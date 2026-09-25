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देहरादून पुलिस में बड़ा फेरबदल, 21 दारोगाओं के तबादले, किसे कहां मिली नई तैनाती देखें लिस्ट

पुलिस विभाग की ओर से 19 उपनिरीक्षक और तीन अपर उप निरीक्षक नागरिक समेत कुल 22 पुलिस अफसरों के तबादले किए गए

DEHRADUN POLICE TRANSFER
देहरादून पुलिस ट्रांसफर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2026 at 12:14 PM IST

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देहरादून: जिला पुलिस में एक बार फिर बड़ा फेरबदल किया गया है. पुलिस विभाग की ओर से 19 उपनिरीक्षक (Sub Inspector) और तीन अपर उप निरीक्षक (Additional Sub Inspector) नागरिक समेत कुल 22 पुलिस अफसरों के तबादले किए गए हैं. अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं, एक पूर्व स्थानांतरण आदेश को भी निरस्त किया गया है.

देहरादून पुलिस में बंपर ट्रांसफर: जारी आदेश के अनुसार उप निरीक्षक दुर्गेश कोठियाल को वसंत विहार से कैंट, उप निरीक्षक ओमप्रकाश को कैंट से वसंत विहार और उप निरीक्षक मनोहर सिंह रावत को डोईवाला से नेहरू कॉलोनी भेजा गया है. राजीव धारीवाल को सहसपुर से वसंत विहार, मुकेश थलेड़ी को आईएसबीटी ऋषिकेश चौकी से पटेल नगर थाना और प्रवीण पुंडीर को सहसपुर से पटेल नगर भेजा गया है.

DEHRADUN POLICE TRANSFER
ट्रांसफर लिस्ट (Courtesy- Police Department)

जानें किसको कहां मिली नई तैनाती: इसके अलावा प्रमोद शाह को पटेल नगर से कोतवाली नगर, दिनेश चमोली को पुलिस लाइन से आईएसबीटी ऋषिकेश चौकी, रवि प्रसाद कवि को प्रेमनगर से एसआईएस शाखा और अमन चड्ढा को कोतवाली नगर से एसआईएस शाखा भेजा गया है.

: सोमवीर को एसआईएस शाखा से रायपुर, जसपाल गुसाईं को एसआईएस शाखा से सहसपुर, मुकेश नेगी को वसंत विहार से ऋषिकेश थाना, विनेश कुमार को त्रिवेणीघाट चौकी से एम्स ऋषिकेश चौकी और देवेंद्र पंवार को एम्स ऋषिकेश चौकी से त्रिवेणीघाट चौकी भेजा गया है. वहीं सचिन पुंडीर को पुलिस लाइन से डोईवाला, मुकेश कुमार को प्रेमनगर से रायवाला, जगदंबा प्रसाद को रायवाला से प्रेमनगर और चंद्रशेखर नौटियाल को विकासनगर से प्रेमनगर तैनाती दी गई है.
अपर उप निरीक्षक देवेंद्र नेगी को पुलिस लाइन से पटेल नगर और मनमोहन को पुलिस लाइन से क्लेमेंटाउन भेजा गया है.

एक स्थानांतरण आदेश निरस्त: एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने बताया है कि आदेश में उप निरीक्षक अजय प्रकाश भट्ट का थाना विकासनगर से थाना कैंट किया गया पूर्व स्थानांतरण निरस्त किए जाने की भी जानकारी दी गई है. अधिकारियों को नई तैनाती के अनुसार तत्काल कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं.
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