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देहरादून में उग्र हुआ पीआरडी जवानों का आंदोलन, ड्यूटी कर रहे दो साथियों के चेहरे पर पोती कालिख

रुद्रप्रयाग में पीआरडी का विरोध प्रदर्शन. ( ETV Bharat )

देहरादून/रुद्रप्रयाग: उत्तराखंड में प्रांतीय रक्षक दल (पीआरडी) के जवानों का आंदोलन शनिवार को उग्र हो गया. जवान नियमित रोजगार और होमगार्ड के समान वेतन की मांग कर रहे हैं. आंदोलनकारियों ने कार्य बहिष्कार में शामिल न होने वाले अपने ही साथियों के खिलाफ प्रदर्शन किया. संगठन के पदाधिकारियों और जवानों ने ड्यूटी कर रहे दो पीआरडी कर्मचारियों को पकड़ लिया. इसके बाद उनके चेहरे पर कालिख पोत दी गई. यह कार्रवाई देहरादून के खनन विभाग और खादी विभाग में की गई.

चेतावनी के बाद भी कर रहे थे ड्यूटी: प्रांतीय रक्षक दल हित संगठन के मीडिया प्रभारी विनोद तोमर ने इस घटना की जानकारी दी. उन्होंने बताया कि 21 नवंबर को ही सभी जिलों में पत्र भेजा गया था. इसमें जवानों से पूर्ण कार्य बहिष्कार में शामिल होने की अपील की गई थी. इसके बावजूद कुछ कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी ड्यूटी कर रहे थे. ऐसे कर्मचारियों को पहले चेतावनी भी दी गई थी. काम जारी रखने पर शनिवार को संगठन ने यह कदम उठाया. पदाधिकारियों ने खनन और खादी विभाग में तैनात दो जवानों के चेहरे पर कालिख पोत दी.