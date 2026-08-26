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दूनवासियों में बढ़ रहा VIP नंबर लेने का क्रेज, 13.91 लाख में लगी 0001 की ऑनलाइन बोली

देहरादून: वीआईपी नंबर लेना दून वासियों के लिए स्टेटस सिंबल बन चुका है. वीआईपी नंबर की चाह में दूनवासी लाखों रुपए खर्च करने से भी पीछे नहीं हट रहे. यही वजह है कि परिवहन विभाग के अनोखे नंबरों के लिए ऑनलाइन बोली में 0001 नंबर के लिए इस बार हरजिंदर सिंह नाम के व्यक्ति ने UK 07HP 0001 वीआईपी नंबर 13 लाख 91 हजार रुपए की सबसे अधिक ऊंची बोली लगाकर हासिल किया. ये अभी तक की सबसे अधिक बोली लगी. साथ ही हरजिंदर सिंह ने अपनी दूसरी गाड़ी के लिए UK 07HP0003 नंबर 9 लाख 4 हजार में खरीदा है.

देहरादून में ऑल टाइम सबसे ऊंची बोली यूके 07 HC सीरीज के लिए 0001 नंबर की 13 लाख 77 हजार रुपए की बोली पिछले साल लगी थी. इस बार देहरादून निवासी हरजिंदर सिंह ने 13 लाख 91 हजार रुपए में फैंसी नंबर UK 07 HP 0001 अपनी नई मर्सिडीज GLS कार के लिए हासिल किया. साथ ही हरजिंदर सिंह ने अपनी दूसरी गाड़ी के लिए 9 लाख 4 हजार में UK 07 HP0003 नंबर खरीदा है. 0003 के लिए इस साल सबसे अधिक बोली लगी है. इससे पहले UK 07 HJ 0003 सीरीज की नीलामी 4 लाख 87 हजार रुपए में हुई थी. फैंसी नंबरों के प्रति बढ़ते क्रेज और ऊंची बोली ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि देहरादून में विशेष नंबरों को लेकर लोगों में खासा क्रेज है.

इसके अलावा, UK 07 HP 0002 सीरीज की नीलामी 3 लाख 50 हजार रुपए, UK 07 HP 0008 सीरीज की नीलामी 1 लाख 86 हजार रुपए, UK 07 HP 0006 सीरीज की नीलामी 27 हजार रुपए, UK 07 HP 0005 सीरीज की नीलामी 3 लाख 95 हजार रुपए, UK 07 HP 0009 सीरीज की नीलामी एक लाख 8 हजार रुपए, UK 07 HP 7000 सीरीज की नीलामी एक लाख 5 हजार रुपए, UK 07 HP 7777 सीरीज की नीलामी 26 हजार रुपए में हुई है.