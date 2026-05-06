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देहरादून रिटायर्ड ब्रिगेडियर हत्याकांड, पत्नी ने सरकार के मांगा एक करोड़ का मुआवजा

देहरादून: रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के परिवार ने राज्य सरकार से एक करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की. साथ ही उनका आरोप है कि घटना को एक महीने से अधिक का समय बीत चुकी है, लेकिन अभी तक न तो राज्य सरकार ने उनकी कोई सुध ली और न ही पुलिस आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर पाई है. इसीलिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी का परिवार काफी गुस्से में है.

दरअसल, बीती 30 मार्च को रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी मार्निंग वार्क पर निकले थे, तभी मसूरी रोड पर जोहड़ी गांव में दो पक्षों हुई आपसी गोलीबारी में एक गोली रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को लग गई थी. इस घटना में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मौके पर ही मौत हो गई थी.

वहीं अब रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की पत्नी रेनू जोशी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने मुआवजे के संबंध में हस्तक्षेप की प्रार्थना की है. 16 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा कि 74 वर्षीय जोशी ने 36 साल तक भारतीय सेना में रहकर राष्ट्र की सेवा की और उन्हें उनके उल्लेखनीय साहस के लिए सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था.

रेनू जोशी ने 30 मार्च की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दिन हुए घटनाक्रम से दिवंगत जोशी का कोई संबंध नहीं था. पत्र के मुताबिक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 300ए के तहत अपने नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है.