका है और वाहनों को आज भी 4 लेन से 2 एक लेन में शिफ्ट होकर गुजरना पड़ता है. व्यस्त समय में यहां वाहनों की लंबी कतारें देखी जा सकती हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि मानसून के दौरान फिर भारी बारिश होती है तो यहां स्थिति और जटिल हो सकती है.

मालदेवता मार्ग बहाल तो हुआ, लेकिन स्थायी नहीं: पिछले साल मालदेवता क्षेत्र में सड़क का बड़ा हिस्सा बह गया था. कई स्थानों पर मार्ग पूरी तरह समाप्त हो गया था और यातायात बंद करना पड़ा था. बाद में प्रशासन और संबंधित एजेंसियों ने वैकल्पिक व्यवस्थाएं करते हुए मार्ग को दोबारा खोल दिया. हालांकि, आज भी कई हिस्सों में सड़क स्थायी स्वरूप नहीं ले सकी है. कुछ स्थानों पर सड़क कच्ची स्थिति में है और बरसात के दौरान यहां खतरे की आशंका बनी रहती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि फिर से तेज बारिश हुई तो यहां सबसे पहले आवाजाही प्रभावित हो सकती है.

डीएम बोले- अधिकांश काम पूरे: देहरादून के जिलाधिकारी आशीष चौहान का कहना है कि पिछले वर्ष आपदा से हुए नुकसान के अधिकांश मामलों में रिकवरी और पुनर्निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है. उन्होंने बताया कि कुछ ऐसे स्थान जरूर हैं, जहां काम अभी जारी है. ऐसे क्षेत्रों का उन्होंने स्वयं निरीक्षण किया है और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं. विशेष रूप से सहस्रधारा और कार्लीगाड़ क्षेत्र में पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई है.

आगामी मानसून को देखते हुए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है. प्रेमनगर पुल सहित शेष कार्य भी जल्द पूरे कर लिए जाएंगे.
- आशीष चौहान, डीएम देहरादून -

अनूप नौटियाल ने उठाया बड़ा सवाल: वहीं, समाजसेवी और पर्यावरण प्रेमी अनूप नौटियाल का मानना है कि राजधानी में पुनर्निर्माण की धीमी गति बड़े सवाल खड़े करती है. उन्होंने कहा कि प्रेमनगर और मसूरी रोड जैसे महत्वपूर्ण पुल यदि 10 महीने बाद भी पूरी तरह तैयार नहीं हो पाए हैं तो राज्य के दूरस्थ आपदाग्रस्त क्षेत्रों में राहत और पुनर्निर्माण की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है.

जोशीमठ, धराली और थराली जैसे क्षेत्रों का उदाहरण देखें तो वहां भी सैकड़ों लोग लंबे समय से सरकार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं. ऐसे में राजधानी में अधूरे पड़े पुनर्निर्माण कार्य चिंता का विषय हैं. यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रदेश में एक बार फिर मानसून सीजन शुरू होने जा रहा है.
- अनूप नौटियाल, पर्यावरण प्रेमी -

कांग्रेस का हमला, भाजपा ने अधिकारियों को ठहराया जिम्मेदार: उधर, कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि पिछले साल जिन स्थानों पर भारी नुकसान हुआ था, वहां अधिकांश जगहों पर केवल अस्थायी व्यवस्थाएं दिखाई देती हैं.

उन्होंने कहा कि मालदेवता, प्रेमनगर, मसूरी रोड और लालतप्पड़ जैसे स्थानों पर स्थायी समाधान नहीं हो पाया है. सरकार मानसून की तैयारी के दावों में व्यस्त है, जबकि जमीनी स्तर पर कई काम अभी भी अधूरे हैं. दूसरी ओर भाजपा नेता सुनील उनियाल गामा ने भी माना कि कई स्थानों पर कार्य अपेक्षित गति से नहीं हुए हैं. हालांकि, उन्होंने इसके लिए सरकार की बजाय अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया.

सरकार की ओर से धन और स्वीकृतियां उपलब्ध कराई जा रही हैं, लेकिन कई मामलों में अधिकारी समय पर काम नहीं कर रहे हैं. लोगों के बीच जाने पर उन्हें लगातार ऐसी शिकायतें मिलती हैं कि टेंडर होने के बावजूद कार्य शुरू नहीं होते या बेहद धीमी गति से चलते हैं. इस संबंध में उन्होंने कई बार लोक निर्माण विभाग और अन्य एजेंसियों के अधिकारियों से बातचीत भी की है.
- सुनील उनियाल गामा, भाजपा नेता -

जिम्मेदार विभागों की चुप्पी: इस पूरे विषय पर लोक निर्माण विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का पक्ष जानने का प्रयास किया गया. प्रेमनगर पुल, मसूरी रोड और अन्य पुनर्निर्माण कार्यों की वर्तमान स्थिति को लेकर विभागीय अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आई.

देहरादून पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता ओमपाल सिंह से भी कई बार संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने व्यस्तता का हवाला देते हुए कोई टिप्पणी नहीं की.

सितंबर 2025 की आपदा ने देहरादून को एक बड़ा सबक दिया था. उस घटना ने दिखाया कि अब आपदा केवल दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों तक सीमित नहीं रही, बल्कि राजधानी जैसे शहरी क्षेत्रों को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है. आपदा के 10 महीने बाद तस्वीर यह है कि कई प्रमुख संपर्क मार्गों पर स्थायी पुनर्निर्माण अभी भी अधूरा है. कुछ स्थानों पर अस्थायी व्यवस्थाएं स्थायी विकल्प बन चुकी हैं और कुछ जगहों पर काम अभी भी जारी है.

ऐसे में जब एक और मानसून उत्तराखंड की दहलीज पर खड़ा है, सवाल केवल पुलों और सड़कों का नहीं है, सवाल यह भी है कि क्या पिछले साल की आपदा से मिले सबक को व्यवस्था ने पूरी तरह सीखा है? और यदि फिर किसी रात आसमान से वैसी ही आफत बरसी तो क्या देहरादून इस बार पहले से ज्यादा तैयार मिलेगा या फिर राजधानी को एक बार फिर अपने अधूरे जख्मों के साथ उसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा?

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