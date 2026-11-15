देहरादून 14 लाख लूट मामला, एसपी ग्रामीण प्रथम को सौंपी गई जांच, जानिए वजह
Dehradun robbery case: 14 लाख लूट की निष्पक्ष जांच एसपी ग्रामीण प्रथम को सौंपी गई है. पुलिस ने पारदर्शी जांच की प्रतिबद्धता जताई है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 15, 2026 at 5:40 PM IST
देहरादून: कोतवाली पटेल नगर क्षेत्र में 14 लाख की हुई लूट के मामले में आरोपी सिद्धांत बडोनी की गिरफ्तारी के बाद बजरंग दल और पुलिस आमने-सामने हो गई है. इसके बाद बजरंग दल और अन्य हिंदू संगठनों ने शनिवार को एसएसपी ऑफिस का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया था. जिसके बाद कोतवाली पटेल नगर में दर्ज मुकदमे से जुड़े एक प्रार्थना पत्र पर एसएसपी देहरादून ने निष्पक्ष जांच के निर्देश दिए हैं.
एसएसपी ने मामले की जांच तत्काल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रथम को सौंप दी है. देहरादून पुलिस ने अपील की है कि मामले से संबंधित कोई भी व्यक्ति यदि स्वतंत्र साक्ष्य, तथ्य या बयान देना चाहता है तो वह पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कार्यालय में उपलब्ध करा सकता है. साथ ही सभी तथ्यों और साक्ष्यों को शामिल करते हुए निष्पक्ष जांच पूरी की जाएगी. पुलिस ने पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित जांच के लिए प्रतिबद्धता जताई है.
वहीं, देहरादून पुलिस ने न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. पुलिस के मुताबिक, कुछ व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, एडिट करना या सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित है. इसके लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है.
देहरादून पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग न करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप व एक्स पर न्यायिक कार्यवाही के वीडियो अपलोड या साझा करने से बचें. साथ ही वीडियो को एडिट कर भ्रामक कैप्शन के साथ वायरल न करने और ऐसी सामग्री को आगे प्रसारित न करने की अपील की गई है.
सीओ सदर अंकित कंडारी ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ संबंधित अधिनियमों के तहत विधिक कार्रवाई की जा सकती है.
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