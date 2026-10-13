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देहरादून में किराये पर दोस्ती! एक घंटे ₹369, रेंट अ फ्रेंड में छिपा बड़ा खतरा

देहरादून में रेंट अ फ्रेंड ( ETV Bharat )

देहरादून: सोशल मीडिया पर इन दिनों ‘रेंट अ फ्रेंड’ यानी किराये पर दोस्त उपलब्ध कराने वाली सेवा चर्चाओं में है. इंस्टाग्राम पर ‘rent_friend_dehradun’ नाम से संचालित इस सेवा में एक घंटे की दोस्ती के लिए 369 रुपये से लेकर शादी-पार्टी जैसे आयोजनों में साथ देने के लिए अलग-अलग पैकेज पेश किए गए हैं. ऐसे ऑनलाइन ऑफर की विश्वसनीयता को लेकर सवाल उठ रहे हैं. उत्तराखंड एसटीएफ ने लोगों से बिना जांच-पड़ताल के किसी भी ऑनलाइन ऑफर पर भरोसा नहीं करने की अपील की है.

दरअसल, सोशल मीडिया पर साझा किए जा रहे प्राइस चार्ट के अनुसार, इस सेवा के तहत कॉफी पीने, शहर में घूमने, बाजार जाने, फिल्म देखने और बातचीत करने जैसी गतिविधियों के लिए साथी उपलब्ध कराने का दावा किया गया है. सेवा में अलग-अलग समयावधि के हिसाब से पांच तरह के पैकेज निर्धारित किए गए हैं.