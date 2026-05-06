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देहरादून रिटायर्ड ब्रिगेडियर हत्याकांड, पत्नी ने सरकार के मांगा एक करोड़ का मुआवजा

देहरादून में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की हत्या की गई थी. अब परिजनों ने सरकार ने एक करोड़ रुपए की मांग की है.

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देहरादून रिटायर्ड ब्रिगेडियर हत्याकांड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 6, 2026 at 8:09 PM IST

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देहरादून: रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी के परिवार ने राज्य सरकार से एक करोड़ रुपए का मुआवजे की मांग की. साथ ही उनका आरोप है कि घटना को एक महीने से अधिक का समय बीत चुकी है, लेकिन अभी तक न तो राज्य सरकार ने उनकी कोई सुध ली और न ही पुलिस आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल कर पाई है. इसीलिए रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी का परिवार काफी गुस्से में है.

दरअसल, बीती 30 मार्च को रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी मार्निंग वार्क पर निकले थे, तभी मसूरी रोड पर जोहड़ी गांव में दो पक्षों हुई आपसी गोलीबारी में एक गोली रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी को लग गई थी. इस घटना में रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की मौके पर ही मौत हो गई थी.

वहीं अब रिटायर्ड ब्रिगेडियर मुकेश जोशी की पत्नी रेनू जोशी ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के सचिव को एक पत्र लिखा है. पत्र में उन्होंने मुआवजे के संबंध में हस्तक्षेप की प्रार्थना की है. 16 अप्रैल को लिखे पत्र में कहा कि 74 वर्षीय जोशी ने 36 साल तक भारतीय सेना में रहकर राष्ट्र की सेवा की और उन्हें उनके उल्लेखनीय साहस के लिए सेवा मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था.

रेनू जोशी ने 30 मार्च की घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि उस दिन हुए घटनाक्रम से दिवंगत जोशी का कोई संबंध नहीं था. पत्र के मुताबिक, भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 300ए के तहत अपने नागरिकों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है.

रेनू जोशी ने कहा कि कानून-व्यवस्था की विफलता के कारण एक निर्दोष नागरिक और सम्मानित पूर्व सैनिक की सार्वजनिक सड़क पर हत्या कर दी गई, जिससे राज्य पर परिवार को हुए नुकसान की भरपाई करने का नैतिक और कानूनी दायित्व उत्पन्न होता है. राष्ट्र के प्रति उनकी (ब्रिगेडियर) विशिष्ट सेवा और उनकी मृत्यु की दुखद परिस्थितियों को मान्यता देते हुए और स्थापित न्यायिक व प्रशासनिक मिसालों के अनुरूप उत्तराखंड सरकार मृतक के परिजनों को एक करोड़ रुपए का अनुग्रह मुआवजा प्रदान करे या प्रदान करने की सिफारिश करे.

रेनू जोशी ने बताया है कि घटना के बाद अधिकारियों व पुलिस से लेकर नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तक सबने आश्वासन दिया था कि वे हमारे साथ हैं और हमारी मदद की जाएगी, लेकिन अब हम चक्कर लगा रहे हैं और कोई हमारी नहीं सुन रहा है. साथ ही आरोप लगाया कि उनके पति की जान लेने वाले आरोपियों के खिलाफ पुलिस अब तक आरोपपत्र तक दाखिल नहीं कर पायी है.

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DEHRADUN MUKESH JOSHI MURDER
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DEHRADUN RETIRED BRIGADIER MURDER

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