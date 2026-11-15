ETV Bharat / state

देहरादून 14 लाख लूट मामला, एसपी ग्रामीण प्रथम को सौंपी गई जांच, जानिए वजह

एसएसपी ने मामले की जांच तत्काल पुलिस अधीक्षक ग्रामीण प्रथम को सौंप दी है. देहरादून पुलिस ने अपील की है कि मामले से संबंधित कोई भी व्यक्ति यदि स्वतंत्र साक्ष्य, तथ्य या बयान देना चाहता है तो वह पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कार्यालय में उपलब्ध करा सकता है. साथ ही सभी तथ्यों और साक्ष्यों को शामिल करते हुए निष्पक्ष जांच पूरी की जाएगी. पुलिस ने पारदर्शी और तथ्यों पर आधारित जांच के लिए प्रतिबद्धता जताई है.

वहीं, देहरादून पुलिस ने न्यायालय की न्यायिक कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग की रिकॉर्डिंग कर सोशल मीडिया पर प्रसारित करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है. पुलिस के मुताबिक, कुछ व्यक्तियों द्वारा न्यायालय में चल रही न्यायिक कार्यवाही के वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे हैं. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार न्यायिक कार्यवाही की ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग को बिना पूर्व अनुमति रिकॉर्ड करना, डाउनलोड करना, अपलोड करना, एडिट करना या सोशल मीडिया पर प्रसारित करना प्रतिबंधित है. इसके लिए संबंधित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुमति आवश्यक है.

देहरादून पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि न्यायालय की लाइव स्ट्रीमिंग की स्क्रीन रिकॉर्डिंग न करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप व एक्स पर न्यायिक कार्यवाही के वीडियो अपलोड या साझा करने से बचें. साथ ही वीडियो को एडिट कर भ्रामक कैप्शन के साथ वायरल न करने और ऐसी सामग्री को आगे प्रसारित न करने की अपील की गई है.