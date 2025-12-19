ETV Bharat / state

देहरादून रेडक्रास सोसायटी विवाद, डीएम ने लिया एक्शन, ऑफिस किया कुर्क

देहरादून: रेडक्रास सोसायटी के पदाधिकारियों के बीच चल रहे विवाद को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कार्रवाई करते हुए जिलाधिकारी ने सदर मजिस्ट्रेट न्यायालय के अधीन लाते हुए विवादित कार्यालय को कुर्क कर प्रशासनिक कब्जे में ले लिया है. रेडक्रास समिति के अध्यक्ष और महासचिव पद को लेकर दो पक्ष आमने-सामने आ गए थे. हालात उग्र होने की आशंका को देखते हुए जिलाधिकारी ने फैसला लिया है.

बता दें रायपुर क्षेत्र के डांडा लखौंड स्थित भारतीय रेडक्रास समिति राज्य शाखा के कार्यालय को लेकर दो गुट स्वयं को समिति का वैध पदाधिकारी बता रहे हैं. एक पक्ष से डॉक्टर नरेश चौधरी व बीएम मिश्रा, जबकि दूसरे पक्ष की ओर से ओंकार बहुगुणा और हरीश चंद्र शर्मा खुद को अध्यक्ष-महासचिव बता कार्यालय के संचालन और कब्जे पर दावा कर रहे हैं. वहीं, उप निरीक्षक मयूर विहार पुलिस चौकी राजीव धारीवाल ने जिला प्रशासन को रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि 12 दिसंबर को चौकी मयूर विहार में इस संबंध में सूचना दर्ज कराई गई थी.

मौके की जांच में यह तथ्य सामने आया कि दोनों पक्षों के बीच कब्जा और स्वामित्व को लेकर गंभीर विवाद है. दोनों ने अपने-अपने पक्ष में दस्तावेज प्रस्तुत किए, लेकिन किसी भी पक्ष के पास कार्यालय या संपत्ति के वास्तविक कब्जे से जुड़े ठोस साक्ष्य नहीं पाए गए. साथ ही पुलिस रिपोर्ट में यह भी भेजा गया है कि विवाद के चलते क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था भंग होने की प्रबल आशंका बनी हुई है. इसे देखते हुए मामले को बीएनएसएस की धारा-164 (1) के अंतर्गत शांति व्यवस्था से संबंधित माना गया.

प्रशासन ने स्थिति की गंभीरता को देख दोनों पक्षों को बीएनएसएस की धारा-164 (1) और धारा-165 के तहत नोटिस जारी कर दिए हैं. वहीं, दोनों पक्षों को 30 दिसंबर को सुबह 11 बजे एसडीएम (सदर) मजिस्ट्रेट न्यायालय में खुद या फिर अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होने के आदेश दिए गए हैं. रेडक्रास समिति के कार्यालय के वास्तविक कब्जे से संबंधित अपने दावे, दस्तावेजी साक्ष्य और लिखित पक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है.