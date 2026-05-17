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स्कूल सेक्स रैकेट केस, क्या संचालक को नहीं थी भनक, मकान मालिक की मामले में क्या है भूमिका? जानें पुलिस ने क्या कहा

स्कूल सेक्स रैकेट केस, क्या संचालक को नहीं थी भनक, मकान मालिक की मामले में क्या है भूमिका? जानें पुलिस ने क्या कहा ( PHOTO- ETV Bharat )

देहरादून: शहर के कैंट थाना क्षेत्र में 13 मई को एक स्कूल के कैंपस में चल रहे देहव्यापार का हिंदू संगठन और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से पुलिस ने खुलासा किया था. छापेमारी के दौरान पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिन्हें जेल भी भेज जा चुका है. लेकिन पुलिस की मानें तो स्कूल चलाने वाले दंपति को जानकारी नहीं थी कि पीछे बने दो कमरों में देह व्यापार का धंधा चलाया जा रहा था. साथ ही थाना कैंट पुलिस द्वारा मकान मालिक से पूछताछ करने के लिए नोटिस भेजा गया है. वहीं स्कूल की आड़ में देह व्यापार चलाने वाला कमरे का किरायेदार फरार चल रहा है.

मामले के मुताबिक, 13 मई बुधवार को भाजपा की महिला पार्षद और हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता एक स्कूल पर पहुंचे थे, जो देहरादून के कैंट थाना क्षेत्र के किसान नगर में मौजूद है. स्कूल की स्थापना एक साल पहले ही की गई थी. जिस मकान में स्कूल का संचालन किया जा रहा था, वह मद्रास (तमिलनाडू) के रहने वाले एक व्यक्ति का है, जिसने स्कूल चलाने के लिए एक दंपति को अपना मकान किराए पर दिया था. जबकि इस मकान के ठीक पीछे दो कमरों को देहरादून के कुलदीप कुमार को रहने के लिए किराए पर दिया गया था. जिनका मकान मालिक ने सत्यापन तक नहीं कराया था.

स्कूल के साथ-साथ पीछे बने दो कमरें जिन लोगों को किराए पर दिए गए थे, वह अनैतिक देह व्यापार का धंधा चला रहे थे. रात के अंधेरे में चल रहे इस अनैतिक काम की किसी को भनक तक नहीं लगी.