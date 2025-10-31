ETV Bharat / state

देहरादून में आज पैक रहेंगी सड़कें, जरूर पढ़ें डायवर्जन प्लान, नहीं तो होगी परेशानी

देहरादून: :31 अक्टूबर को प्रकाश पर्व के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा के मद्देनजर यातायात प्लान किया गया है. शोभा यात्रा दोपहर 1 बजे से शाम 6 तक निकलेगी. साथ ही रन फॉर यूनिटी को लेकर भी सुबह के समय डाइवर्जन प्लान किया गया है. वहीं, श्री 1008 श्री मज्जिन्नद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मद्देनजर निकलने वाली शोभायात्रा का रूट प्लान किया है. यह शोभायात्रा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निकलेगी.

प्रकाश पर्व शोभा यात्रा यातायात प्लान