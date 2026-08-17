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उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, आज देहरादून में बंद रहेंगे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं खुलेंगे

देहरादून में स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे. डीएम ने बारिश को देखते हुए ये आदेश जारी किये हैं.

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देहरादून स्कूल छुट्टी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 17, 2026 at 10:22 PM IST

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Updated : August 18, 2026 at 6:46 AM IST

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देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम हर दिन अपना मिजाज बदल रहा है. जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है. मौसम विभाग हर दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी करता है. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के साथ ही दूसरे विभाग एहतियात बरतने के निर्देश देते हैं. वर्तमान मौसम की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी देहरादून ने 18 अगस्त को जनपद के समस्त विद्यालयों (कक्षा 1 से 12 तक) एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है.

बता दें मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के लिए 23 अगस्त तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य के ज्यादात हिस्सों में बारिश, गरज-चमक की संभावना है. देहरादून डीएम ने आज बारिश की आशंका को देखते हुए जिले के सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 वीं कक्षा तक और सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किये हैं. साथ ही एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी किये गये हैं.

गौर हो कि उत्तराखंड में इन दिनों मानसून जमकर बरस रहा है. कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं. जगह जगह पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हो रही हैं. जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. सड़क मार्ग भी बाधित हैं.वाहनों को अपने गंतव्यों तक जाने के लिए कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है. मौसम के हालातों को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों की छुट्टी घोषित की है. इसके साथ ही एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं.

बारिश के अलर्ट के बाद बरतें सावधानियां

  1. घरों से अनावश्यक बाहर न निकलें.
  2. घरों की खिड़किया, दरवाज़े ठीक से बंद रखे.
  3. बिजली के उपकरणों को स्विच ऑफ रखें
  4. नालियों और गटर साफ रखें ताकि पानी जमा न हो
  5. बाहर निकलना पड़े तो पानी भरे इलाकों से दूरी बनाये.
  6. निचले इलाकों, नालों, नदियों और पुलों से दूर रहें.
  7. गाड़ी चलाते समय धीरे और सावधानी से चलाएं. पानी भरी सड़कों पर न घुसें
  8. बिजली के तार, खंभे या टूटे पेड़ों से दूर रहें
  9. अपने पास छतरी या रेनकोट जरूर रखें.
Last Updated : August 18, 2026 at 6:46 AM IST

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