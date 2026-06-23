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लैंड फ्रॉड कर करोड़ों रुपए हड़पने वाला गैंगस्टर गिरफ्तार, यूपी, उत्तराखंड में दो दर्जन मुकदमों में है अपराधी

देहरादून: बुजुर्ग एनआरआई महिला की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री करने और राजपुर रोड पर एक बड़ी भूमि का सौदा करने के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मास्टरमाइंड को राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है. आरोपी के ऊपर पुलिस ने 25 हजार रुपए का इनाम भी रखा था. आरोपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में गैंगस्टर समेत दो दर्जन मुकदमे दर्ज हैं. पुलिस के मुताबिक, आरोपी पहले भी कई आपराधिक मुकदमों में जेल जा चुका है. आरोपी के कब्जे से अवैध पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है.

दरअसल, 22 जून 2025 को कमल जिंदल निवासी लक्ष्मण चौक ने थाना राजपुर पर शिकायत दर्ज कराई थी कि विशाल कुमार नाम के व्यक्ति ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर उसे राजपुर रोड पर एक संपत्ति दिखाई. संपत्ति को बेचने के नाम पर विशाल कुमार ने उससे अलग-अलग माध्यमों से 6 करोड़ 75 लाख रुपए लिए. लेकिन कई दिनों के बाद भी संपत्ति की रजिस्ट्री नहीं कराई. इस पर रुपए वापस मांगे गए तो रुपए भी वापस नहीं दिए.