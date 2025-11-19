ETV Bharat / state

HSRP नंबर प्लेट को लेकर दूनवासियों को बड़ी राहत, RTO ने लिया बड़ा फैसला, क्लिक कर जानिये

देहरादून: डुप्लीकेट नंबर प्लेट बनवाने या फिर नंबर प्लेट खराब हो जाने के बाद दूसरे नंबर प्लेट अप्लाई करने के लिए केंद्रीय प्रबंधन मंत्रालय द्वारा बनाए गए HSRP पोर्टल पर उत्तराखंड का ऑप्शन नहीं आ रहा है. इसकी वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. पुरानी गाड़ियों के नंबर प्लेट न बनने की वजह से वाहन स्वामियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. वहीं, नए वाहन बिक्री करने वाले डीलरों से मजबूरन लोगों को मुंह मांगी कीमतों पर नंबर प्लेट बनवानी पड़ रही है.

ऐसा ही एक मामला देहरादून के कुछ युवाओं के जरिए सामने आया. इन युवाओं ने देवी कॉलेज के छात्र पदाधिकारी के साथ मिलकर देहरादून आरटीओ से मुलाकात की. यह समस्या आरटीओ के सामने रखी. स्थानीय युवा और सामाजिक कार्यकर्ता सचिन त्रिवेदी ने बताया उनके पुराने वाहन की नंबर प्लेट टूट गई थी. जिसके बाद उन्होंने मजबूरन कंपनी शोरूम पर जाकर नंबर प्लेट लगाई. जिसके लिए वाहन डीलर ने मुंह मांगे पैसे मांगे. उन्होंने देहरादून आरटीओ से इसकी शिकायत की.

वहीं, इसके अलावा देहरादून दव कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारी विशाल ने बताया यह समस्या कई लोगों के साथ आ रही है. जिसको लेकर उन्होंने देहरादून आरटीओ को अवगत कराया है. देहरादून आरटीओ से मांग की है कि जब तक पोर्टल पर उत्तराखंड में डुप्लीकेट नंबर प्लेट को लेकर निस्तारण नहीं होता तब तक पुरानी नंबर प्लेट पर चालान ना किया जाए.

वहीं, दूसरी तरफ देहरादून आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने युवाओं और छात्रसंघ की इस मांग को देखते हुए इस बार कार्रवाई की. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया लोगों को आ रही समस्या वास्तविक है. इसको लेकर परिवहन विभाग काम कर रहा है. उन्होंने बताया परिवहन विभाग अपना एक अलग पोर्टल स्थापित कर रहा है. जिसमें नंबर प्लेट निर्माता को लेकर स्पष्ट जानकारी होगी.