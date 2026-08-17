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उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट, आज देहरादून में बंद रहेंगे स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र भी नहीं खुलेंगे

देहरादून: उत्तराखंड में इन दिनों मौसम हर दिन अपना मिजाज बदल रहा है. जिसके कारण पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है. मौसम विभाग हर दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी करता है. जिसे देखते हुए जिला प्रशासन के साथ ही दूसरे विभाग एहतियात बरतने के निर्देश देते हैं. वर्तमान मौसम की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी देहरादून ने 18 अगस्त को जनपद के समस्त विद्यालयों (कक्षा 1 से 12 तक) एवं सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया है.

बता दें मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने उत्तराखंड के लिए 23 अगस्त तक के लिए मौसम पूर्वानुमान जारी किया है. पूर्वानुमान के मुताबिक, राज्य के ज्यादात हिस्सों में बारिश, गरज-चमक की संभावना है. देहरादून डीएम ने आज बारिश की आशंका को देखते हुए जिले के सभी शासकीय, अशासकीय एवं निजी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 वीं कक्षा तक और सभी आंगनबाड़ी केंद्र बंद रखने के आदेश जारी किये हैं. साथ ही एहतियात बरतने के निर्देश भी जारी किये गये हैं.