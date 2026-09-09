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स्कूल वाहनों में सुरक्षा नियम सख्त, ओवरस्पीडिंग पर रद्द होगा परमिट, RTA के बड़े फैसले

RTA ने स्कूल वाहनों के लिए वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा के साथ प्रशिक्षित चालक-परिचालक की व्यवस्था अनिवार्य की है.

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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 9, 2026 at 9:58 PM IST

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देहरादून : संभागीय परिवहन प्राधिकरण (RTA) देहरादून की बैठक में सड़क सुरक्षा और सार्वजनिक परिवहन से जुड़े 53 मुद्दों पर कई अहम फैसले लिए गए. सबसे बड़ा जोर स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर रहा. स्कूल बस, वैन समेत बच्चों को लाने-ले जाने वाले सभी वाहनों में GPS, CCTV, अग्निशमन यंत्र, प्राथमिक इलाज किट और महिला परिचारिका रखना अनिवार्य किया गया है. नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं.

स्कूल वाहनों में सुरक्षा के नियम होंगे सख्त: RTA ने स्कूल वाहनों के लिए वैध परमिट, फिटनेस प्रमाणपत्र और बीमा के साथ प्रशिक्षित चालक-परिचालक की व्यवस्था अनिवार्य की है. हर वाहन में महिला अटेंडेंट या गार्ड, फायर एक्सटिंग्विशर, GPS और CCTV भी जरूरी होगा. स्कूल प्रबंधन को वाहन चालकों का पुलिस सत्यापन और सालाना स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा. निर्धारित क्षमता से अधिक बच्चों को बैठाने पर भी कार्रवाई की जाएगी. वाहनों की नियमित जांच होगी.

निजी वाहनों से रैपिडो, स्विगी-जोमैटो की व्यावसायिक गतिविधि पर कार्रवाई: बैठक में रैपिडो, स्विगी और जोमैटो जैसे प्लेटफॉर्म के लिए निजी वाहनों के नियम विरुद्ध व्यावसायिक इस्तेमाल पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए. वहीं देहरादून, ऋषिकेश, विकासनगर और सहसपुर में ई-रिक्शा और ई-ऑटो के संचालन को व्यवस्थित करने के लिए प्रशासन, पुलिस और परिवहन विभाग की संयुक्त समिति गठित की गई है. समिति सर्वे के बाद ई-रिक्शा के लिए क्लस्टर और रूट निर्धारित करेगी. दोपहिया टैक्सी चालकों के लिए हेलमेट के साथ वाहन में डस्टबिन की व्यवस्था रखने के निर्देश भी दिए गए हैं.

ओवरस्पीडिंग और शराब पीकर ड्राइविंग पर परमिट रद्द: सड़क सुरक्षा को लेकर RTA ने परमिट की शर्तों को और सख्त करने का फैसला लिया है. ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग और शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में परमिट निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी. चालकों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और वाहनों का बीमा भी अनिवार्य रहेगा।नए रूट खोलने या मौजूदा रूट के विस्तार को केवल मांग के आधार पर मंजूरी नहीं मिलेगी. इसके लिए पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम मौके का निरीक्षण करेगी. रिपोर्ट के आधार पर ही रूट विस्तार का फैसला होगा.

ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन बढ़ाने की तैयारी: आरटीओ संदीप सैनी ने बताया बैठक में ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया गया. देहरादून-भोगपुर-देहरादून बस सेवा दोबारा शुरू करने के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम को पत्र भेजा गया है. दूधली, बालावाला और डोईवाला क्षेत्रों में ई-बस समेत सार्वजनिक परिवहन के अन्य विकल्प विकसित किए जाएंगे।इसके अलावा सवारी वाहनों में मैनुअल टिकट की जगह इलेक्ट्रॉनिक टिकट मशीनों के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का निर्णय लिया गया है. इससे टिकट व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ने के साथ यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलने की उम्मीद है.

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