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स्कूल सेक्स रैकेट केस, क्या संचालक को नहीं थी भनक, मकान मालिक की मामले में क्या है भूमिका? जानें पुलिस ने क्या कहा

देहरादून स्कूल सेक्स रैकेट मामले में पुलिस ने मकान मालिक को नोटिस जारी किया. मकान मालिक तमिलनाडु में रहता है.

DEHRADUN
स्कूल सेक्स रैकेट केस, क्या संचालक को नहीं थी भनक, मकान मालिक की मामले में क्या है भूमिका? जानें पुलिस ने क्या कहा (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 17, 2026 at 4:37 PM IST

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देहरादून: शहर के कैंट थाना क्षेत्र में 13 मई को एक स्कूल के कैंपस में चल रहे देहव्यापार का हिंदू संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से पुलिस ने खुलासा किया था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें जेल भी भेज जा चुका है. लेकिन पुलिस की मानें तो स्कूल चलाने वाले दंपति को जानकारी नहीं थी कि पीछे बने दो कमरों में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था. साथ ही थाना कैंट पुलिस द्वारा मकान मालिक से पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजा गया है. वहीं स्कूल की आड़ में देह व्यापार चलाने वाला कमरे का किरायेदार फरार चल रहा है.

मामले के मुताबिक, 13 मई बुधवार को भाजपा की महिला पार्षद और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता एक स्कूल पर पहुंचे थे, जो देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र के किसान नगर में मौजूद है. स्कूल की स्थापना एक साल पहले ही की गई थी. जिस मकान में स्कूल का संचालन किया जा रहा था, वह मद्रास (तमिलनाडू) के रहने वाले एक व्यक्ति का है, जिसने स्कूल चलाने के लिए एक दंपति को अपना मकान किराए पर दिया था. जबकि इस मकान के ठीक पीछे दो कमरों को देहरादून के कुलदीप कुमार को रहने के लिए किराए पर दिया गया था. जिनका मकान मालिक ने सत्यापन तक नहीं कराया था.

स्कूल के साथ-साथ पीछे बने दो कमरें जिन लोगों को किराए पर दिए गए थे, वह अनैतिक देह व्यापार का धंधा चला रहे थे. रात के अंधेरे में चल रहे इस अनैतिक काम की किसी को भनक तक नहीं लगी.

थाना कैंट प्रभारी शंकर बिष्ट ने बताया कि, स्कूल दंपति और स्कूल के पीछे दो कमरे में रहने वाले कुलदीप की आपस में मुलाकात नहीं थी. स्कूल दंपति से पूछताछ करने पर जानकारी मिली थी कि अक्सर स्कूल समय के दौरान कमरे बंद रहते थे. सत्यापन अभियान के लिए टीमें जाती हैं, लेकिन किन्हीं कारणों से इस मकान का सत्यापन नहीं हुआ था. हालांकि उसकी भी जांच की जा रही है. ईटीवी भारत संवाददाता ने जब स्कूल के रूल्स के बारे में जानकारी पूछी तो पुलिस का साफतौर पर कहना है कि स्कूल से संबंधित मानक शिक्षा विभाग तय करता है.

स्थानीय लोगों ने बताया कि, जिस मकान में स्कूल चलाया जा रहा था, उसमें किराएदार ही रहते आए हैं और मकान का मालिक तमिलनाडु में रहता है, जो कमरों को किराए पर देकर वापस चला जाता है. लोगों ने बताया कि स्कूल शुरू होने से पहले इस मकान में रहने वाले बांग्लादेश के दो व्यक्तियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जो यहां पर बिना सत्यापन के रह रहे थे.

एक साल पहले दो बंग्लादेशी नागरिकों के गिरफ्तारी की बात सामने आई है. इस मामले में जानकारी जुटाई जा रही है. अगर जांच में ऐसा आता है तो मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. अधिकतर बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी कोतवाली पटेल नगर, नेहरू कॉलोनी थाना और क्लेमेंट टाउन थाना क्षेत्र से हुई है.
-प्रमोद कुमार, एसपी सिटी-

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