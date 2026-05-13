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CBSE 12th Result 2026: देहरादून रीजन पिछड़ा, 81.42 फीसदी रहा रिजल्ट, छात्राओं ने मारी बाजी

CBSE 12वीं के नतीजे घोषित, फिर पिछड़ा देहरादून रीजन, इस बार देश के 22 रीजन में 17वें स्थान पर रहा देहरादून रीजन

CBSE 12th Result 2026
सीबीएसई 12वीं की परीक्षा में छात्राओं ने मारी बाजी (फोटो सोर्स- IANS)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 13, 2026 at 5:46 PM IST

5 Min Read
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देहरादून: सीबीएसई यानी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं कक्षा की परीक्षाओं का परिणाम घोषित किया, तो छात्रों के चेहरे चमक उठे. हालांकि, देहरादून रीजन के लिहाज से देखें तो राष्ट्रीय स्तर पर इस रीजन की स्थिति कुछ खास नहीं दिखाई दी. ऐसे में जानते हैं कैसा रहा परीक्षा परिणाम?

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम घोषित कर दिए हैं. परिणाम जारी होते ही लाखों छात्रों और अभिभावकों का इंतजार खत्म हो गया. देशभर में कई छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन देहरादून रीजन का प्रदर्शन इस बार उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा.

देश के 22 रीजन में 17वें स्थान पर देहरादून रीजन: राष्ट्रीय स्तर पर जारी आंकड़ों के मुताबिक, देहरादून रीजन देश के 22 रीजन में 17वें स्थान पर रहा. ऐसे में यह परिणाम शिक्षा व्यवस्था और छात्रों के प्रदर्शन को लेकर कई सवाल भी खड़े कर रहा है. ऐसे में एजुकेशन सिटी से मशहूर देहरादून अब पढ़ाई के मामले में पिछड़ता जा रहा है.

सीबीएसई ने इस साल 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से 10 अप्रैल के बीच आयोजित करवाई थीं. परीक्षा समाप्त होने के बाद छात्र लंबे समय से रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे. बोर्ड की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन पूरा करने के बाद परिणाम आधिकारिक रूप से घोषित किए गए.

81.42 प्रतिशत रहा देहरादून रीजन का परीक्षा परिणाम: रिजल्ट जारी होते ही छात्रों ने ऑनलाइन माध्यम से अपने अंक देखे और कई घरों में खुशी का माहौल दिखाई दिया. हालांकि, देहरादून रीजन के आंकड़े सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि यह रीजन राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले रीजन में शामिल नहीं हो पाया. देहरादून रीजन का कुल परीक्षा परिणाम 81.42 प्रतिशत रहा है.

त्रिवेंद्रम रीजन ने किया बेहतर प्रदर्शन: अगर देशभर के सभी 22 रीजन की तुलना की जाए तो यह प्रदर्शन काफी पीछे माना जा रहा है. खास बात ये है कि दक्षिण भारत के कई रीजन लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं. जबकि, देहरादून रीजन अपेक्षाकृत कमजोर स्थिति में दिखाई दिया. राष्ट्रीय स्तर पर त्रिवेंद्रम रीजन ने सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है, जहां कुल 95.62 प्रतिशत छात्र परीक्षा में सफल रहे. इसके मुकाबले देहरादून रीजन का परिणाम लगभग 14 प्रतिशत कम रहा.

देहरादून रीजन के बारे में जानिए

देहरादून रीजन केवल उत्तराखंड तक सीमित नहीं है. इस रीजन में उत्तराखंड के सभी 13 जिले शामिल हैं. जबकि, उत्तर प्रदेश के भी 8 जिले इसी रीजन के अंतर्गत आते हैं. ऐसे में यह रीजन भौगोलिक रूप से काफी बड़ा माना जाता है.

देहरादून रीजन से इतने छात्रों ने दी थी परीक्षा: इस बार देहरादून रीजन के अंतर्गत कुल 1,285 स्कूल परीक्षा प्रक्रिया में शामिल हुए थे. परीक्षाओं को संपन्न कराने के लिए 480 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे. इन केंद्रों पर हजारों छात्रों ने परीक्षा दी थी. यदि परीक्षार्थियों की संख्या की बात करें तो देहरादून रीजन में कुल 97 हजार 12 छात्रों ने 12वीं की परीक्षा में हिस्सा लिया.

इनमें 54 हजार 172 छात्र यानी बालक शामिल थे, जबकि 42 हजार 840 छात्राएं परीक्षा में शामिल हुईं. परिणाम में एक बार फिर छात्राओं ने छात्रों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया. छात्राओं का पास प्रतिशत 85.84 फीसदी रहा. जबकि, छात्रों का रिजल्ट केवल 77.92 प्रतिशत दर्ज किया गया. यानी छात्राओं ने करीब 8 प्रतिशत ज्यादा सफलता हासिल की.

ऐसे चेक करें CBSE 12th Result का रिजल्ट-

इसके अलावा छात्र DigiLocker और UMANG मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

यह लगातार देखने को मिल रहा है कि बोर्ड परीक्षाओं में छात्राएं छात्रों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रही हैं. छात्राओं में पढ़ाई के प्रति अनुशासन और निरंतरता ज्यादा देखने को मिलती है, जिसका असर परीक्षा परिणामों में भी दिखाई देता है. दूसरी ओर छात्रों के अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन को लेकर अभिभावकों और शिक्षकों को गंभीरता से काम करने की जरूरत बताई जा रही है.

राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ रहा देहरादून रीजन: देहरादून रीजन का राष्ट्रीय स्तर पर 17वें स्थान पर पहुंचना शिक्षा विभाग के लिए भी चिंता का विषय माना जा रहा है. उत्तराखंड लंबे समय से शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रयासों का दावा करता रहा है, लेकिन सीबीएसई के इस परिणाम ने कई कमियों को उजागर किया है.

सीबीएसई 12वीं परीक्षा परिणाम ने जहां हजारों छात्रों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, तो वहीं देहरादून रीजन का अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन चिंता बढ़ाने वाला भी साबित हुआ है. आने वाले समय में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाने और छात्रों को बेहतर शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने की दिशा में गंभीर प्रयास करने की जरूरत होगी. ताकि, भविष्य में देहरादून रीजन राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके.

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