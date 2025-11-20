28 चालान के बाद RTO ने चैंपियन को भेजा नोटिस, लैंड क्रूजर कार की RC हो सकती है रद्द, जानिए क्यों?
उत्तराखंड परिवहन विभाग की तरफ से पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस जारी किया गया है.
देहरादून: पूर्व विधायक और बीजेपी नेता प्रणव सिंह चैंपियन एक बार फिर से सुर्खियों में हैं. इस बार सुर्खियों की वजह उनके बेटे दिव्य प्रताप सिंह का उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ मारपीट का आरोप है. इस मामले में देहरादून में दिव्य प्रताप सिंह पर मुकदमा भी दर्ज हो चुका है. इस मामले के सामने आने के बाद देहरादून परिवहन विभाग की तरफ से भी प्रणव सिंह चैंपियन को नोटिस जारी किया गया है. नोटिस का जबाव नहीं देने पर प्रणव सिंह चैंपियन को उनकी कार की RC रद्द करने की चेतावनी दी गई है.
दरअसल, प्रणव सिंह चैंपियन के बेटे दिव्य प्रताप सिंह पर आरोप है कि उन्होंने 15 नवंबर की रात देहरादून में राजपुर रोड पर पूर्व मुख्य सचिव एस रामास्वामी के बेटे आर यशोवर्धन के साथ मारपीट की थी. इस दौरान दिव्य प्रताप सिंह जिस लैंड क्रूजर कार में मौजूद थे, उसके पिछले पांच सालों में 28 चालान हुए हैं. ये कार 2019 में देहरादून आरटीओ कार्यालय में रजिस्टर्ड है.
मारपीट गाड़ी के ओवरटेक करने को लेकर हुई थी. जिस कार में दिव्य प्रताप सिंह घूम रहा था, वो कार प्रणव सिंह चैंपियन के नाम है और उस कार के ओवर स्पीडिंग की वजह से कई चालान कटे हुए हैं. एम परिवहन मोबाइल एप पर मौजूद जानकारी के मुताबिक, लैंड क्रूजर कार UK07DN0001 पर पिछले 5 साल में 28 चालान हुए हैं. ये चालान ओवर स्पीड और पॉल्यूशन से संबंधित हैं. ये सभी चालान, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में हुए हैं.
इस बारे में जब देहरादून आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि UK07DN0001 कार के चार चालान देहरादून RTO के अंतर्गत किए गए हैं. चारों ओवर स्पीड के चालान हैं. पहले चालान के बाद जब इस मामले में दूसरा चालान होता है तो उसमें जुर्माना बढ़ जाता है और लाइसेंस 3 महीने के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है.
देहरादून आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी ने बताया कि इन चालानों के मामले में नोटिस भेजकर पूछा जा रहा है कि ओवर स्पीड चालान के समय वाहन चालक कौन था. उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया जाएगा और उनसे कहा जाएगा कि वह किसी को RTO कार्यालय भेजें, ताकि इस मामले का निस्तारण किया जा सकें.
देहरादून आरटीओ प्रशासन संदीप सैनी के मुताबिक नोटिस कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन पुत्र कुंवर नागेंद्र सिंह लंढौरा हाउस मोहनी रोड डालनवाला देहरादून के नाम पर भेजा गया है. इसके अलावा भाजपा के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव चैंपियन के वाहन संख्या UK07DN0001 का 26 जुलाई 2025 को ओवर स्पीड के चालान का जिक्र करते हुए नोटिस में यह भी कहा गया है कि इससे पहले 18 चालान इस गाड़ी के हो चुके हैं. इस तरह से लगातार इस वाहन द्वारा मोटर अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा है.
नोटिस में प्रणव सिंह चैंपियन को सात दिन के भीतर वाहन चालक के ओरिजिनल लाइसेंस सहित आरटीओ कार्यालय में तलब करने के निर्देश दिए हैं. यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वहां के रजिस्ट्रेशन को ब्लैक लिस्ट करते हुए आगे की कार्रवाई करने की चेतावनी दी गई है.
