देहरादून में किराये पर दोस्ती! एक घंटे ₹369, रेंट अ फ्रेंड में छिपा बड़ा खतरा
एसटीएफ ने लोगों को संदिग्ध ऑनलाइन ऑफर से सावधान रहने की अपील की है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 13, 2026 at 4:39 PM IST
देहरादून: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘रेंट अ फ्रेंड’ यानी किराये पर दोस्त उपलब्ध कराने वाली सेवा चर्चाओं में है. इंस्टाग्राम पर ‘rent_friend_dehradun’ नाम से संचालित इस सेवा में एक घंटे की दोस्ती के लिए 369 रुपये से लेकर शादी-पार्टी जैसे आयोजनों में साथ देने के लिए अलग-अलग पैकेज पेश किए गए हैं. ऐसे ऑनलाइन ऑफर की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. उत्तराखंड एसटीएफ ने लोगों से बिना जांच-पड़ताल के किसी भी ऑनलाइन ऑफर पर भरोसा नहीं करने की अपील की है.
दरअसल, सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे प्राइस चार्ट के अनुसार, इस सेवा के तहत कॉफी पीने, शहर में घूमने, बाजार जाने, फिल्म देखने और बातचीत करने जैसी गतिविधियों के लिए साथी उपलब्ध कराने का दावा किया गया है. सेवा में अलग-अलग समयावधि के हिसाब से पांच तरह के पैकेज निर्धारित किए गए हैं.
एक घंटे की दोस्ती के लिए 369 रुपये: प्राइस चार्ट के मुताबिक, एक घंटे के ‘क्विक हैंगआउट’ पैकेज के लिए 369 रुपये शुल्क तय किया गया है. दो घंटे के ‘कैजुअल कंपेनियन’ पैकेज की कीमत 669 रुपये है. चार घंटे के ‘हाफ-डे एक्सप्लोरर’ पैकेज के लिए 1,469 रुपये और आठ घंटे के ‘फुल-डे एडवेंचर’ पैकेज के लिए 2,969 रुपये देने होंगे.
इसके अलावा, शादी, पार्टी और अन्य औपचारिक आयोजनों में साथ देने के लिए ‘प्रीमियम सोशल इवेंट’ पैकेज भी दिया गया है. इसके तहत कम से कम तीन घंटे की बुकिंग जरूरी बताई गई है. प्रति घंटे 1,269 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है. सेवा के प्राइस चार्ट में बुकिंग के लिए 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की शर्त भी बताई गई है. खाने-पीने, टिकट और परिवहन का खर्च ग्राहक को अलग से उठाना होगा.
एसटीएफ ने किया सतर्क, ऑनलाइन भुगतान से पहले करें जांच: उत्तराखंड स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने लोगों को संदिग्ध ऑनलाइन ऑफर से सावधान रहने की अपील की है. एसटीएफ के एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक, बिना सत्यापन के किसी भी ऑनलाइन सेवा पर भरोसा करना जोखिम भरा हो सकता है. साइबर ठग आकर्षक ऑफर के जरिए लोगों की निजी जानकारी और बैंकिंग विवरण हासिल कर आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं.
एसटीएफ ने लोगों को सलाह दी है कि किसी भी ऑनलाइन सेवा की प्रामाणिकता की जांच किए बिना अग्रिम भुगतान न करें. साथ ही, अनजान लोगों के साथ बैंकिंग संबंधी जानकारी, ओटीपी और अन्य संवेदनशील विवरण साझा करने से बचें.
वहीं, एसएसपी एसटीएफ अजय सिंह ने बताया अगर कोई व्यक्ति साइबर ठगी का शिकार होता है, तो उसे तुरंत राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930पर संपर्क करना चाहिए. इसके अलावा, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
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