पुलिस की FR पर कोर्ट का डंडा! दस साल पुराने मामले की दोबारा होगी जांच, जानिए पूरा मामला

दस साल पुराने एक मामले में पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को कोर्ट ने खारिज करते हुए दोबारा से जांच के आदेश दिए है.

Published : January 22, 2026 at 8:29 PM IST

Updated : January 22, 2026 at 8:35 PM IST

देहरादून: 10 साल पहले हुई चोरी के मामले की पुलिस एक बार फिर विवेचना करेगी. मेडिकल स्टोर के दिवंगत मालिक के भाई की आपत्ति पर कोर्ट ने पुलिस की ओर से लगाई गई अंतिम रिपोर्ट को खारिज कर दिया और अब मामले की दोबारा से जांच के आदेश दिए है. ये पूरा मामला राजधानी देहरादून के नगर कोतवाली क्षेत्र के कावली रोड का है.

जानकारी के अनुसार जनवरी 2016 में कावली रोड स्थित राज सूरी के मेडिकल स्टोर और उसके पास अधिवक्ता राजेश सूरी के कार्यालय में 16 जनवरी 2016 की रात चोरी हो गई थी. चोरों ने मेडिकल स्टोर से 15 से 20 हजार रुपए नगद और अधिवक्ता राजेश सूरी की कुछ अहम फाइल चुरा ली थी. घटना के बाद पुलिस ने मौके पर जाकर जांच पड़ताल किया और एफएसएल टीम ने भी साक्ष्य जुटाए थे.

देहरादून की नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर कई संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी और लंबे समय तक विवेचना लंबित रही. हालांकि काफी समय बाद साल 2023 में पुलिस ने यह कहते हुए एफआर लगा दी थी कि न तो आरोपी पकड़े जा सके और न ही चोरी का माल बरामद हुआ. ऐसे में मुकदमे को लंबित रखना उचित नहीं है.

पुलिस की इस रिपोर्ट को राज सूरी ने साल 2023 में न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम भावना पांडे की अदालत में चुनौती दी. राज सुरी ने अदालत को बताया कि उनके मेडिकल स्टोर से पहले भी कई बार चोरी हो चुकी है, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई थी. साथ ही आशंका जताई कि दिवंगत अधिवक्ता राजेश सूरी भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों को उजागर करते थे. इसलिए उनकी फाइलों को चोरी करने के उद्देश्य से यह वारदात साजिश के तहत की गई हो सकती है, ताकि कुछ लोगों को बचा जा सके.

राजेश सूरी ने यह भी तर्क दिया की घटना के दौरान न तो आसपास की दुकानों में चोरी का प्रयास हुआ और ना ही अन्य किसी स्थान को निशाना बनाया गयास जिससे मामला सामान्य चोरी से अलग प्रतीत होता है. वहीं इस मामले पर नगर कोतवाली प्रभारी प्रदीप पंत ने बताया है कि कोर्ट के आदेश के बाद चोरी की घटना के मामले में सबूत इकट्ठा करने की कोशिश की जाएगी और जिन संदिग्धों से पूछताछ की गई थी, उनसे दोबारा पूछताछ की जाएगी. साथ ही जल्द से जल्द घटना का खुलासा किया जाएगा.

