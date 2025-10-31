देहरादून में आज पैक रहेंगी सड़कें, जरूर पढ़ें डायवर्जन प्लान, नहीं तो होगी परेशानी
देहरादून में आज तीन शोभा यात्रा निकाली जाएंगी. जिसे लेकर दून पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान जारी किया है.
देहरादून: :31 अक्टूबर को प्रकाश पर्व के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्रा के मद्देनजर यातायात प्लान किया गया है. शोभा यात्रा दोपहर 1 बजे से शाम 6 तक निकलेगी. साथ ही रन फॉर यूनिटी को लेकर भी सुबह के समय डाइवर्जन प्लान किया गया है. वहीं, श्री 1008 श्री मज्जिन्नद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव के मद्देनजर निकलने वाली शोभायात्रा का रूट प्लान किया है. यह शोभायात्रा सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक निकलेगी.
प्रकाश पर्व शोभा यात्रा यातायात प्लान
- शोभा यात्रा रूट गुरूद्वारा पटेल नगर से सहारनपुर चौक होते हुए लक्खी बाग पुलिस चौकी होकर दर्शनी गेट से धामावाला होते हुए पलटन बाजार से दर्शन लाल चौक होकर बुद्धा चौक से सुभाष रोड़ होते हुए गुरूद्वारा श्री नानक निवास सुभाष रोड में समाप्त होगी.
- शोभायात्रा के साथ –साथ यातायात भी चलेगा. शोभा यात्रा सड़क के बांयी ओर चलेगी. साथ ही दाहिने तरफ से यातायात भी चलता रहेगा. आवश्यकता पड़ने पर आंशिक रूप से पटेल नगर मण्डी, लाल पुल, बल्लीवाला चौक और सहारनपुर चौक से यातायात को डायवर्ट किया जायेगा.
- शोभा यात्रा के सहारनपुर चौक पर पहुंचने पर पटेल नगर, मण्डी और कांवली रोड से आने वाले ट्रैफिक को आंशिक रूप से बल्लीवाला से डायवर्ट किया जायेगा. सहारनपुर चौक से ट्रैफिक को रोक –रोक कर निकाला जायेगा.
- शोभा यात्रा के दर्शनी गेट की ओर पूर्णतः प्रवेश करने पर सभी जगह से यातायात सामान्य कर दिया जायेगा.
- शोभा यात्रा के घंटाघर से दर्शन लाल की ओर जाने पर चकराता रोड से आने वाले ट्रैफिक को ओरियन्ट चौक की ओर डायवर्ट किया जायेगा. ओरियन्ट चौक से घंटाघर जाने वाले ट्रैफिक को रोक –रोक कर छोड़ा जायेगा.
- शोभा यात्रा के दर्शन लाल चौक पहुंचने पर तहसील चौक से आने वाले ट्रैफिक को घंटाघर की ओर डायवर्ट किया जायेगा. साथ ही लैन्सडॉन चौक से दर्शन लाल चौक की ओर आने वाले ट्रैफिक को कनक चौक की ओर भेजा जायेगा.
- शोभा यात्रा के बुद्धा चौक पहुंचने पर दून चौक से आने वाले ट्रैफिक को दर्शन लाल चौक की ओर भेजा जायेगा. साथ ही क्रॉस रोड से बुद्धा चौक पर आने वाले ट्रैफिक को मनोज क्लिनिक से सीजेएम तिराहा की ओर भेजा जायेगा.
- शोभा यात्रा के दर्शन लाल चौक पास करने पर लैन्सडॉन चौक से ट्रैफिक दर्शन लाल की ओर भेजा जायेगा. शोभा यात्रा के बुद्धा चौक पास करने के पश्चात मनोज क्लिनिक और बुद्धा चौक से ट्रैफिक को क्रॉस रोड की ओर भेजा जायेगा.
- शोभा यात्रा के दौरान एमकेपी चौक से यातायात को रोक- रोक छोड़ा जायेगा. साथ ही सीएमआई और रेसकार्स चौक से कोई भी ट्रैफिक एमकेपी चौक की ओर नही भेजा जायेगा. शोभा यात्रा के गुरूद्वारा में प्रवेश करने पर यातायात को सामान्य कर दिया जायेगा.
रन फॉर यूनिटी को लेकर डाइवर्जन प्लान
- रन फॉर यूनिटी का रूट घंटाघर से बिन्दाल कट होते हुए जीटीसी हेलीपैड होते हुए सीएसडी तिराहा से एनक्सी तिराहा होते हुए शौर्य स्थल चीडबाग जाएगा.
- रन फॉर यूनिटी के घंटाघर से प्रस्थान की तैयारी पर बिन्दाल कट से कोई भी ट्रैफिक घंटाघर की ओर नहीं आयेगा. साथ ही दर्शन लाल चौक से घंटाघर जाने वाले ट्रैफिक को लैन्सडाउन चौक की ओर डायर्वट किया जायेगा.
- रन फॉर यूनिटी के टैगोर प्रभात कट पहुंचने पर वाटिका तिराहा और आकाशगंगा तिराहा से बिन्दाल की और कोई भी ट्रैफिक नहीं आयेगा. ट्रैफिक को पोस्ट ऑफिस की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
- रन फॉर यूनिटी के पिछला हिस्सा बिन्दाल कट पास करने पर घंटाघर और किशन नगर से यातायात को सामान्य कर दिया जायेगा.
- बिन्दाल कट से कोई भी वाहन माल रोड की तरफ नहीं भेजा जायेगा. घंटाघर से आने वाला ट्रैफिक जिन्हें कैंट जाना है, उन्हें बिन्दाल कट से किशन नगर चौक की ओर भेजा जायेगा.
- रन फॉर यूनिटी के जीटीसी हैलीपेड पहुंचने पर सर्किंट हाऊस तिराहा से राजभवन व सीएसडी तिराहा की ओर कोई भी ट्रैफिक नहीं भेजा जायेगा. रन फॉर यूनिटी के सीएसडी तिराहा पास करने पर सर्किट हाऊस से सीएसडी की और जाने वाले ट्रैफिक को जाने दिया जायेगा. सीएसडी की ओर ट्रैफिक नहीं भेजा जायेगा.
- दिलाराम चौक से कैंट की ओर जाने वाले ट्रैफिक को कालीदास तिराहा से डायर्वट कर कैंट की ओर भेजा जायेगा. रन फॉर यूनिटी के चीड बाग पहुंचने पर एनेक्सी तिराहा और दिलाराम चैक से चीडबाग की ओर जाने वाला ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा.
- ओरियण्ट चौक और दर्शन लाल चौक से समयानुसार ट्रैफिक को डायवर्ट किया जायेगा. कार्यक्रम के सकुशल खत्म होने पर सभी डाइवर्जन प्वांइट्स से यातायात को सामान्य कर दिया जायेगा.
पार्किंग प्वांइट
1- रेंजर्स ग्राउंड
2- एमडीडीए पार्किंग घंटाघर
डायर्वजन प्वांइट
- दर्शन लाल चौक
- किशन नगर चौक
- सर्किट हाऊस तिराहा
- एनेक्सी तिराहा
- दिलाराम चौक
श्री 1008 श्री मज्जिन्नद्र पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव शोभायात्रा रूट प्लान
- शोभा यात्रा रूट पंचायती मन्दिर जैन धर्मशाला से आढत बजार होते हुए सहारनपुर चौक होकर झण्डा बाजार से कोतवाली होकर पल्टन बाजार से सरनीमल बाजार होते हुए धामावाला से सर्राफा बाजार होकर पीपलमण्डी से राजा रोड होते हुए प्रिन्स चौक से पंचायती मन्दिर जैन धर्मशाला जायेगी.
- शोभा यात्रा में शामिल व्यक्तियों द्वारा सड़क के आधे भाग का प्रयोग किया जायेगा. शोभा यात्रा के साथ-साथ आधे भाग पर यातायात संचालन भी किया जायेगा. आवश्यकता पड़ने पर रूटों पर ट्रैफिक डायवर्ट किया जायेगा.
- शोभा यात्रा के पंचायती मन्दिर से निकलने पर प्रिन्स चौक से सहारनपुर चौक जाने वाले यातायात को त्यागी रोड की ओर भेजा जायेगा.
- शोभा यात्रा के आढत बाजार पहुंचने पर प्रिन्स चौक से कोई भी ट्रैफिक सहारनपुर चौक की ओर नहीं जायेगा. साथ ही प्रिन्स चौक से सहारनपुर चौक जाने वाले ट्रैफिक को हरिद्वार रोड की ओर डायवर्ट किया जायेगा.
- शोभा यात्रा के सहारनपुर चौक पर पहुंचने पर पटेल नगर मण्डी ओर कांवली रोड से आने वाले ट्रैफिक को आंशिक रूप से बल्लीवाला से डायवर्ट किया जायेगा. सहारनपुर चौक से ट्रैफिक को रोक -रोक कर निकाला जायेगा.
- शोभा यात्रा के झण्डा बाजार की ओर पूर्णतः प्रवेश करने पर सभी जगह से यातायात सामान्य कर दिया जायेगा.
- शोभा यात्रा के राजा रोड से प्रिन्स चौक की ओर पहुंचने पर प्रिन्स चौक से तहसील चौक की ओर जाने वालो यातायात को चन्दन नगर कट से दून चौक की ओर भेजा जायेगा.
- शोभा यात्रा के प्रिन्स चौक से पंचायती मन्दिर की ओर पहुंचने पर प्रिन्स चौक से रेलवे स्टेशन जाने वाले ट्रैफिक को त्यागी रोड होते हुए सहारनपुर रोड की ओर भेजा जायेगा.