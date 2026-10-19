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महिला का फोन उड़ाकर बैंक खाते से साफ किए लाखों रुपए, वारदात के पैसों से खरीदी बाइक, आरोपी गिरफ्तार

सांकेतिक फोटो ( Photo-ETV Bharat )

देहरादून: राजधानी देहरादून में सहसपुर पुलिस ने महंगे शौक पूरे करने के लिए एक महिला का मोबाइल चुराकर उसके बैंक खाते से ऑनलाइन लाखों रुपये उड़ाने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार कर लिया है. पुलिस ने आरोपी के पास से चोरी का मोबाइल, नकदी, ज्वैलरी और वारदात के पैसों से खरीदी गई नई बाइक बरामद की है. ​जिसके बाद पुलिस ने आगे की कार्रवाई तेज कर दी है. वहीं आरोपी ने कबूल किया है कि वह नशे के शौक को पूरा करने के लिए वारदात को अंजाम दिया था. वहीं दूसरी ओर

क्या था पूरा मामला? चोरी की घटना देहरादून के सहसपुर ​में 15 अक्टूबर घटित हुई थी, जब सहसपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर निवासी अनुराधा (पुत्री पुरुषोत्तम) ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनका मोबाइल फोन चुराकर बैंक खाते से ऑनलाइन लाखों रुपये निकाल लिए हैं. मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी देहरादून के निर्देश पर पुलिस टीम का गठन किया गया. ​सर्विलांस और सीसीटीवी से हुआ खुलासा ​गठित पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की मदद से सुरागकशी करते हुए बीते दिन रामपुर पुल सहसपुर क्षेत्र से आरोपी शाहरून (पुत्र दाराखान) को धर दबोचा.

शंकरपुर निवासी अनुराधा ने सहसपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी कि, उसका मोबाइल चोरी कर बैंक खाते से लाखों रुपए निकल लिए गए. शिकायत के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की. रामपुरपुर सहसपुर क्षेत्र से शारून उम्र 22 वर्ष निवासी राम्मपुरा माफी, जिला बरेली को गिरफ्तार कर लिया है.

-मनोज नौटियाल,सहसपुर कोतवाली प्रभारी-