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देहरादून: नामी स्कूल की छात्रा से छेड़छाड़ मामला, आरोपी टीचर सस्पेंड, पीड़िता की तहरीर पर FIR दर्ज

छेड़छाड़ की शिकार हुई छात्रा ने टीचर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: निजी स्कूल में छात्रा से छेड़छाड़ के मामले में बाद आज स्कूल के बाहर छात्र संघ से जुड़े लोगों ने हंगामा किया. एनएसयूआई से जुड़े छात्रों ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ अबतक कार्रवाई न होने और टीचर पर मुकदमा दर्ज न होने को लेकर जमकर हंगामा किया. दूसरी तरफ जिला प्रशासन की ओर से गठित चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की ओर से छात्रा को समझाए जाने के बाद छात्रा की ओर से पुलिस में तहरीर दे दी गई है. तहरीर के आधार पर पुलिस प्रशासन की ओर से एफआईआर दर्ज कर ली गई है. फिलहाल स्कूल प्रबंधन ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है. वहीं, आरोपी टीचर ने भी सोशल मीडिया के जरिए अपना पक्ष रखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके 25 साल के करियर में उन पर पहली बार इस तरह के आरोप लगे हैं.

देहरादून ने सिटी मजिस्ट्रेट राकेश तिवारी ने बताया कि, मामला संज्ञान में आने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की ओर से बच्चों और उनके अभिभावक से संपर्क किया गया. हालांकि, सामाजिक मर्यादा को देखते हुए बच्चे पहले सामने नहीं आ रहे थे. लेकिन जब वेलफेयर कमेटी की ओर से उनको समझाया गया फिर उन्होंने तहरीर दी है. ऐसे में बच्चों की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर पुलिस प्रशासन की ओर से सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है. इसके साथ ही यहां पर छात्र संघ की ओर से भी प्रदर्शन किया गया है. उन्होंने इस बात को कहा कि, स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है.

छेड़छाड़ की शिकार हुई छात्रा ने टीचर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी (VIDEO- ETV Bharat) छात्र संघ की ओर से अगर कोई ज्ञापन जिला प्रशासन को प्राप्त होता है, उसके बाद इस पूरे मामले की जांच करवा कर शिक्षा विभाग के जरिए कार्रवाई की जाएगी. इस तरह की घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चों का अपना परिवार होता है और दूसरा परिवार विद्यालय होता है. ऐसे में स्कूल की जिम्मेदारी है कि शिक्षा के साथ सुरक्षा भी दें. ऐसे में कोई भी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता है और उनको बचना भी नहीं चाहिए. फिलहाल स्कूल प्रबंधन की ओर से टीचर को निलंबित कर दिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है.

- राकेश तिवारी, सिटी मजिस्ट्रेट, देहरादून - मामले में FIR दर्ज: देहरादून के एसपी सिटी शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि छात्रा के साथ हुए छेड़छाड़ संबंधित मामला सामने आने के बाद ही पुलिस ने 23 अक्टूबर को संज्ञान में लिया था. लेडी ऑफिसर की ओर से पीड़िता से बातचीत भी की गई थी. ऐसे में चाइल्ड वेलफेयर समिति की एक प्रक्रिया होती है, जिसके तहत पीड़िता की काउंसलिंग और उससे पूछताछ की गई है. डालनवाला थाने में पीड़ित छात्रा की मां की ओर से जो तहरीर दी गई थी उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में एफआईआर दर्ज कर लिया गया है. सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले की जांच की जाएगी. वहीं, स्कूल के टीचर पर लगे बैड टच के आरोप के बाद शिक्षक ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि,